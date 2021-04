Cuando te lleva el silencio

Cuando miro hervir el agua, con sus borbotones expuestos al calor, con la rapidez que truenan y se van cómo si nunca hubieran tocado esa superficie pienso en los magos, que hacen escurridiza a una persona engañando nuestros sentidos para desaparecerlas, más ¿puede una persona #deveritas desaparecer, nada más, por qué sí? ¿Cómo despedirte en la mañana de tu hijo y no volver a saber nada de él, sin que medie una justificación, una acción? ¿puedes estar comunicándote con tu hija y de pronto perder todo contacto sin saber nada más? ¿cómo pueden secuestrar a cuatro personas que regresan de vacacionar y luego soltarlos, sin tener origen del por qué ni el para qué? ¿qué pasa con todas esas personas que se desdibujan del entorno cotidiano? ¿decidieron escabullirse de una familia que lo amaba, las arrastraron a un abismo, un túnel sin salida? ¿se cansaron de los regaños del papá, de la cantidad de tareas y prefirieron irse a #vayaustéasaber? ¿cómo desaparece una persona? ¿Qué pasa con todos esos miles de seres que no dejan rastro ni huella? ¿Quién acumula cadáveres y despojos en sequías y baldíos? ¿habrá por las calles agujeros negros en donde las personas se hunden despojándolos de su rastro e identidad? ¿cuándo una persona desaparece lo intuye? ¿qué hizo bien o mal o solamente dejó de hacer para que la arranquen de lo que ama? ¿por qué se esfuman las personas si no es por un tema explicable como la muerte, un accidente, un viaje, una decisión? ¿Por qué no se cuenta con una fiscalía que de buen cauce a este gravísimo tema? ¿Cómo es qué una mayoría de secuestradores se esfuman o no los encuentran o no los castigan, son de humo? ¿es todo esto una irrealidad? la mayoría de los desaparecidos ¿es porque están relacionados con mundos delictivos?

Al 7 de enero, iban 61,637 personas desaparecidas en nuestro país (BBC newsmundo) para ubicarlo espacialmente, se trataría del doble de los habitantes del cercano Tarimoro ¿se imaginan que todas esas personas que habitan ese poblado desaparecieran? Inaudito, escalofriante puede ser el sentimiento producido.

Todas estas preguntas, me hice después de leer en los medios que este año la Comisión estatal de Búsqueda de personas desaparecidas recibirá 2.4 millones de pesos MENOS por parte del gobierno federal; la medida fue dada a conocer en la mañanera del pasado jueves 8 de este mes; mientras que la vocera del colectivo “Hasta encontrarte” mencionó: “La verdad se me hace algo deshumano e irracional que a un problema que no han podido solucionar gobierno federal, ni gobierno estatal, ahora quieran bajarlo del presupuesto y más viendo la situación del estado de Guanajuato” (entrevista a Bibiana Mendoza am lunes 12 abril) No podemos señalar un solo responsable en estas situaciones, son años de dejadez, equipos estructurados bajo un profundo descuido en la conciencia social. Más si podemos sumarnos a la exigencia a un gobierno, que se supone, lucha por mejorar las condiciones sociales y de vida de sus gobernados, o también le escucharemos decir al presidente: #yachole #cambiénlealdisco o dirá: me pondré tapabocas cuando… no haya una sola familia que llore a sus hijos desaparecidos; el punto medular no es debatir, ni insultar el tema es cooperar, rescatar a todos estos seres que NO deben ni pueden extraviarse; queda en conciencia que las elecciones están cerca, no se vale omitir el voto, esconder la decisión; esa voz de búsqueda deberá también de resonar en las urnas o ¿usted se perderá la oportunidad?.