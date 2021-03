Crimen en la casa de huéspedes

Muchos de los amables lectores han de haber experimentado el vivir o convivir en una casa de hospedaje por diversas circunstancias, como salir de su ciudad de residencia para tomar o estudiar un curso en otra localidad; realizar un trabajo en otro lugar; para un tratamiento médico de larga duración u otras causas.

Esos recintos de hospedaje y a veces de alimentación o asistencia, son muy útiles y convenientes para quienes no gozan de un trabajo estable o constante, para estudiantes, y cierto tipo de personas que no pueden o necesitan rentar una casa o departamento en forma individual. Además suelen ser muy económicos y accesibles, para llegar solo con lo más indispensable, como ropa y libros.

En estos recintos o espacios de convivencia, se crean verdaderos microcosmos o estereotipos sociales, propios de relaciones humanas, donde se entremezclan diversos tipos de personas, con diferentes actividades, gustos, preferencias, aficiones, caracteres y surgen también grandes afectos, amistades, conflictos, y a veces hasta el amor.

Por ello, el tema de estas formas de servicio muy comunes en las ciudades de gran población es muy recurrente para novelas, películas, series de televisión y de muchos relatos. Así que no queriendo estar al margen de esta temática, contribuiré con este género, en una crónica en parte real porque lo viví y en parte ficción para darle emoción. Obviamente, los nombres utilizados no corresponden a los personajes auténticos, pero simbolizan aquellos que pudieron ser identificados.

El entorno

Corría el año 1970, precisamente el mes de enero y ya había iniciado mi actividad o primer trabajo en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México a donde había arribado el 30 de noviembre de 1969 a la casa de una tía, hermana de mi padre, quien me recibió con cariño y generosidad, aunque no había materialmente suficiente espacio para mí y un hermano que se había sumado en el mes de enero.

Así, platicando con el abogado Rafael, miembro y socio del despacho donde trabajaba, enterándose de esa dificultad para hospedarme, hizo el ofrecimiento de recomendarme con una señora propietaria de una casa de hospedaje donde vivían unos sobrinos y paisanos suyos de Campeche para brindarnos una recámara con dos camas para mi hermano y para mí.

Rápido se concretó el respaldo y me envió a platicar con una señora a quien solo recuerdo por el nombre de “Luchita”, y ver la casa donde rentaba habitaciones amuebladas, en Bahía Magdalena #100, Colonia Verónica Anzures, a una calle de Avenida Ejército Nacional. Nos mostró la recámara amueblada, el precio mensual, con aseo diario y cambio de ropa de cama semanal, baño y comedor, por si gustábamos alguno de los tres alimentos del día y su costo. Todo nos agradó y fuimos aceptados el 1º de febrero siguiente, donde permanecimos durante poco más de dos años, en los que hubo muchos acontecimientos dignos de describir para los amables lectores.

Llegué a ese lugar, como salí de León, Guanajuato, con una maleta grande de color azul cielo, con mi ropa y dos pares de zapatos, unos de color negro y otros de color café, más mis tenis puestos, y una caja de cartón con mis libros que se desbordaban, amarrada en forma de cruz por un lazo delgado. Era todo, y mis certificados de Secundaria y Preparatoria, un acta de nacimiento y un sobre con fotografías tamaño credencial e infantil, para los trámites de ingreso a la Universidad. Así llegué a la Casa de Huéspedes, donde habíamos nueve personas.

Los huéspedes

De todos, había solo una mujer huésped, guapa, como de aproximadamente 35 años, los demás éramos ocho varones, siete jóvenes de máximo 23 años y uno mayor de 40 años. Paso a describirlos para una mejor comprensión. Primeramente, la dama se llamaba Yolanda, trabajaba como administradora en una empresa, era de Pachuca, Hidalgo, salía muy temprano, a más tardar a las 8 a.m. y retornaba por la tarde, rentaba una habitación para ella sola, de vez en cuando la visitaba su madre algún fin de semana. El otro huésped mayor de edad también ocupaba una habitación muy amplia y mejor amueblada, pagaba más, tenía dos sillas extras, un sofá cama y un clóset más extenso; había formado parte del Ballet Folclórico de Amalia Hernández, había trabajado en Bellas Artes, y llegó a ser el principal bailarín al interpretar el baile conocido como “Danza del Venado”, de Sonora, de la cultura Yaqui, pero había sufrido una caída que lesionó su columna y lo obligó a su retiro; ahora se dedicaba a impartir clases en escuelas de enseñanza media, pues había estudiado para maestro en una Escuela Normal en su natal Veracruz. A veces nos invitaba a su cuarto y nos mostraba fotografías muy artísticas con pasos de baile increíbles con su atuendo de “Venado” Yaqui, como volando y con unas contorsiones profesionales; un verdadero artista y se notaba en las fotos muy joven. Aunque trataba de disimular o fingir, los demás notábamos sus ademanes y sus expresiones amaneradas, no teníamos duda, era lo que ahora denominaríamos “Gay”; además, como compartíamos el baño con doble regadera y doble lavabo, pues a veces los fines de semana coincidíamos tres o cuatro en lo que unos nos afeitábamos, otros se duchaban y viceversa, pero no nos gustaba que entraran ni el profesor ni otro compañero que “cojeaba del mismo pie” y, mejor les dejábamos el baño cuando ellos ingresaban para husmearnos y clavarnos sus miradas descaradamente lascivas; se llamaba José María, pero le conocimos como “El Profe Chema”. (Continuará…)