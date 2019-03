De TOCS y otras cuestiones

Hace unos años salió un libro llamado La magia del orden. Su autora, Marie Kondo, se volvería una gurú del orden y la persona responsable de crear monstruos seguidores de su filosofía que harían sentir culpable a media humanidad por tener su vida desordenada.

Yo, por ejemplo, soy uno de esos monstruos y una de las víctimas al mismo tiempo. Digamos que en el intento de volver mi vida minimal he desarrollado una personalidad paralela. Supongo que si Marie Kondo viniera a mi cabeza, para protagonizar uno de sus capítulos de su serie, me diría que tendría que deshacerme de una de mis personalidades y no creo que esté de acuerdo con que se quede la Maca de siempre, la que acumula libros, plumas, boletos de viajes pasados y tarjetas de restaurantes como si no hubiera un mañana.

No me malinterpreten, me encanta ella y su sonrisa perpetua. Su serie en Netflix es una auténtica muestra de lo que el ser humano es capaz de acumular. Ver esos armarios ordenados me da el mismo placer que tronar las bolitas del plástico que envuelve los objetos delicados de una mudanza. O quitarle la pantalla protectora a un teléfono cuando es nuevo. O apretar compulsivamente el botón de una pluma. O tachar todos los pendientes de la lista un viernes a las dos de la tarde. O que sea viernes a las dos de la tarde. Todo eso.

La cuestión aquí es que Kondo se unió a la larga lista de “cómo debería ser tu vida en filtros de instagram”. Ahora, al parecer, no puedes tener esa manía de coleccionar cosas. Así como que tienes que hacer 30 posturas de yoga, mientras te tomas la nueva bebida de moda y grabas tu día para tus 10K followers, sin olvidar que la filosofía minimal tiene que estar presente en cada una de esas facetas. Muy representing. No me imagino tener 15 años sin un montón de discos y libros tirados por el suelo.

Después de años de ser una exagerada por la vida, me doy cuenta que un punto intermedio podría estar bien. Es decir, lo del closet con todo milimétricamente acomodado puede convivir con una silla con la ropa del día anterior. Tener una computadora con todo clasificado para facilitar el trabajo con un escritorio lleno de archivos que están esperando un rato libre para se ubicados. No comprar cosas para sentirte mejor, sino tener cosas que valores un montón. Coleccionar algo que te produzca placer y no por mera fachada de lo snob que quieres ser.

Podrá parecer una tontería, eso del equilibrio. Pero cada vez que me cambio de casa, o de ciudad, o de país… tengo que dejar atrás las cosas que en realidad no son tan importantes, y aún así hay otras cosas que son el ancla de lo que fui y lo que soy. Las anécdotas, los momentos o historias detrás de esos objetos son lo que en realidad deberíamos acumular rompiendo todas las reglas del minimalismo. Al fin y al cabo, en la realidad, nadie puede tirar lo que hay en mi cabeza. Eso sí, todos mis recuerdos están perfectamente doblados con el método KonMarie.