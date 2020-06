¿Cuánto vale una vida?

Con una mayoría abrumadora, la semana pasada el Congreso del Estado votó por la no despenalización del aborto. Al escuchar el debate, recordé esta historia. La asociación Vifac tiene albergues para alojar a mujeres embarazadas en desamparo. Ahí se les dan talleres de capacitación y atención médica hasta que el bebé nace. Si alguna de ellas quiere darlo en adopción, Vifac se encarga de los trámites. Los bebés que serán adoptados están en resguardo de mamás “canguro”, estas son mujeres que los cuidan como propios hasta que todas las gestiones están listas para que el bebé sea entregado a sus papás adoptivos.

Una amiga muy cercana estuvo a cargo de una niñita que nació antes de tiempo, porque su joven madre fue presionada y amenazada por el papá de la criatura para que tuviera un parto prematuro porque el embarazo de ella le incomodaba. La pequeña nació y luchó por su vida durante unos días, pero no logró sobrevivir.

En este caso, como en muchos otros, se detecta una vulnerabilidad de la madre en el sentido que vislumbra un futuro en soledad y pobreza con la criatura sin el apoyo del padre. Ella no quiso abortar al bebe y trató de que llegara a término para permitirle vivir. Por desgracia, accedió a los deseos de su pareja que la tenía controlada. Si hay violencia en una relación, si hay violencia en un hogar, ¿debemos aceptar también la violencia en el útero?

Muchas mujeres toman la decisión de abortar no porque no deseen al hijo, sino porque temen estar en una situación de mayor vulnerabilidad que en la que ya se encuentran: desamparo, pobreza, maltrato; sin poder trabajar por atender a una criatura que no tiene quién la cuide y con la discriminación laboral por ser madre.

A esta situación puede sumarse el hacinamiento en el que se vive, vivienda deplorable, sin agua y servicios. El panorama de verse con un niño en brazos es aterrador. ¿Es solución abortar? ¡No! Si el Estado aceptara esta opción, sería claudicar a brindar protección a las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, haciéndose sordo a sus necesidades.

“Toda vida es importante”, escuchamos a diario en estos días de pandemia. Se pide al gobierno que haga todos los esfuerzos posibles para salvar todas las vidas, se le exige que no sacrifique a los adultos mayores por la falta de un respirador, se oyen voces de indignación por falta de material de protección que pone en riesgo al personal médico.

Igual, hay pobres que para comer quedan expuestos al virus; por ello, la sociedad debe clamar por la protección de todos. La política de que mueran algunos para que otros sobrevivan es rechazada. Entonces, ¿se puede permitir que niños en el vientre de su madre puedan ser abortados por falta de políticas públicas? Es inadmisible. Para salvar a los bebés en el útero, antes hay que salvar a las madres.

NOTA: Agradezco a Alianza de la Juventud por su intervención legislativa.