***Cuentas pendientes

La alcaldesa por Morena en Salamanca, Beatriz Hernández, sueña con repetir como candidata, lo que está por definirse en las siguientes horas. Eso sí, la oposición la recibirá con un arsenal de dardos envenenados por las irregularidades sin solventar.

Contratos bajo sospecha

En mayo del 2020 la ASEG reportó irregularidades por 43 millones de pesos por el contrato directo para el cambio de luminarias al mismo proveedor al que después le rentaron y compraron la camioneta blindada para uso de la Presidenta Municipal. Y esto va para largo pues la Auditoría llevaría el caso ante la Fiscalía Anticorrupción.

***Haga sus apuestas

La contienda estará de pronóstico reservado frente al PAN que manda al exdirector general de la Comisión Estatal del Deporte, Isaac Piña, o independientes como el exrector general de la Universidad de Guanajuato, José Manuel Cabrera Sixto.

***Estadio y dudas

No todos creen que sea una buena idea el regreso de la afición a los partidos del Club León, así sea a un aforo de 30%. El diputado local leonés por Morena, Raúl Márquez Albo, quien además es el Presidente de la Comisión de Salud del Congreso, sostuvo que no es tiempo porque la probabilidad de contagios es alta.

***Édgar, la planilla

El tricolor Édgar Castro tiene lista la planilla que lo acompañará para intentar recuperar para el PRI el gobierno de la capital. Aunque no faltaron las presiones de varios frentes, al final la apuesta fue por reconocer a la estructura del partido, regresar a las bases antes que el reparto de cuotas y cuates para quedar bien.

*Apuesta a ganar

No repite ninguno de los que hoy están en el Ayuntamiento, destaca que no hay parientes o recomendados, dice. Además de que Édgar no se incluyó como regidor, su apuesta es únicamente por la Alcaldía, mandando un mensaje de jugar a ganar.

*Los síndicos

En la fórmula de síndicos van Adriana Margarita Mendoza, del sindicato de la GM (CTM) y en segundo Julio Ortiz Vázquez, una posición para la coalición con PRD.

*Primeros regidores

Los primeros cinco en la lista de regidores son: Patricia Preciado (sector popular), Ángel Araujo (también de la CNOP), Liliana Maldonado (de la Canirac y Colegio de Arquitectos), Serafin Sandoval (CNC) y Eliza Aguiñaga (de la Red de Jóvenes).

*Dura contienda

Las encuestas que tienen los priistas le dan ligera ventaja al PAN, en segundo el PRI y en tercero Morena. Confían en que el alcalde Alejandro Navarro hunda su elección consecutiva, mientras que Morena sigue en jaloneos sin definición. Pero su reto es convencer ¿por qué votar por quién ya fue Alcalde interino y constitucional?

***PRI León, las cartas

El precandidato del PRI en León, Juan Pablo López Marún, está terminando de armar su planilla. Si no hay sorpresas todo apunta a que él va también como segundo regidor y la primera posición sería para la hoy dirigente, Araceli Escobar.

*Batalla opositora

Esas dos son las posiciones que ganaron en el 2018, aunque en el camino la regidora Vanessa Montes de Oca se puso la playera de Morena. Esa histórica mínima votación del tricolor debe ser su piso, menos que eso sería borrarse, pero tampoco será sencillo entre la oposición que peleará con las uñas por cada voto.

*Mostrar las cartas

A excepción de Celaya el PRI ha sorteado con relativa calma la integración de candidaturas, pero falta lo bueno, que los candidatos salgan a anunciar sus planillas y asumir el control de daños de quienes no quedarán contentos. La decisión es enteramente de ellos y ya no les quedará echar la bolita a la dirigencia estatal.

***El dormilón

Ahora que es justo el momento de las definiciones de candidatos en Morena andan las patadas por debajo de la mesa a todo lo que da, para muestra que a Pepe Aguirre, uno de los aspirantes en Irapuato, le revivieron el video cuando se quedó dormido en San Lázaro en octubre, en la semana que cobró como legislador federal.

***Ausentismo

Gabriel Muñoz Espinoza, titular de la Delegación Suroeste de la SEG, alertó que han notado que hay estudiantes que han dejado de conectarse a las clases en línea por diversos factores y están trabajando en estrategias para, una vez que haya clases presenciales, ir a buscarlos para que convencerlos de regresar a estudiar.

Viaja Alejandra en ‘oruga’

Este lunes 15, día de asueto, la precandidata del PAN a la alcaldía de León, Alejandra Gutiérrez Campos, aprovechó para viajar en el transporte público. “Arranqué jornada moviéndome en el #SITLeón y aproveché para escuchar a sus usuarios. Saludé a Fernanda que a diario se mueve desde la Colonia Héroes de León hasta su trabajo en Blvd Hidalgo. Vi #GenteTrabajadora como Lupita y Jossafat que hace bolsas y viene de Villas de San Juan”, informó en sus redes. Eugenio Martínez Vega, quien se perfila como el coordinador de campaña de Ricardo Sheffield Padilla, aspirante de Morena para la Alcaldía de León, le reviró que no sepa de las deficiencias del sistema y lo haga cuando no hay tumultos.

Foto: Twitter Alejandra Gutiérrez.