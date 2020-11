Cuatrocientos sesenta pesos, moneda nacional

El lunes nueve de este hermoso mes de noviembre, alrededor de las once de la mañana o cercano a las doce #vayausté a #biensaber en el semáforo ubicado en Avenida Tecnológico que da acceso a la también ancha México-Japón, en la insigne ciudad de Celaya; una camioneta con cafre al volante decide seguir el semáforo en amarillo bajo el cobijo de un tráiler, sin darse cuenta que una motonetita de la flagrante Dirección de Tránsito y Vialidad con encapuchado al volante la seguía y ¿qué creen? Pues que la detienen.

-Señora buenos días. El agente, no sabía a bien si era distinguida o corta de entendederas la belleza. Más antes de lo que canta el perico lo sabría.

- ¡Oficial qué pena, se lo juro! ni cómo ayudarme, no hay nada que pueda mediar a mi favor. Solita y en lo simple por el chorro asumió.

-No se apure señora, a todos nos puede pasar ¿llevaba prisa?

-Viera que no, más bien andaba en la mensa y como dice la canción…#semehizofácil y pues ahora, a pagar la consecuencia ¿qué me va a quitar?

-Pues mire, necesito su licencia de conducir y la tarjeta de circulación.

-Sí, esas las tengo, un segundito. Feliz la mema respondió.

-Señora ¿sabía usted que puede pagar las multas en línea? Aquí la señora dio color, pues entusiasmada contestó:

-Ay cómo cree -la tonta ya cara de chicle, abrió tremendos ojos de emoción, al reconocer los grandes avances que hay en esta ciudad con su ayuntamiento ¿de veras?

-Si señora. Dijo el enmascarado de negro, con chaleco amarillo y traje café. Si gusta le llamo a mi compañero para que traiga la terminal.

-Uy pues sí, mil gracias, ahora si tardará, vamos caminando aquí donde compro la carne para hacer dos cosas a la vez ¿cómo ve? La ilusa, no paraba de mostrar la dentadura.

Raudo y veloz sacó su calculadora y sentenció: Por atravesarse en amarillo... le costará mil novecientos ochenta y cinco con cuarenta centavos ¿cómo ve?

-¡Ay! qué cara, pero que bueno, a ver si con esta aprendo. La susodicha ya buscaba su tarjeta y al sacar el monedero ¿qué creen?

-Ahora, también me la puede pagar en efectivo. Mencionó el dispuesto oficial de Tránsito a lo que ella reflexionó: ¿de veras? mmm pero no traigo esa cantidad conmigo…(Antes y no le dijo que le hablaría a su marido para pedirle prestado)

-No se apure, le puedo hacer un descuento a ver ¿cuánto trae? Paternal y amable inquiría. Entonces, la ingenua se puso a contar hasta las monedas que traía, obteniendo la inmensa cantidad de cuatrocientos sesenta mismos que el angelical motocleto con baba ya escurriendo le dijo, bueno está bien, con esto la hacemos.

La boba sin peine -por lo de zopenca, no vaya a creer que por falta de cabello- se lo entrega y cuando miraba que el otro arrancaba ella apura para decirle: Señor, señor oficial mi multa, no olvidé ponerme mi infracción. Larga carcajada soltó el mequetrefe representante de la ley y de la autoridad de este pueblo que, aunque querido no deja de ser cueva de alimañas. Con cara de jitomate aplastado, la lila avanzaba aun sin entender que había sido timada y sin querer -jamás queriendo- a la corrupción de la mordida se había sumado. Y colorín, sin colorado la mentecata sin carne, se quedó esa semana.