De horror en horror

Celaya vive pesadilla

La violencia en todo Guanajuato pero especialmente en Celaya no tiene comparación. Pobres hermanos, viven entre granadas, asaltos y crímenes despiadados y nadie los escucha.

Gobiernos federal, estatal y municipal juegan con la seguridad al ping pong. No entienden que se trata de vidas de niños, mujeres, jóvenes, hombres.

El asesinato de dos niños el jueves pasado en dos hechos distintos indignó a los guanajuatenses, pero no despertó a las autoridades acostumbradas a contar tragedias.

“Con los niños no”, clama Guanajuato en redes sociales.

El crimen atroz de los dos pequeños se sumó al asesinato de los hermanos Becerra y el joven Arturo cometido hace un par de semanas.

La matanza de inocentes tiene atemorizada a la ciudad que ve con enojo la nula respuesta de las autoridades para combatir la inseguridad.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana condenó los hechos en un comunicado, principalmente contra las personas inocentes y vulnerables.

La alcaldesa Elvira Paniagua leyó parte del mismo comunicado durante la sesión de Ayuntamiento. Se escuchó ajena al dolor. Total, los discursos no le sirven de nada. Los celayenses la reprueban una y otra vez en la encuesta de Massive Caller, en la que se ubicó como la Presidente Municipal peor evaluada a nivel nacional.

En su comunicado sobre las tragedias, la Alcaldesa reconoció que pese a la llegada de más elementos federales la violencia no cesa; volvió a clamar mayor coordinación entre federales, estatales y municipales. Lástima, nadie le hace caso.

Una cosa son las reuniones que ha tenido con el gobernador Diego Sinhue y el secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca, y otra muy diferente lo que pasa en la realidad.

Ante la ola de ataques ni Diego, ni Álvar, ni Sophia Huett, ni el fiscal Carlos Zamarripa. Ninguna autoridad de Seguridad y Justicia ha dicho una palabra.

Tampoco aparecen las fuerzas federales y de la Fiscalía General de la República.

Por el contrario los mensajes en ‘las mañaneras’ del Presidente son contradictorios con la realidad. El martes AMLO se aventó la puntada de decir que estaba contento porque un día antes en Guanajuato solamente hubo tres homicidios.

La realidad es que el registro del lunes de víctimas de homicidios fue de seis.

Sugerencia a López Obrador

Para que el Presidente no mande felicitaciones a quienes no las merecen, su personal de confianza puede darle un reporte diario (correcto) de la violencia en Guanajuato.

De cualquier manera poco sirve cantar victoria por un día mientras los demás están bañados en sangre.

Si el Presidente toma nota de los datos que cada día 20 informa el Sistema Nacional de Seguridad Pública, se dará cuenta de que el clima de violencia en Guanajuato para nada que mejora, y en Celaya menos.



El que sí opina duro y directo de la realidad celayense es el titular de Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, quien subió un mensaje a redes sociales lamentando la violencia que alcanza por igual a niños, estudiantes y mujeres.

“Lamento también que en materia de seguridad el Estado de Guanajuato no vaya hacia ninguna parte, que día tras día el saldo rojo hace evidente el grave error del gobernador Diego Sinhue, avalado por legisladores panistas, de haber mantenido en el cargo al fiscal Zamarripa y a los responsables de Seguridad.

“¿Cuánto hay que esperar? ¿Qué tiene que pasar para que se ponga un alto a la indolencia y a la impunidad? La situación es insostenible”, escribió el ex panista.

Policías enfrentados

Por si algo le faltaba a otra semana de pesadilla en seguridad, el viernes hubo un conato de bronca y algunos disparos entre policías ministeriales y municipales que dejó en claro la pésima relación que existe entre diferentes corporaciones.

Lo que se sabe es que los jefes de la Guardia Nacional y la Marina no confían en los policías municipales de Celaya.

Por parte de elementos de las Fuerzas de Seguridad del Estado, además de la mala relación con policías municipales, hay un recelo con los agentes ex federales quienes llegaron a tratar de poner orden en la región.

El colmo es que dentro de la Policía Municipal hay agentes que no confían en sus compañeros ex federales así que ni para dónde hacerse.

Esta situación ha propiciado que se busque a toda costa desacreditar el trabajo de los ex federales a través de rumores esparcidos en redes sociales, sin embargo, la propia Elvira aseguró que evalúa la llegada de más elementos a la corporación.

Mientras los uniformados arreglan sus diferencias, Celaya sigue hundida en la violencia.

Clausuran misa

Este fin de semana al obispo de Irapuato, Enrique Díaz Díaz ofició una misa a puerta abierta en el templo del Sagrado Corazón de Jesús.

Se justificó diciendo que respetó los protocolos de sana distancia e higiene, y aunque así fue, al abrir el templo acudieron gran cantidad de adultos mayores en un espacio cerrado.

La misa se dio en el momento más alto de contagio en Irapuato, que ya supera los 500 casos confirmados y donde constantemente ocurren fallecimientos, principalmente de adultos mayores.

Como en otras ocasiones, el Obispo prometió hablar con el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, que ya anteriormente había mencionado que a la iglesia no se le puede tratar como a otros rubros que no respetan las disposiciones de salud.

Durante toda la pandemia se han dado reportes de párrocos que permiten el acceso a los fieles por las puertas traseras, o de celebraciones religiosas como bautizos, que aún no están permitidas.

Sin embargo, la primera ‘sanción’ que se aplica fue el viernes pasado cuando se clausuró el templo durante la misa oficiada por el Obispo.

Los rebeldes

Sin hacer olas, el góber Diego Sinhue se subió al barco de los gobernadores rebeldes. Y eso, como se anticipaba, tiene sus pros y sus contras.

