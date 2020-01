Dañino

Una vez más lo logramos, llegamos al viernes. Vaya dato el siguiente: la mitad de los empleos que se generan en el estado de Guanajuato son de empresas que operan en la informalidad.

Imagine que el 22.5% del Producto Interno Bruto de México se genera de este tipo de economía, es decir que por cada 100 pesos 22 son procedentes de personas ocupadas en la informalidad.

Hace tres días consignamos a detalle en am el tema que genera menor recaudación, que ocasiona que una gran parte de los obreros no tengan prestaciones sociales, que los aleja de contar con un apoyo, aunque sea mínimo para el momento de terminar su ciclo laboral. No solamente perjudica al colaborador, sino a la economía del estado, y al desarrollo de sus empresas.

Por ejemplo, ¿sabía que la informalidad es la principal causante por la que sectores como el automotriz-autopartes no cuentan con un mayor número de proveedores locales?

Capacitar a marcas para que sean parte de su cadena de proveedores, estandarizarlos en costos, tiempos de entrega y calidad requerida es una tarea que las trasnacionales están dispuestas a hacer de la mano con la PyME. Por lo contrario, lo que descartan es que se trate de una empresa que opera en la informalidad, y que no cuenta con certificaciones que avalan sus procesos y su producto.

El crecimiento de la economía formal en México creció apenas 0.2% en el segundo trimestre del año 2019, su menor avance en la última década para un periodo similar, de acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

La economía formal se contrajo en 15 de los 32 estados. Las excepciones fueron estados como Tlaxcala, Chihuahua y Aguascalientes, que registraron las economías formales con mayor crecimiento durante el segundo tercio del año pasado, con avances de 3.2%, 3.1% y 2.2%, respectivamente.



Reginaldo Esquer Félix, titular de la Comisión Fiscal de la Coparmex Nacional, ha dicho que harán presión al Gobierno federal para la regulación del comercio informal, a nivel nacional el 60% de los empleos vienen de la informalidad, únicamente el 40% restante es formal.

A considerar

El 2019, el uso de zonas industriales en el Bajío terminó con un aumento en su ocupación. Sin embargo, para el comienzo de este año los desarrolladores se mantendrán cautos a nuevas inversiones.

De acuerdo al portal Solili, dirigido por Pablo López, encargado de Investigación y Análisis detalla que habrá estabilidad en el costo de renta de espacios industriales, que ronda los 4.10 dólares por pie cuadrado de forma mensual.

Los desarrolladores esperan un aumento, ligero, para este año, de acuerdo a la información que la plataforma genera cada trimestre en acercamiento con industriales ubicados en los estados del Bajío.

Para Guanajuato esperan que haya niveles más arriba del estándar de “ligero crecimiento”, pues consideran que las obras representarían 202 mil metros cuadrados en proyectos próximos a realizarse en los parques industriales: Puerto Interior, Santa Fe, PILBA, Amistad Chuy María y Amexhe.

En el Corredor Industrial, que cruza por los estados del Bajío, un 20% de las personas consultadas espera que el crecimiento sea fuerte, mientras que el 30% espera que sea moderado, en tanto un 20% espera que sea estable, y finalmente un 30% prevé una posible disminución moderada.

Hay espacio

Guanajuato tiene disponible para este año 2 mil hectáreas para uso industrial. Hasta ahora la cartera de proyectos es de 12 compañías, de las cuales se espera que se concreten en su totalidad.

Ésta cifra podría aumentar en caso de que se concrete la realización de un nuevo parque industrial para San Miguel de Allende. El resto de las compañías llegarían a las ciudades del Corredor Industrial. Asimismo se está buscando algo para la zona norte y sur del estado.

Con la aprobación del TMEC, el panorama económico es positivo para que el estado logre esas 12 empresas, y además busque un mayor número de inversiones que le permitan llegar a los 60 mil empleos prometidos de este año, en 2019 la cifra apenas llegó a los 30 mil.