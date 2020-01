De regreso

La prohibición de bolsas de plástico −que en el estado de Guanajuato hasta ahora solamente es oficial en San Miguel de Allende− ha puesto a trabajar a los fabricantes de estos productos.

Con la baja en pedidos de tiendas de autoservicio y departamentales, no les ha quedado de otra más que adecuarse a las nuevas reglas.

Roberto González Martínez, presidente de la Canacintra en León, explicó que la adaptación para hacer bolsas biodegradables no es complicada; únicamente hay que considerar un aditamento extra en el proceso, que vuelve las cadenas de polietileno más fácil de degradar, al final se seguirá utilizando el mismo polietileno y la resina plástica.

El también industrial, compartió que en la Canacintra León existen 45 afiliados dedicados a elaborar bolsa de plástico de primer uso, y están conscientes que además de cumplir con un reglamento, su cambio favorecerá a hacer artículos más amigables con el medio ambiente.

En 2019, la regidora Krol Jared González Márquez sostuvo diversas reuniones con industriales de bolsas de plástico para acordar los cambios, siendo el objetivo principal, comprometerse al no uso de plástico de primer uso que no sea compatible con el medio ambiente.

No obstante, ciertos empresarios continúan surtiendo bolsas de plástico tradicionales porque aún no es oficial su cancelación, y porque cierto porcentaje de sus clientes las siguen pidiendo. Se trata de un asunto de conciencia, y no de tamaño del negocio, porque nos hemos encontrado con comercios desde los más pequeños hasta cadenas reconocidas que ya se pusieron en regla.

Las marcas de plástico de primer uso y desechable que ya comenzaron a ofrecer “líneas verdes” la ofrecen a un costo mayor que su producto tradicional debido a los cambios que han tenido que realizar, en este punto veremos que tanto le pegará al cliente final.

En San Miguel de Allende, a partir del primero de enero pasado se aplicaron nuevas políticas ambientales y las multas por el uso de popotes, unicel, bolsas y vasos de plástico que van de los 5 mil a los 85 mil pesos.

Encendido

Ayer la armadora de autos Toyota compartió en su perfil de Facebook un video alusivo al inicio de producción en la planta en Apaseo el Grande, y más tarde por medio de un comunicado hicieron oficial el arranque de su producción a partir del 16 de diciembre del año pasado.

En el video cuentan una breve historia sobre una colaboradora, Daniela que tenía como reto ser parte de la compañía japonesa. Asimismo el video trataba sobre la planta y la camioneta, que justamente se producirá en Guanajuato.

En el comunicado destacan tres temas: la inversión de 700 millones de dólares que comenzó desde 2016, la generación de unos mil empleos y el reto para producir 100 mil unidades anuales.

Profesionales

Pese a todos los pronósticos económicos, los Reyes Magos en México hicieron compras por más de 17 mil 70 millones de pesos que representa un 2.8% más que lo sucedido en 2019, de acuerdo a la Concanaco Servytur.

Nos queda claro que Melchor, Gaspar y Baltasar hacen magia cuando se trata de hacer que los pequeños tengan una gran sonrisa el 6 de enero.

Para el sector comercio y servicios es una de sus fechas más esperadas en todo el año, sobre todo porque llega en un mes complicado para ellos con la conocida “cuesta de enero”.

Los juguetes son la prioridad, pero en segundo lugar están los artículos electrónicos, principalmente: los videojuegos, tabletas, celulares, consolas electrónicas, laptops, seguidos por la tradicional rosca de reyes, dulces, ropa y calzado.

El reporte de datos fue con cifras compartidas a nivel nacional por las 256 cámaras de comercio existentes en México.

¿Y a usted qué le trajeron de Reyes?