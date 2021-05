De una madre, con afecto

Uno de los grandes privilegios que la vida nos ha dado como mujeres es ser madre. Concebir en tu propio vientre otro ser totalmente diferente a ti es una bendición, independientemente de cómo sea juzgada la mujer en cuestión, pues después de sobrevivir las micro versiones de tu propia persona, batallar con argumentos, manipulaciones y estrategias de las cuales te creías con derecho de autor te dan la titulación; mirar esos rasgos que tanta inquietud te han causado en un rostro que se ha alimentado de tus propias entrañas, es uno de los mayores retos que una mujer puede vivir. Abrazar a otro, hacerlo propio pariéndolo no desde la carne y si desde el corazón es privilegio de diosas, la caricia innecesaria que da vida. Un picante agridulce de falla y error con atisbos al acierto es la maternidad.

El mote, vocablo con el cual nos han designado es otra cosa, pues la palabra en sí con sus significados puede ser tan fuerte o dulce según quien la pronuncie o la intención que la acompañe. Esta ese hermoso balbuceo que se atesora hasta la eternidad; el libidinoso quebranto en “S” del que susurra por la calle un adiós que no espera respuesta. El frenético golpe de palabra, de quien grita con la entraña me tienes hasta la madre, para golpear desde el corazón, vomitando todo el rencor que produce la desesperación, la impotencia, el hastío. Es esa la palabra, que marca un punto y aparte, el con permiso que derrota o que une, llama y con nostalgia acerca. Es el silbido receloso de quien no quiere dar la cara y se suma al montón, a la rechifla para humillar en bola por falta de valor; es un gesto, la seña, la garra; esa rajada que tan bien describió Octavio Paz. Esos son algunos múltiplos con el que se designa a la mamá, madre, madrota, madriza, mamacita, mamita, mamasota todas con el mismo prefijo más hijas de diferente progenitora.

Todo esto me recuerda, que tengo tiempo de estar hasta la madre. Comenzó con ausencias que me pusieron ese bozal -que parece trae moda para largo- para seguir arrastrando la agoniosa actitud de las personas que un día nos ofrecieron servir a la nación más llegaron a comer, para todavía llevarse de la fiesta “itacate” de veras que no tienen madre, sinvergüenzas, la dignidad la desconocen y con palabras aguadas dan pésames mientras debajo de la mesa deciden talar la selva, agujerar más suciedad de lo que un día fue ciudad, taparse mientras ululan las sirenas y los soldados pasean desde el alba. Mi país se queda sin agua, larga sequía, por tus tonteras y las mías. Por ese cobijo de quien todavía los acariña diciendo “Les avientan montón, exageran, pobrecitos. Sí nos están abriendo los ojos, ni modo que tanta porqueriza se arregle en apenas dos añitos”. Tienen razón, no puede acabarse en dos ni en veinticinco, lo que hemos permitido con los mismos personajes que tan bien nos tiene tomada la medida, dejamos que el enemigo viviera en casa. Ponzoñoso y sucio mojará nuestra cama y después de tantos años ¿no hemos aprendido nada? Esto se acaba de tajo, no hay tregua, se les acabo el tiempo, dejemos de solapar a los zánganos que se mudan de un pino a un palacio ¿qué nos pasa? A todos esos tragones de puestos y presupuestos ¡vamos a darles, en la madre¡ Rompámosle toda su madre, que se vayan de puntitas, rapidito a visitar a su insigne progenitora.

Desearía que hubiera un parto, uno de esos en los que rompen las aguas anunciando que llega la vida, en donde sin miedo abrirás el cuerpo, para dejar que grite un nuevo linaje mexicano que no le tema a la vida, ni se regocije en la muerte, ni apaciente vivales. Un mexicano que rehúya al chantaje, que se plante firme y diga con ganas: No ha nacido quien me vea la cara, tu trabajas a mi parejo ¿te imaginas? Yo, por eso voto. Ah¡ y por si se me escapaba ¡Feliz día de madres¡ dedicado a las mamás, de hijos, aunque sean jijos. Escribo y puntualizo.