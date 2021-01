“Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”, reza la conseja popular y aplica, en mi opinión, a la ambición de poder y de continuidad que veo en México.

R- Guau, mi Santias, ¿no me digas que en el 2024 tendremos los mismos problemas que tienen los gringos?

S- Sí y no; sí, porque veo a los suspirantes de la 4aT peleando la posible candidatura vía dedazo del Sr. Presidente, como en los tiempos del “Viejo PRI”, como si ganar fuera un hecho consumado, y no, porque no veo al Peje reeligiéndose, por dos razones, la primera y la segunda.

R- Grrr, el horno no está para bollos y tú con tus chistoretes, mi Santias.

S- Culpa de mi abuela, mi Rufo, ella me enseñó que al mal tiempo buena cara ¡En fin!, dejando de lado el chascarrillo, decía que no veo al Peje reeligiéndose, primero por la edad y la salud; no sé si sea yo el único que nota en las mañaneras más pausas de las acostumbradas y de repente como que se le va el avión y el Presidente dice incoherencias, al grado de defender al indefendible de López Gatell; la segunda razón por la que no se reelegiría, será porque no contaría con el apoyo de Biden; y es que los gringos, ahora que se quemaron con Trump, hasta al jocoque le soplan; una reelección inconstitucional al sur de la frontera, sería un mal ejemplo para los 75 millones de electores que votaron por Trump y eso no lo van a permitir los güeros; podría haber más razones como la rebelión de los suspirantes, como Ebrard y Monreal, pero ya vimos que: “…a ellos les falta lo que yo tengo de más”, diría Juanga; a ese par los amansan con dos Pejencuestas amañadas, un hueso y una promesa, ¡y ya!… Hasta eso, no salen caros… En fin, no creo que tengamos reelección, pero si intención de continuidad por interpósita persona; lo que para fines prácticos, pues resultaría en más de los mismo y no creo que México aguante, no por la parte política, sino por la parte social y económica pues estaríamos llegando a umbrales de hambre con las políticas de la 4aT y una posible rebelión junto con el desengaño popular.

R- Guauuu, mi Santias; ¿entonces tú le apuestas a la “alianza” de VaPorMéxico?...

S- Para nada, mi Rufo, con el PRI ni a la esquina; parafraseando al López Portillo: “Nos robaron y añado, y nos volverán a robar”. Votar por el PRI, en alianza o solo, es votar por ladrones; es por ello que mi respeto para los panistas que en congruencia con sus valores y postulados, decidieron no ir en alianza en Guanajuato, Coahuila, Yucatán, Jalisco y otros; lo que exhibe el liderazgo fragmentado de Marko Cortés, apoyado por el corrupto de Santiago Creel, sí, el que otorgó permisos para casinos al final de su gestión como Secretario de Gobernación, al que no entiendo porque “la gente decente” no lo han corrido a patadas; es decir, Marko y Creel representan la parte podrida de Acción Nacional, esa que olvidando valores y ética fundacional, hace alianzas hasta con el diablo.

R- Guau, visto así, mi Santias, entonces ¿a cuál irle?

S- A Morena para que controle el Congreso… ¡Nones!, al PRI en alianza con otros para que nos vuelva a robar… ¡Tampoco!

R- Guauuu, queda movimiento ciudadano con Alfaro de Jalisco y Dante Delgado de Veracruz…

S- ¡Para nada!, demasiadas manchas tiene el Tigre como para no verlas.

R- Auuu, ya no entendí: por Morena no, por la alianza con el PRI, tampoco y con Movimiento Ciudadano para nada; ¿qué nos queda, mi Santias? ¿La chiquillada?

S- En mi opinión, la chiquillada está formada por vividores y basura política, nunca les daría mi voto; por lo que los electores tenemos dos alternativas para el 2021; votar por lo menos peor de acuerdo a la conciencia patriótica de cada quién o ponernos a llorar por México… Con las esperanza de hacer cosas inteligentes y congruentes para el 2024.

Eso sí, sin descuidar que en el 2024 no nos vayan a aplicar la reelección inconstitucional, como la que intentó Donald Trump… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

Escritor y soñador