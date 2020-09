DATOS, NO GRILLAS

Más allá de opiniones están los datos duros. Guanajuato será, por segundo año consecutivo, según el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021, la entidad federativa que menos gasto federalizado por habitante reciba.

NADA PERSONAL

Los morenistas dirán que en el fondo de la tabla están estados que ellos gobiernan, como Puebla en el lugar 29; y que el segundo que más recibe es Baja California Sur, panista. Que así están las fórmulas de distribución y no hay nada personal.

PERO SE SIENTE

Los panistas reviran que precisamente la fórmula es injusta y hay que cambiarla. Pero, además, hay otros fondos federales con los que antes se compensaba la inversión en Guanajuato, que hoy ya no existen, y así el golpe se siente más duro.

LA COFEPRIS

Luego del acuerdo federal que pretende que la Cofepris (Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios) pase a formar parte de la Subsecretaría de Salud a cargo de Hugo López-Gatell, la senadora del PAN, Alejandra Reynoso, presentó esta semana una iniciativa para garantizar la autonomía de ese órgano.

AUTONOMÍA

En sesión la leonesa expuso en tribuna que se pretende cambiarlo de un órgano desconcentrado -como está hoy- a un órgano regulador autónomo. Cofepris revisa medicamentos, alimentos, bebidas, tabaco, artículos para el cuidado personal, etc.

LA PROPUESTA

La iniciativa incluye cuatro comisiones regionales y la coordinación de las que operan en las entidades, que hoy son 20 bajo la responsabilidades de los Estados.

PIDE APERTURA

La Presidencia de la Comisión Nacional y las regionales plantean las vote el Senado. Pidió revisarlo en un ejercicio de parlamento abierto. “Que no esté subordinado a ningún poder y así no comprometa la salud por intereses políticos”.

BATALLA EN SENADO

Morena quiere la cabeza de la panista Kenia López al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la acusan de politizar el tema de víctimas. Las leonesas Malú Mícher y Antares Vázquez llevaron la voz cantante en la exigencia.

DEFENSA DE ROSARIO

El jueves hubo una reunión en el Senado con la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, y abordaron el tema de la sede que está tomada por colectivos y víctimas. Malú acusó que la pelea de la panista es contra la funcionaria y que eso no se vale.

RICARDO POR CLAUDIA

Lo que queda del ‘gerardismo’ se despide del Comité Estatal del PRI. La irapuatense Claudia Navarrete deja la Secretaría de Operación Política (que qué hacía, no me pregunte usted) y su lugar lo toma el silaoense Ricardo Ramírez Nieto. Se dice que cayó de pie al ser una propuesta hecha por José Luis Romero Hicks.

DE REGRESO

Ricardo fue diputado federal y antes delegado de Banobras en la entidad. Intentó ser candidato al Senado y se fue de espaldas porque no alcanzó el espacio. También fue el Coordinador de la campaña de José Antonio Meade en Guanajuato

ADOLFO, INVITADO

El leonés activista social en temas de seguridad pública y gobierno, Adolfo Enríquez Vanderkam ya fue ‘tentado’ por el Partido Encuentro Solidario (PES), a quien el INE sí le autorizó su registro -a pesar de la polémica por la participación de ministros de culto-, para ser su candidato a la Presidencia Municipal de León para el 2021.

LO MEDITA

Adolfo lo intentó por Morena en 2018, sin éxito. Después respaldó el proyecto de México Libre (partido de Felipe y Margarita que no obtuvo el registro), y ahora recibe la invitación para ser candidato ciudadano, a quienes todavía no les dice ni sí ni no. Nunca ha estado en la boleta electoral pero es conocido por su denuncia frontal.

