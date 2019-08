¿De quién son las calles de León?

Si el señor Plascencia, cultérrimo dirigente empresarial se entera de la pregunta que enseguida formulo, dirá y con razón, que soy un estúpido, tonto, pues. Si a los jueces les aplicó el término “tontejos”, con una P, que no me atrevo a reproducir por respeto y decoro; aún con ese riesgo les consulto a los lectores:

¿Quién es el dueño o propietario de los bulevares, calles y avenidas en esta ciudad?

La respuesta resulta obviedad de obviedades: “el Pueblo”.

Pues fíjense que no. Y tan esto es verdad que Luis Enrique Moreno Cortés, director de Movilidad, ya le entregó metros cuadrados de la vía pública, pintura, señalizaciones, ruta segura a una empresa que se dedicará al alquiler de bicicletas. Se quitarán estacionamientos en las calles para que no estorben esas operaciones. ¡Que son de primer mundo!

Los amantes de enturbiar las ideas dirán rápidamente, para descalificar nuestra denuncia, que somos retrógradas de los que se oponen al progreso. Ya de tal forma marginados no tenemos derecho mas que, como diría el marqués de Galvez... “a callar y obedecer”. Punto.

Empero la democracia, si es que existe, ha avanzado, no a zancadas, a paso de tortuga de suerte tal que tenemos por lo menos el derecho a ser informados del garrotazo que cívica y de manera económica se nos está propinando.

Lo lamentable es que don Héctor López Santillana, alcalde en funciones nominales, tal vez aguarda la entrada del City Manager o Secretario Ejecutivo, para que afronte estas cuestiones. Habrá que esperar supuesto que a quien el Edil tenía en la mira, Luis Alberto Ramos ya le señaló un garfio operacional de aquellos y estos tiempos.

Por lo pronto diremos que a los simples mortales que vivimos en León, nos cuesta tiempo y paciencia para ciertos trámites.

Por ejemplo para el estacionamiento del mercado San Francisco, fueron meses de gestión, que nos avanzaba hasta que entró de interino Luis Ernesto Ayala Torres y, de una plumada se resolvió; pero... ¡oh desgracia!, una parte de ese espacio se ha entregado a la empresa bicicletera.

A la misma ya le regalaron topes por diversos rumbos, pintura en el piso, que va a durar lo que el bacheo. Línea blanca por dónde irán los biciclos, claro que no únicamente los de esa empresa, sino todos.

No se ha dicho de a cómo será la multa para quien invada esos espacios; pero es seguro que tránsitos y (otra ocurrencia), policía sacará la libretita o estirarán la mano.

A las orugas se les dotó de espacios exclusivos y cuidadito con meterse allí otra unidad distinta porque “copelas o cuello”.

No vayamos a inquirir de a cómo fue el metro cuadrado o lineal para esta nueva empresa comercial porque dicen que así se llevan a cabo tales operaciones en otras latitudes del globo terráqueo. ¡Aquí igualito se les regaló todo! Apoco si no funciona el negocio lo ofrecen como chatarra. Y pudiera suceder que el ex colombiano nos garantice que de todas formas saldremos gananciosos.

No estoy obligado a ilustrar al ex colombiano y menos cuando es seguro que de eso él sabe más que yo; pero a los muy estimados lectores, que me prefieren y toleran, les recuerdo que México, bueno en realidad de verdad sus gobiernos o quienes los encabezan, son entreguistas.

Refirámonos al tratado Mac Lanne-Ocampo de la época juarista, en el cual le entregábamos al vecino del norte el Itsmo de Tehuantepec, lo que no operó porque el senado norteamericano se convenció que era excesivamente leonino.

Para ilustrar, como dije, recuerdo que “El Chepe”, tren que cruza buena parte de la sierra Tarahumara, es concesión a empresarios norteamericanos. ¿A perpetuidad? Es probable.

En tiempo de Zedillo se vendieron los ferrocarriles a empresarios americanos quienes, por cierto sobrados de astucia, colocaron en una gerencia al mismo Ernesto Zedillo.

Entendamos que cuando se dan este tipo de negocios se entregan no únicamente los carros, rieles; no, también los metros a los lados que comprenden fundo estructural. ¿Y las estaciones?, alguien dirá..¡por supuesto!.

En “El Chepe” suben quienes tienen dinero para hacer ese tipo de turismo. En el tren llevan todo. Ya no lo abordan los artesanos de la localidad a vender sus figuras, tejidos, alimentos; nada de eso. Los que usufructúan todo prácticamente son los “gringos”.

Pregunto, nada más pregunto: ¿No estaremos en riesgo de que con el tren Maya, tan controvertido, andando el tiempo de caiga en los mismos errores? Veremos y diremos.

Finalmente ya le dimos material histórico y dialéctico al ex colombiano, Luis Enrique Moreno Cortés, para que nos refute respecto a la crítica bicicletera diciéndonos que si los grandes entregan al mejor o único postor el patrimonio nacional, ¿por que los pequeños, comparativamente hablando, no hemos de darles a los ricos para que hagan negocio con los pobres?

Lo peor de todo este desaguisado municipal es que este funcionario “se fue por la libre”. No hubo consulta y menos concurso. ¡A poco nuestro Alcalde y todo el cuerpo edilicio se enteraron por las notas periodísticas, que regalando millones entramos al primer mundo bicicletero.