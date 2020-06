Cultura de la legalidad

Famosa se hizo la anécdota de aquel mexicano que no usaba el cinturón de seguridad de su vehículo, pero cuando cruzaba la frontera con Estados Unidos inmediatamente se lo ponía. Al preguntarle por qué ahí sí cumplía y en su propia tierra no, contestó que en EU sí había sanciones. ¿Por qué le cuesta al mexicano cumplir con las leyes?

México es un país de leyes escritas en papel, pero con un alto nivel de impunidad y dificultad para entenderlas y de hacerlas cumplir. Así también si no se está de acuerdo con alguna ley, se justifica su incumplimiento. ¿Por qué se cumplen las leyes? Por miedo a ser sancionado, por temor a las consecuencias o por tener una cultura de legalidad que permite cumplirlas sin necesidad de vigilancia como lo es no pasarse el alto aunque no haya nadie.

¿Qué es lo que puede motivar al cumplimiento de leyes? Cuando las personas de una comunidad comparten los mismos valores que propician una convivencia social ordenada y pacífica es cuando puede decirse que existe una cultura de legalidad.

Quienes no están de acuerdo con esos valores y no quieren responsabilizarse de su cumplimiento son quienes retan a las autoridades encargadas de garantizar el orden.

Las manifestaciones que se han reproducido a todo lo largo y ancho de EU por la muerte del afro-estadounidense George Floyd, que falleció después de que un policía blanco le presionara el cuello con la rodilla hasta asfixiarlo, han ocasionado graves destrozos y vandalismo por todo el país vecino. Las protestas, según el expresidente Obama, fueron catalogadas como una oportunidad para que mucha gente despierte ante las desigualdades que afectan a muchos negros y latinos.

Por desgracia, muchos tomaron de pretexto la muerte de Floyd y se desviaron de su objetivo enfocando su rabia en acciones destructivas. Los manifestantes tienen derecho a estar furiosos y exigir castigos severos para el oficial responsable de esta muerte y de quienes lo presenciaron sin impedirlo.

Se tiene derecho a protestar pacíficamente exigiendo justicia, pero no de destruir las fuentes de empleo de otros y de saquear tiendas sin el menor respeto golpeando a los dueños; tampoco de agredir a los policías que tratan de contener el vandalismo y robo y preservar la seguridad. La muerte de Floyd y abuso brutal de autoridad y violencia ejercido en otras víctimas que le antecedieron, no da derecho a violar las leyes como respuesta.

Este ejemplo de manifestación con disturbios y vandalismo se extendió a México, replicándose y cuestionando también la muerte de Giovanni López, quien fue detenido, según versión de sus familiares, por no tener puesto el cubrebocas y que horas después la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, entregara el cadáver del arrestado.

Es entendible la furia de los manifestantes y su exigencia de justicia ante el abuso policiaco. No es correcto manifestarse con violencia y destrucción ni aprovechar la indignación del pueblo para fines políticos.