Diego asistió a las dos últimas reuniones de la Alianza Noreste-Pacífico que conformaron: Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Colima, Durango, Michoacán y Jalisco, a quienes rápidamente se les identificó con el mote de los ‘rebeldes’.

Lo ha hecho sin dar mensajes polémicos, cediendo el micrófono a sus compañeros, pero avalando sus dichos. Eso lo coloca ante los ojos del presidente López Obrador en el bloque de los ‘revoltosos’.

Diego asiste en calidad de representante de la Alianza Centro-Bajío-Occidente (Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Querétaro y Aguascalientes) y ha dejado en claro que su interés es unir fuerzas para un plan de reactivación económica.

Por si fuera poco la Asociación de Gobernadores panistas lanzó desde Dolores Hidalgo una proclama federalista que tampoco tiene nada de extraordinario, pero que AMLO no le pareció (como todo lo que lo cuestiona). Luego sacó de la chistera la información de los vuelos privados de los panistas para armar su contra-ataque.

Lo que puso pensativo a Diego es el trascendido de que el Presidente ya le dijo a su Secretario de Hacienda que no firme avales de deuda pública para los Estado.

En el caso de Guanajuato apenas está por contratar la mayoría de la deuda autorizada (le faltan $3,850 millones) por el Congreso y tiene en puerta la solicitud de otros $5 mil millones más de los que espera disponer para el siguiente año.

Si AMLO cumple la amenaza de trabar los créditos a los gobernadores que reclaman recursos, peligra el plan sexenal de obra pública trazado por Diego.

De por sí sigue esperando el prometido respaldo Federal para uno de sus proyectos clave: la ampliación de la carretera Silao-San Felipe, por unos $3 mil millones.

Y ya ni hablamos de El Zapotillo que desde hace rato duerme el sueño de los justos. Enrique Alfaro ya dijo el otro día que será el primer tema a plantear cuando el Presidente les dé la cita que están pidiendo varios gobernadores, o sea quién sabe.

Bajita la mano

Sinhue no se pelea pero sí invitó al presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez, a participar con un mensaje virtual en la reunión del viernes en Monterrey, Nuevo León, para replicar el reclamo por recursos federales.



Tampoco se puso los guantes con el acuerdo federal que limita la inversión privada en energías limpias, aun y cuando Guanajuato tiene un gran potencial en ese sector, ya tiene tres parques solares operando y hay otros 14 proyectos avanzados.

En la semana hubo otra reunión, pero de la Alianza Centro-Bajío y los gobernadores de Jalisco, Enrique Alfaro y de Aguascalientes, Martín Orozco, anunciaron que presentaron controversias constitucionales contra el acuerdo energético. Diego solamente dijo “lo estoy analizando jurídicamente para tomar una decisión”.

Sobre el decreto que dispone de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública hasta el año 2024 los gobernadores, Diego con ellos, no dijeron nada.

En lo público su discurso es de fortalecer las policías locales, en los hechos se aferran a la presencia de fuerzas federales en tareas que no les corresponden, y con resultados que, al menos en Guanajuato, no son nada buenos.



Les llaman Reuniones Interestatales Covid-19 porque el tema central es revisar el impacto y la respuesta a la crisis sanitaria, pero también económica y social. No obstante la baraja de posicionamientos de los mandatarios es lo amplia que quieran.

Diego encabeza la Alianza del Centro, hace mancuerna con el bloque Noreste-Pacífico, y desde luego va con los gobernadores panistas. Está pues en todos los bandos que el Presidente ve con recelo porque el 2021 ya está aquí...

Impuesto verde

Ahora van por un impuesto al uso del combustóleo, según fu9e el acuerdo de los ocho gobernadores. En Guanajuato no se ha precisado de cuánto y cómo esa propuesta, pero llevaría dedicatoria directa a la Comisión Federal de Electricidad.

La Termoeléctrica de Salamanca ha venido reconvirtiendo sus procesos de producción de un uso primordial de combustóleo al de gas natural, pero, ante las nuevas disposiciones federales, el Gobierno del Estado teme que metan reversa.

Eso significaría disparar las emisiones de CO2 altamente contaminante no sólo para Salamanca, que de por sí padece con la refinería, sino para gran parte del estado.

El “impuesto verde” es un planteamiento que el Gobernador ya había puesto sobre la mesa desde febrero del 2019, para que las empresas contaminantes lo paguen.

Le pidió a los legisladores que, en lugar de grillar, tomaran la propuesta, pero nadie lo hizo. Ya veremos si Diego toma la iniciativa o espera que esta vez algún diputado valiente lo haga, ahí les hablan a los verdes Israel Cabrera y Vanessa Sánchez.

Por cierto en ese acto el Gobernador presentó un “Decálogo Ambiental” de buenas intenciones, que ya va siendo hora de que informen los resultados concretos de la dependencia que creó: Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial.

Se va Alcántara

Y un cambio más se da en la Administración de Irapuato, ahora con la salida por cuestiones de salud de Xavier Alcántara Torres, secretario del Ayuntamiento.

A finales de abril pidió licencia por dos meses, tiempo en el que se especuló que podría padecer Covid-19, lo que fue negado por el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez.

Y fue precisamente el Alcalde quien dio a conocer la salida definitiva de Alcántara Torres, a quien, al menos hasta el momento, no le ha dado un agradecimiento público por su labor durante las administraciones 2015-2018 y 2018-2021.

Mucho se ha especulado sobre el tema, porque incluso se habla de una fractura en la relación entre Alcántara y Ortiz, que ya viene desde hace un tiempo.

Lo cierto es que después de haber sido mano derecha de la campaña de Ricardo, Secretario de Ayuntamiento y alcalde interino, Xavier se retira de la vida pública.

DA