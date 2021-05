***Covid, sigue amarillo

Que nadie se confunda, en Guanajuato el Semáforo Estatal para la Reactivación por el COVID-19 permanece en amarillo, no en verde como desde hace dos semanas nos colocaron en el mapa federal. La incidencia hoy es baja, pero el virus aquí está.

***Bajo en activos

En los momentos más críticos de la pandemia (diciembre-enero) estuvimos en los primeros lugares de casos activos en el País. Hoy el corte del viernes 14 nos ubicaba hasta el lugar 18 con 344 confirmados activos, el 1.9% del total nacional.

***El reto de la vacuna

Ya se avanzó con vacunación en personal de salud y educativo, y empiezan con la de 50 a 59 años. No obstante, de los adultos mayores de 60 años 866,039 recibieron primera dosis y la segunda 340,493, todavía faltan municipios como León.

***Justicia laboral

El Poder Judicial de Guanajuato tiene prisa por reclutar al total del personal necesario para iniciar el 1 de octubre, en cuatro sedes simultáneas (León, Irapuato, Celaya y Guanajuato), la impartición del nuevo Sistema de Justicia Laboral.

*Los concursos

Se ha concursado la selección de jueces, secretarios y actuarios, pero el proceso para los aspirantes no ha sido sencillo, muchos no han pasado las pruebas. Lo que sí aseguran es que con tiempo, esperan que en julio, debe estar el equipo completo.

*Para jueces

Para jueces se busca contratar a 22 y en el concurso pasaron 21, aunque hay que aclarar que apenas pasaron un primer filtro, faltan tres exámenes teóricos y uno práctico. Al final sabremos cuántos quedan, así que seguro habrá otra convocatoria.

*Secretarios y actuarios, faltan muchos

El mayor problema está en secretarios de instrucción que requieren 34 y pasaron sólo dos, y en actuarios buscan a 53 y apenas uno libró el primer filtro. Por eso la semana pasada el Poder Judicial ya publicó nuevas convocatorias en ambos casos. El examen dicen fue difícil más no imposible, el curso lo debieron tomar en línea.

*Juzgados, listos

En lo que es la infraestructura, de los cuatros juzgados el de Guanajuato e Irapuato ya fueron entregados, Celaya va al 50% y León no alcanzará a estar listo pero se habilitará una sede alterna porque el 1 de octubre la Justicia Laboral debe arrancar.

***Morena completa su elenco con San Pancho

El único municipio en donde Morena no tenía candidato para la alcaldía en campaña, que era San Francisco del Rincón, el Tribunal Estatal Electoral avaló este sábado 15 que sí registren su planilla encabezada por José Luis León “El Ronco”.

*Tarde pero seguro

El primer error fue del partido que de manera sorpresiva registraron ante el IEEG 45 planillas, y no la de San Pancho. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena determinó que el partido en Guanajuato se equivocó, el aspirante pidió al IEEG ser registrado pero le dijeron que ya no era hora. El TEE enmendó la plana.

En la lucha

Así lo celebró: "Tomé la decisión de seguir en la lucha, para la gente que trabajamos a diario, de llevar el pan a la casa, no es sencillo la política…”. No será fácil frente a Javier Casillas (PRI) que pelea por su tercer mandato, segundo consecutivo, y el panista Toño Marún. Pero Morena no podía darse el lujo de no ir en la boleta.

***Partidos y recursos

Para Lalo Ramírez, jefe estatal de Fuerza por México, partido político nacional de reciente creación, el problema de México no es que haya muchos partidos en la boleta, sino que todos vivan de los recursos públicos que reciben sólo por existir.

Tijera a partidos

No es la primera vez que se habla del tema pero quien fuera ya Diputado local y dirigente estatal ante de Movimiento Ciudadano, puso otra vez sobre la mesa la urgencia de recortar dinero público a los partidos en lo nacional y en lo estatal.

La minita de oro

La tesis de Lalo (y de otros más) es que cuando los partidos, o mejor dicho los políticos incrustados en los partidos, dejen de vivir del erario, habrá partidos que realmente sean espacios para la participación ciudadana, y no cotos de poder. Por el contrario, otros creen que eso abriría la puerta a financiamiento privado dudoso.

Lo que gastan

En Guanajuato este 2021 el financiamiento público para los partidos y otro poquito para candidaturas independientes suman 2014 millones de pesos repartidos en 11 partidos: PAN, PRD, PRD, PT, Verde, Movimiento Ciudadano, Morena, Nueva Alianza, Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México.

Los intentos

La coordinadora de Morena en el Congreso, Magdalena Rosales, en marzo presentó una iniciativa para recortar a la mitad el financiamiento ordinario a partidos. En otras legislaturas lo intentaron las priistas Lupita Velázquez y Arcelia González. Pero el tema realmente nunca se sometió a una reflexión seria. Veremos si ahora.

De Tamaulipas a Guanajuato

La secretaria de Salud del Estado de Tamaulipas, Gloria Molina, visitó Guanajuato para conocer las instalaciones y operación del nuevo Hospital General de León. En la foto junto al secretario de Salud en Guanajuato, Daniel Díaz Martínez; la directora del Hospital, Angélica Maldonado; y Moisés Andrade, coordinador de Salud Pública, en la Unidad de Cuidados Intensivos para Bebés, que es la mejor de todo el estado.

También participó en la reunión del Comité Estatal de Seguridad en Salud el viernes en donde se destacaron los protocolos en el Plan Piloto de Regreso a Clases.

Foto: Secretaría de Salud de Guanajuato.