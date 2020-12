***Cubrebocas, ¡todos!

El Observatorio Ciudadano de León (OCL), que comanda la maestra Rocío Naveja Oliva, en coordinación con otros organismos empresariales y sociales de la ciudad, arranca este viernes 11 la campaña “Reto por 100 días, uso de cubrebocas”.

***Reto de 100 días

La primera actividad es una conferencia virtual vía Zoom a las 10:30 a.m impartida por el doctor leonés ex secretario de Salud federal, José Ángel Córdova Villalobos. El objetivo es concientizar a todos que el uso correcto del cubrebocas salva vidas.

***Es obligatorio

“Es una campaña de ciudadano a ciudadano, que motive el interés de salvaguardar la vida”, comentó la Presidenta del OCL. En Guanajuato el 10 de julio se publicó el decreto que establece la obligatoriedad del cubrebocas en los espacios públicos.

***Vacantes judiciales

En el Congreso del Estado esperan que de un momento a otro, si es que pretenden que se aprueben antes de irse de asueto, el Poder Ejecutivo les envíe las ternas que están pendientes para cubrir las vacantes en el Poder Judicial de Guanajuato.

*La urgencia

Se trata de tres propuestas de ternas de magistrados y una más para consejero. La prisa de los nombramientos es que el Poder Judicial ya no tiene magistrados supernumerarios (suplentes) de los cuales echar mano para cubrir los huecos.

*Ternas del ejecutivo

De las que toca proponer a Diego hay dos sillas penales vacantes: la que dejó Miguel Valadez Reyes y la de Gustavo Rodríguez Junquera, a quien movieron de una penal a cubrir una civil. La sala civil está pendiente a la salida de Fernando Reyes. El espacio de consejero está desde hace un año que se fue Sergio López.

*Ternas del judicial

Otras son las ternas que corresponde enviar al Poder Judicial al Congreso. Ahí está otra silla civil, la que dejó la ex presidenta del Tribunal, Raquel Barajas. Además de la tercera sala que por años estuvo en litigio por el ex magistrado Carlos Fuentes, quien peleó por su ratificación, hasta que la Corte ya dio por resuelto ese asunto.

*Por concurso

En el caso del Poder Judicial las ternas que envía al Congreso son producto de concurso en el que participan sus propios jueces, que lanzarán iniciado el año. En lo que toca el Ejecutivo han guardado con reserva los nombres que irán en sus ternas.

***Ariel, informe

El diputado federal de Movimiento Ciudadano, Ariel Rodríguez Vázquez, presentó el pasado lunes en modalidad virtual su II Informe de Labores Legislativas como representante del noreste, distrito electoral 01, con cabecera en San Luis de la Paz.

*De León al noroeste

Ariel llegó a San Lázaro gracias a la alianza electoral PAN-MC-PRD en 2018. Apareció en la política con el PRD, partido por el que fue candidato a la Alcaldía de León en 2012 y repitió por esa candidatura pero ahora con el cobijo de MC en 2015.

*Oídos sordos

En la Cámara de Diputados es integrante de las comisiones de Pueblos Indígenas, Medio Ambiente y la de Federalismo y Desarrollo Municipal. En su mensaje insistió que como legislador ciudadano está abierto al diálogo constructivo pero ha topado con pared frente a la mayoría de Morena y sus aliados, así que poco trasciende.

*La reserva

Uno de los temas más importantes que comprometió insistirá es el que la Semarnat elabore e instrumente el Plan de Manejo para la Reserva de la Biósfera de la Sierra Gorda, que en Guanajuato abarca a los municipios de Atarjea, Santa Catarina, Xichú, y la parte norte de los municipios de San Luis de la Paz y Victoria.

*Otras causas

Aunque no ha habido eco señaló que no dejarán de insistir en propuestas como el Ingreso Básico Universal para los más afectados por la pandemia. En un presupuesto justo para estados y municipios. No a la militarización de la seguridad. Y el amparo que presentó en contra de la eliminación de los 109 fideicomisos.

***Consejo consultivo

Ayer se celebró la primera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de la recién creada Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, acordaron emitir una nueva convocatoria para conformar el Consejo Consultivo que les marca la ley.

*Sin registros

El 25 de noviembre cerró el plazo de registros en una primera convocatoria y ¿qué cree usted?, pues que nadie se registró. La ley dice que lo integrarán ocho representantes de organizaciones legalmente constituidas y académicos. Así que los candados desde la ley más los que marcan en la convocatoria, pues así cómo.

Prohíben posadas en San Miguel

El Ayuntamiento de San Miguel de Allende aprobó por unanimidad la prohibición de celebrar posadas públicas y privadas, así como eventos o festividades religiosas. Aquellos que incurran en rebeldía o desacato de organizar fiestas o reuniones privadas en casa-habitación, con base a la Ley General de Salud, las arrestarán hasta por 36 horas, porque pone en peligro de contagio a las personas. Este municipio acumula en la pandemia 1,199 casos confirmados y 68 defunciones. “No relajemos las medidas porque hay un nivel de contagio alarmante, que nos pone en riesgo a todos”, expresó el alcalde Luis Alberto Villarreal García.

Foto: Municipio de San Miguel de Allende.