***Debate en León

Hoy a las 9:30 de la noche no se vaya a quedar dormido porque está programado el primer debate de candidatos a la Alcaldía de León organizado por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y transmitido por sus redes y también por TV 4.

***A escuchar a 11

Ya si transcurrido el debate vence el sueño, pues qué le vamos a hacer, serán 11 candidatos que durante al menos dos horas nos dirán por qué quieren gobernarnos. Moderan Ale Magaña y Carlos Rosanoff, conductores de TV Azteca y Multimedios.

***El conversatorio

El viernes se verán otra vez en el Conversatorio Interuniversitario del Tec de Monterrey Campus León. Serán dos bloques: a las 11 a.m los de PRD, PT, PAN, Fuerza por México y Nueva Alianza y a las 16:00 el Verde, MC, PRI, RSP y Morena.

***Despreocupado

Ante la renuncia del candidato a síndico, Jorge Marcelino Trejo, y seis integrantes más de la planilla de Ricardo Sheffield Padilla, candidato de Morena a la alcaldía de León, el coordinador de la campaña, Eugenio Martínez, se mostró despreocupado.

*La preocupación

Un día después de que Marcelino y sus allegados se bajaran del barco morenista, Eugenio convocó a una conferencia de prensa pero para centrar el tema en una denuncia en contra del Gobierno panista por presuntamente favorecer con un programa social a la candidata Alejandra Gutiérrez. Eso sí que les apura, apuntó.

*Las buenas maneras

A Ricardo no le pusieron agenda pública este martes seguramente para no abonar a la polémica; Marcelino y Eugenio se nota acordaron la salida más tersa posible así que de ambas partes no hicieron más que desearte suerte, y dar vuelta a la página. “La salida de Marcelino es importante y ya...”, atajó el coordinador y cerró el punto.

*Buscan revulsivos

En lo interno la campaña minimiza el impacto pues ninguno de los que se van son militantes de Morena, simplemente serán sustituidos por otros que tal vez, como comparó Eugenio y su gusto futbolero, resulten un ‘revulsivo’ para la campaña, así como el ingreso del joven Fidel Ambriz y su golazo para empatar ante el Toluca.

*Ya no creyeron

Pero el daño de estas bajas, bien lo sabe Morena, no son en la marcha de la campaña cuya estructura se mantiene intacta, Marcelino no estaba en el día a día. El mensaje es que se van porque dejaron de creer que sea un proyecto ganador.

***Agua a su molino

De inmediato los candidatos de Movimiento Ciudadano y del Verde, Juan Pablo Delgado y Sergio Contreras, salieron en redes sociales a intentar captar a los electores que están con la oposición pero que ya no ven en Morena una opción. Eugenio les reviró que él fue de la chiquillada donde pelean por lograr una regiduría.

*Llamado Verde

Sergio convocó a los que quieren cambio: “El Verde y su servidor somos la única alternativa, pido a todos los descontentos del terrible gobierno del PAN en seis años que voten por nosotros. Somos una alternativa real, fuerte y comprometida”.

*MC, 'no les crean'

Juan Pablo insistió que está claro que Sheffield no va a ganar, y que en los siguientes días vendrá una ola de encuestas financiada por la vieja política para tratar de convencer que no vale la pena ir a votar: “No hay que creerles, la verdadera elección es el 6 de junio y vamos a dar la sorpresa y sacar al PAN”.

*Tercera vía

El candidato de MC recordó los pactos nacionales entre PAN-PRI y PRD, y por otro lado Morena y aliados como el Verde, “somos la única verdadera alternativa”, dice.

***En favor

El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEGG) falló a favor de Lorena Alfaro García, que el pasado 28 de abril interpuso una denuncia por violencia política en razón de género.

*Sin valor

Todo surgió cuando personas de la campaña de Lorena Alfaro supuestamente agredieron a habitantes de Aldama, quienes hicieron publicidad en donde señalaba que la candidata del PAN “no tenía valor”, protesta a la que se sumaron candidatos de Redes Sociales Progresistas, Morena y Movimiento Ciudadano.

*A borrar

Con esta resolución, Facebook INC tendrá que eliminar las publicaciones que promuevan este tipo de actos de violencia y notificará a los administradores de estos perfiles que no podrán volver a incurrir en este tipo de publicaciones.

***Los acaparadores

El candidato del Verde en León, Sergio Contreras, se reunió con socios de la Cámara de Vivienda que comanda Arturo García a quienes dejó claro que él sí aplicará un predial progresivo para que paguen más quienes especulan con la tierra.

Están desesperados: PAN a Morena

Ante los señalamientos de Ricardo Sheffield de que usan el programa “Vales Grandeza” para favorecer a Alejandra Gutiérrez, el dirigente municipal del PAN, Antonio Guerrero les respondió que “Morena ya está desesperado porque no haya de dónde sacar votos… Ni su equipo pudo tenerlo unido, nosotros sí lo estamos”.

Le dijo que adelante con su denuncia y ellos continuarán haciendo propuestas.

Le acompañaron los candidatos a diputaciones locales: Martha Hernández, distrito IV; Aldo Márquez, V; Cristina Márquez, VI; Rolando Alcántar, VII; Miguel Salim, XXI, quienes ofrecieron impulsar la agenda de economía, educación, salud, seguridad.

Foto: Cortesía PAN León.