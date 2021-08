Cuando el liderazgo se transforma en lastre…

Estas políticas deben estar orientadas a asegurar y proteger a las poblaciones de diferentes adversidades y colaborar en el otorgamiento de atención sanitaria segura y de calidad. Estas áreas de responsabilidad pública deben cubrir además de una adecuada infraestructura, la promoción de comportamientos saludables, prevención de dispersión de enfermedades transmisibles, protección ante riesgos ambientales, así como prepararse y responder ante emergencias y garantizar la accesibilidad a servicios de salud.

Un ejercicio estatal completo de prestación de servicios sanitarios, además de mantener capacidades operativas básicas, debe apostar a transformarse en un sistema que utilice información y datos, que realice planeación sanitaria, establecimiento de alianzas con otros sectores, desarrollo de comunidades, análisis y toma de decisiones, así como implementar mecanismos de comunicación, investigación, evaluación y desarrollo, orientados a la calidad en atención poblacional.

Para lo anterior, es imprescindible tener conciencia de “población”. Es decir, a pesar de que multitud de servicios operativos están orientados a atender individuos, el objetivo mayor de las políticas públicas en salud es atender las necesidades comunitarias (locales, regionales y nacionales) con soporte de recursos y financiamiento, que pueden variar entre las diferentes regiones territoriales.

Sin embargo, parece que estamos en otra realidad. Las agencias, instituciones, dependencias e incluso individuos responsables de este fortalecimiento de resultados sanitarios, lejos de hacer contribuciones positivas sustanciales para los sistemas de salud, se transforman en barreras para acceder a servicios y realidades de atenciones efectivas y de calidad.

Estos entes no son imparciales, es decir, sus decisiones no son orientadas a ser justas, ni para evitar conflictos de interés o ser influenciadas por factores externos. Tampoco se manejan en la legalidad, puesto que no se apegan a las normativas y legislación existente, además de que no son consistentes en sus tomas de decisiones y hay falta de claridad y predictibilidad en los órganos reguladores. Así mismo, no entienden de proporcionalidad y las políticas establecidas (y las determinaciones tomadas) no están basadas en ponderación de riesgos ni tienen objetivos claros. Son además inflexibles y no tienen adaptabilidad a nuevas circunstancias y desafíos. De igual manera, la eficacia no es característica distintiva, pues no se concretan las metas establecidas (si es que se tienen definidas siquiera), además de desempeñarse en ambientes de opacidad y en multitud de casos, son generadores y usuarios de mecanismos de corrupción.

Esta amarga realidad (lejos de ser una “nueva realidad” o realidad transformada) no es generadora de bienestar ni de mejora en la calidad de los servicios que se prestan a las poblaciones. Es un auténtico lastre, con consecuencias nefastas para el presente y desafortunadamente, para multidud de años venideros.

La alternativa: el empoderamiento ciudadano, el involucro y la exigencia del cumplimiento cabal de las obligaciones del estado, en pro de mejores condiciones de vida para los ciudadanos en su conjunto.

P.D. Los Médicos Residentes de Patología Clínica de la UMAE 1 Bajío, pupilos y colegas en formación, fueron merecedores de la condecoración “Miguel Hidalgo”, por méritos distinguidos y honrosa atención (aún activa e ininterrumpida) a la pandemia por SARS-CoV-2. A ellos, mi reconocimiento y agradecimiento. Lo mismo para mis otrora compañeros de laboratorio clínico. Honor a quien honor merece.

