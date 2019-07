***DE REGRESO

En Gobierno del Estado regresan de su semana institucional de vacaciones. El gobernador Diego Sinhue lo hizo este domingo para recibir a la comitiva de la Prefectura de Hiroshima.

***TERRIBLE SEMANA

En esos pocos días asesinaron a dos policías en San Miguel de Allende; otro en Acámbaro con su hija joven; y un Agente de Investigación Criminal en Celaya y su bebé de ocho meses.

***FISCALÍA, JUSTICIA

En San Miguel, Policía y Fiscalía capturaron a los asesinos, en los otros casos no hay detenidos. Tampoco está aclarado el asesinato del Jefe de la Unidad Antidrogas de la FGE.

***VIOLENCIA DIGITAL

La Fiscalía del Estado ya recibió la primera denuncia por el delito de violencia digital. La diputada que promovió la iniciativa, Libia García, reveló en Twitter que la acusación va contra Adolfo Enríquez, activista social en temas de seguridad pública y gobierno.

*EL HECHO

Adolfo subió a redes una fotografía íntima de una agente policial, y otra más que la identificaba, acusando intercambio de favores sexuales a cambio de un ascenso laboral. Después retiró las imágenes y ofreció una disculpa, sosteniendo la acusación original.

*LIBIA, NO TOLERAR

La legisladora panista comentó: “Su publicación y después su ‘disculpa’ sólo evidencia la comisión de un delito que no debe quedar impune, nadie puede violentar nuestra intimidad”. Adolfo respondió que procediera, que no se retractaba, y Libia reveló: “Hemos procedido y el mensaje es claro: no toleraremos más la violencia contra una mujer”.

*OTRAS CAUSAS

Adolfo concluyó pidiendo apoyo a Libia para “seguir ayudando a mujeres golpeadas, violadas, abandonadas, y no defender a quien presume su conducta para ascender”.

***SEMARNAT VS. GRUPO MÉXICO

Tras el derrame de ácido sulfúrico del 9 de julio en el Mar de Cortés, la Profepa clausuró de manera temporal las instalaciones de Grupo México en Guaymas por no contar con autorización de Impacto Ambiental emitida por la Semarnat. La Secretaría reveló que investiga otros 22 accidentes ambientales que se le atribuye a esa compañía, uno en Silao.

*LIBRAMIENTO SILAO

En sus redes sociales la Semarnat que encabeza Víctor Toledo ha informado de los 22 casos en los que prometió que emitirán una declaratoria, uno de ellos es la tala de 205 árboles para la construcción del Libramiento Silao. En Guanajuato esa oficina está en silencio.

***GIFF, LUGAR GANADO

El Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) que comanda Sara Hoch, concluyó una exitosa edición 22. La directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía, María Novaro, reconoció que “ocupa un lugar importantísimo en los festivales de México”.

*CINE, NO SE TOCA

La funcionaria aprovechó para asegurar que: “No se ha reducido ni un peso en los fondos de apoyo del cine mexicano. Los apoyos a la producción de ficción, al documental, a los cortos, a toda la creatividad, no se va a reducir ahí están intactos y funcionando”.

*PRENDE LA MECHA

La cuenta de Twitter del GIFF retomó una nota informativa que refería a un convenio promovido por la Cámara de Diputados con Bancomext para apoyar con financiamiento al cine nacional, en la que refiere que Sergio Mayer presidente de la Comisión de Cultura, comentó que ese crédito era para películas comerciales, no documentales ni óperas primas.

*MENSAJE A DIPUTADO

El GIFF escribió en sus redes que “ojalá el diputado @SergioMayerb hubiera estado con nosotros en auditorio lleno y disfrutando del documental mexicano, seguro reconsideraría”.

*NOS VEMOS EN 2020

El actor hoy legislador les respondió que no hicieran caso a información tergiversada, que están trabajando para conseguir mayor apoyo al cine independiente y de documentales, y los felicitó por el éxito del GIFF. El Festival agradeció, le pidió les informara de esas estrategias de apoyo y lo invitaron a la edición 2020, a la que Sergio prometió asistir.