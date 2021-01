De nuestra ceguera

Irma, amiga por años, me prestó a Saramago en su “Ensayo sobre la ceguera” para releer que donde comprendo esta vida, queridos lectores, solo tiene sentido, si dejamos huella, si logramos ver dónde está la felicidad. Obviedad de obviedades. Pero hoy, que siento el latir del corazón y exijo el aire que respiro, veo todo ya con tonos distintos. Los que parten y todos los que sufren envueltos en el viento del COVID, nos van dejando enseñanzas. Aleatorio, probabilístico, el miedo a la pandemia del coronavirus, solo nos deja, más allá del cubre bocas, a nuestra genética y a merced de nuestros miedos.

Como virus democrático, el COVID llega lo mismo a la señora de la camionetota del Campestre, que a la sencilla mujer de Las Joyas que sale a la calle a ganarse la vida. Pareciera, -me decía hace poco un estudiante del área de salud-, la misma evolución de Darwin: refleja la sobrevivencia de la especie y hace concursar a toda la batería de nuestros genes, pues al final es la verdadera herencia que recibimos de los ancestros. Los demás (el aprendizaje hecho hábitos en los alimentos, cuidados y amor a nosotros mismos), es el complemento.

Por eso, esta generación alcanza a ver la nueva realidad de este virus que está en el aire y que hace espanto en los ricos y sus estragos en quienes todos los días y a todas horas, escapan a las calles para obtener el sustento con el riesgo del contagio. Por todos lados, por eso, aquí en León, surge la ceguera de Saramago, la que plasmó en su ensayo, pues es el profundo egoísmo que marca a sus personajes en la lucha por la supervivencia y así se convierte en una parábola en la sociedad actual del COVID, pues la ceguera es la imposibilidad de ver a los demás y supera la idea de la sola enfermedad física provocada por la pandemia.

La poderosa novela de Saramago acompaña las desgracias de los primeros en ser infectados por la enfermedad provocadora de ceguera y se centra en "la esposa del médico", en su esposo y en sus pacientes, quienes coinciden en la casualidad. Pasando el confinamiento largo y loco como cuarentena en un manicomio, el núcleo humano -hijo del azar-, se reúne en un conjunto familiar para lograr sobrevivir gracias a su ingenio y por una deslumbrante suerte, pues la esposa del médico sí logra ver y escapa de la ceguera de la pandemia.

Al igual que el COVID, el origen repentino, obscuro y, casi inexplicable del virus de la ceguera, causa en el guion de Saramago, un pánico generalizado, un escape esquizofrénico y así, el status social se desenhebra rápidamente en la misma medida que el gobierno –como si el escritor portugués fuera profeta-, trata de contener el contagio para mantener el orden a través de medidas cada vez más represivas y torpes. Como si hubiera visto al México del 2020, el “ensayo sobre la ceguera” describe cómo se dan los primeros infectados, recluidos ante el pánico generalizado, creando allí un caótico inframundo, donde podemos reconocer nuestros egoísmos.

No solidaridad, no generosidad, no conmiseración. Solo sobrevivencia por el miedo de la ceguera, del virus, del COVID, escribiría el maestro Saramago. El miedo a la poca disponibilidad de alimentos y medicinas, socava la solidaridad y la falta de sistemas, impide que los encerrados distribuyan todo de manera justa como si se tratara ya de las vacunas. El resto del relato nos lleva a imaginar la degradación, cuando el poder militar incluso, se infecta y usa su fuerza para aumentar al caos, pues las pugnas entre los internos y la quema de su centro social, solo sirve para saber que las fuerzas armadas abandonan el refugio, con lo que los personajes se unen a la multitud de ciegos que deambulan por las calles inundadas de destrucción y luchan entre sí para sobrevivir.

Hoy que presenciamos merma de visión de la humanidad, el personaje de Saramago, la mujer del médico, con su visión parcial, se convierte en indispensable como líder ya en el espacio de la aldea global, hecha jungla, para que todos compartan y no compitan por los alimentos y el olor de la podredumbre que lo impregna todo, desaparezca. Lo tenemos que hacer pronto, en este camino de dejar la ceguera y su virus que vio anticipadamente Saramago.