De nuestra feria

Queridas víctimas de esta columna que se acerca a su jubilación: en medio de los dos bandos, quienes apoyan y quienes no apoyan la apertura de la feria, me permito plantear el contexto para tomar la decisión de si nos lanzamos o no, a comprar unos sabrosos huaraches, en esa encrucijada que tenemos enfrente, pues la feria sin duda es el gran activador de la economía local. En este espacio he presentado el resultado de estudios entre leoneses sobre asuntos clave de nuestra vida social y la feria es el evento comunitario más importante de la localidad.

Dado que por la magnitud del evento la feria es el gran tractor económico y reconstructor de tejido social, las autoridades del Patronato tomaron la decisión junto con el gobierno estatal y municipal, de abrir la “feria de verano” -dado que el consumo de millones de visitantes es el sustento de vida de miles de personas en forma de empleos temporales, proveeduría, espectáculos, etc.-, para que al abrirla, contribuya a la reactivación económica.

Como sea, lo que tengamos como saldo de esta experiencia, seguramente será tomado en cuenta para otros eventos masivos en el País- y de allí, la importancia de que nos arroje aprendizajes. Desconozco las razones para tomar la decisión, pero seguramente, al poner en la balanza los “pros y los contras”, habrán medido como ventajas, el reactivar la economía y entre las desventajas, el periodo de lluvias. Entre las oportunidades: explorar nuevos esquemas de eventos masivos pues los asistentes tienen ya un año y medio de confinamiento.

Aplicamos un sondeo a algunos ciudadanos: por un lado, a 250 leoneses vía telefónica y por otro, a 150 que estaban ya presentes en el evento. Para el primer grupo y aunque fueron solo 5 preguntas, nos dimos cuenta que 3 de cada 4 leoneses sí sabían que la feria de verano está abierta. Solo 1 de cada 3 está seguro de la decisión de ir o no a la feria. 3 de cada 4 sabe que México está ya en la tercera ola de la pandemia. Pero en la pregunta directa sobre “si asistirá al evento”, de los 250 consultados, el 85% dijo que no asistirá para “prevenir contagios” y solo el 15% dijo que “sí” asistirá.

En cuanto a los encuestados dentro del mismo evento, solo la mitad mostró satisfacción con el evento, pues consideró que son pocos los espectáculos y la oferta de pabellones que están en la feria de invierno y esto es inevitable, la comparación con el evento anterior. En cuanto a las razones para asistir, el “reactivar la economía” fue el segundo por “divertirnos después de tanto confinamiento”. Solo el 25% dijo que volverá en estos días (en la edición de invierno, regresan 3 a 4 veces). La totalidad de encuestados tenía cubre bocas.

Este martes el Patronato tomó la decisión de permitir la entrada libre a los visitantes, quizá para incentivar la afluencia al evento. Las evidencias que se tienen en una visita, quizá influenciado por la experiencia masiva del evento de enero, es que la afluencia es considerablemente menor que la planeada para el verano. Los factores podrían ser: lluvias, poca difusión y miedo a contagios. Lo triste de esto es que tendremos menos del 10-15% del aforo permitido (la Secretaría de Salud autorizó hasta el 50%).

Soy de los que toma medidas sanitarias por chocantes o molestan sean, pero también sé que nuestra solidaridad al consumir, activa la economía. Por tanto, volveré a visitar la feria, aunque siempre con las reservas de distancia y seleccionando áreas abiertas donde tengamos menos probabilidad de contagio. Observé que la feria hace esfuerzos enormes para dar esa confianza, pero el desafío publicitario es para quienes están indecisos en asistir o no.

Ojalá que quienes invirtieron en adquirir locales, mercancía y comida con la esperanza de vender, logren sacar los costos y tener remanentes. Nuestro País tendrá que seguir transitando por experiencias que reactiven la economía, librando los riesgos con los que, de aquí a futuro, deberemos tener todos para regreso a clases, movilidad en transporte público y en eventos que, como la feria de León, reactivan la economía. Les invito a asistir con todas las medidas de seguridad y reduzcamos la probabilidad de contagio.