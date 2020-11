De la extinción de los fideicomisos y el oportunismo político

Se ha repetido hasta el cansancio que desaparecen los fideicomisos pero que no se eliminan los recursos para las y los destinatarios, sin embargo, a quienes les interesa posicionarse y mentir ante cualquier hecho de gobierno obradorista, no les ha quedado claro o tienen ánimo de no saber, para hacerse lucrar políticamente.

Como se ha señalado en múltiples ocasiones y en tribuna desde el Senado, se eliminaron sólo 109 de los 338 existentes, porque fragmentan el gasto público, son un incentivo para el subejercicio pues los remanentes son acumulables, hace discrecional el ejercicio del presupuesto por parte de los comités técnicos y ayuda a subsidiar negocios privados con recursos públicos. Estas son sólo algunas razones que fundamentan lo que hemos aprobado en el Congreso de la Unión.

El fideicomiso no garantiza la tenencia de recursos en programas multianuales, por ejemplo: el Fondo para Desastres Naturales fue “desfondado”, se encontró en números rojos, así lo reveló el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre un amplio número de fideicomisos.

Para mayor información, no habrá manejo arbitrario de la hacienda pública pues funcionarán con reglas de operación claras y son auditables legalmente por esta institución.

Antes de la votación sostuvimos una reunión con la Secretaría de Hacienda para que explicasen el fundamento de la propuesta. Previamente ya había circulado un muy buen documento de 34 páginas con razonamientos impecables sobre la bondad de la eliminación de los fideicomisos. Niego lo que se ha dicho acerca del voto a ciegas de legisladoras y legisladores, porque nuestra palabra está avalada no sólo por las promesas de campaña del presidente López Obrador, sino por el compromiso de eliminar la corrupción de este país. Para quien esté interesado en el detalle, puede consultar el documento Fiscalización de Fideicomisos, Mandatos y Análogos. Auditoría especial de cumplimiento financiero, de febrero de 2020.

Personalmente me entrevisté con artistas, investigadoras/es científicos, comunidad de la diversidad sexual, personas con discapacidad, deportistas y familiares de personas desaparecidas. Existía la sospecha de la cancelación de los apoyos que reciben actualmente. Les informamos, no sin tener algunas sesiones ríspidas, la obligación del Estado mexicano de continuar con el aporte financiero, pero sin intermediación alguna.

Tanto el presidente López Obrador, el Secretario de Hacienda, la Secretaria de Gobernación y otros titulares de las dependencias federales han suscrito lo que se dialogó con las y los supuestamente afectados.

La mañosa respuesta de las autoridades del gobierno de Guanajuato dando por hecho la extinción de apoyos resulta demagógica, oportunista y electorera, pura politiquería.

Pero hay un asunto que ha quedado al margen de la discusión pública: la aplicación específica del Fondo mixto de la investigación científica y tecnológica CONACYT-Gobierno de Guanajuato, con una bolsa de más de $473 millones. La valía de los Centros CONACYT en Guanajuato está fuera de duda, pero se podría saber a detalle, ¿cuál ha sido la política científica de Guanajuato con este jugoso fondo? ¿se ha realizado una mínima evaluación o acaso es parte del subsidio público a empresas privadas que pagan salarios de hambre a las y los empleados y empleadas?

Espero que no haya sido parte de la edificación de elefantes blancos, al amparo discrecional del ejercicio de fondos públicos. Preparémonos para el informe que entregará el Gobierno Federal sobre la transparencia, eficiencia, destino y gasto de los fideicomisos en el país y especialmente en Guanajuato.

DA