Crimen en la casa de huéspedes (cuarta y última parte). La situación jurídica. Epílogo.

El Profesor Chema cayó hacia las escaleras, aunque sin alcanzar a rodar quedó inerte extendido cabeza abajo y piernas hacia arriba. Don Samuel ya no siguió disparando y sólo grito: -¡Ayúdenme muchachos!- Así, el compañero Rafael, quién era más osado y de sangre fría, corrió desde la puerta de su cuarto y auxilió a Don Samuel, quién sangraba de su mano izquierda, envolviéndosela con una toalla; y al chico quién permaneció en el suelo acurrucado y llorando lo cubrió con una cobija del mismo cuarto del Profe Chema.

Salimos los demás y Don Samuel nos ordenó: -No toquen nada, voy a llamar a la comandancia-, se sentó en el piso y dejó su pistola, pero luego no sé quién sacó una silla y lo sentaron. De rato llegaron las patrullas y una ambulancia de la Cruz Roja donde se llevaron a Don Samuel acompañado por Luchita. Y así herido de su mano, seguía gritando: -No toquen nada-. La Policía se llevó así encobijado al menor. Y nos previnieron de que en un rato más llegaría el Ministerio Público, el Servicio Médico Forense, pues era obvio que el Profe Chema yacía muerto, y también los Peritos de la Procuraduría. Así sucedió y toda la noche estuvimos al pendiente en un ir y venir de Policías Preventivos, Policías Judiciales que tomaron nuestros nombres varias veces. Ese sábado por la mañana la Señorita Yolanda había salido a su tierra y no se encontraba.

Sin ponernos de acuerdo, ninguno mencionamos a Panchito, quién había logrado salir; cosa que nos agradecía su hermano Agapito; aunque no sabíamCos qué había pasado con él. Algunos periodistas, llegaban simultáneamente con la Policía o la ambulancia de la Cruz Roja; pero otros, ya muy noche o de madrugada llegaban pidiendo permiso para tomar fotos o entrevistas, pero allí habían permanecido dos guardias quienes se encargaban de todo.

Doña Luchita, llamó al Lic. Rafael su amigo, del despacho donde yo trabajé, para que defendiera a Don Samuel, quien junto con el Lic. Filiberto su socio, lo asistieron como defensores por el homicidio del Profe Chema. Hicieron buen trabajo, pues en tres días lograron que el Juez Penal de Lecumberri le dictara Auto de libertad por haber actuado en Legítima Defensa y rescatar a un menor de las garras de una banda de pederastas. Don Samuel quedó como héroe de aquel episodio y hasta logró un ascenso en la comandancia de Tacubaya.

A Panchito, cómo lo señalé, nadie lo mencionó y ni Don Samuel lo reconoció cuando salió de la casa corriendo y le disparó pensó que sería otro compinche del Profesor Chema; incluso así lo declaró.

Aunque por voz de su hermano Agapito, supimos que fue atendido en un sanatorio particular, alegando que había sido víctima de un asalto en la Colonia Santa Julia (Tacuba) y que al huir le dispararon y lo hirieron en un glúteo; había sido en realidad el balazo que le hizo Don Samuel; Panchito, ya nunca volvió a la Casa de Huéspedes.

Cuándo íbamos a presagiar que aquel “venadito de ballet” moriría a balazos en su propio hábitat.

Ya no fue lo mismo el ambiente en aquella casa, después del sangriento hecho. A principios de 1972, dejamos la casa mi hermano y yo, pues nos unimos con otro compañero, estudiante oriundo de León, Antonio Rojas Reyes, y rentamos un departamento en la calle Romero de Terreros esquina con Av. Cuauhtémoc en la Colonia Narvarte, a una cuadra del Restaurant “Don Cuco” donde tuvimos otras experiencias; pero eso ya será materia de otra historia… (Fin).