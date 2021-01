Decidiendo

“Nosotros estuvimos de acuerdo con eso, que nos bajen …De todas formas, no cambia nuestro plan, porque ya estamos buscando otras vacunas", expresó el presidente López de gira por Guerrero.”(Aristegui) “ La inversión de 112 millones de pesos comprende la rehabilitación de áreas verdes, una ciclovía, espacios comunitarios de uso múltiples, vialidades y renovación urbana de Pakal-Ná, región cercana al rancho del mandatario, reflejando que éste verá aumentada su plusvalía” (Aristegui). (Nota: la respuesta del presidente fue: "estoy a punto de decirle, bueno, a ver, te cambió la plusvalía que va a tener el terreno, por tu departamento en Estados Unidos. Llamando al periodista: Calumniador profesional"). (El informador)

“El presidente López Obrador señaló que él no lucha por dinero”. “Aseguró también que él será “guardián de las elecciones”, aunque matizó que como ciudadano”. ( Aristegui) Dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver ni más sordo que el que no quiere escuchar. Estos textos son extraídos de la valiosa periodista que se ha reconocido como su seguidora para evitar que aquellos fervientes y apasionados seguidores del PresiLópez duden de la veracidad de la fuente; revisando -más sin mucho análisis- estos y muchos más textos de sus irrefutables discursos de buena fe se entenderán los bandazos que da el señor López con la salud de los mexicanos, mientras él y su sagrado equipo se encuentra bien cuidado; el pueblo que viva como pueda y si ya le tocó que el escapulario lo oxigene y en el santo cielo lo reciban dada la falta de capacidad de los hospitales, centros de salud. Vergonzoso que nuestros médicos y enfermeras no estén recibiendo ninguna protección y la que llega por parte de la federación sea para ciertos privilegiados.

Deplorable es no reconocer lo obvio, pues si cerca de su propiedad tendrá toda una fabulosa inversión, por supuesto que el valor de sus propiedades, así como la de su familia subirá, y aunque su bondad dicen es mucha se reconoce una vez más el doble discurso igual al que han manejado todos los presidentes anteriores , aunque algunos eran más cuidadosos -le tapaban, diría mi abuela, el ojo al macho- y éste prefiere denostar.

Y, por último en donde se ha visto que puedas ser juez y parte para dilucidar y deslindar una situación ¿de veras el podrá decir quién gana en las elecciones, será mejor no tener instituciones?¿Volvemos al dedito alzado?.

Nunca me cansaré de denunciar lo que está mal hecho y trabajar en pro de una mejor sociedad, y desde esa trinchera te conmino a que hagas lo mismo, dejemos de pelear y tratar de convencer a sus seguidores, cada quien está en libertad de decidir a quién y cómo quiere vivir; nuestro trabajo considero deberá apuntalarse para zangolotear nuestra apatía, recordar que existe un instrumento muy valioso llamado voto y está en nuestra decisión usarlo, no dejemos que otros vuelvan a decidir, tomemos conciencia de la importancia que nos merece la salud, la economía, la educación -hoy por la borda chicos que pasan a preparatoria sin saber sumar, leer o restar.

Basta de tener políticos de pacotilla, seamos serios y con responsabilidad defendamos la nación, dejemos de ser cómplices de este gran fraude que desde hace muchos años vive nuestro país, nunca nada se arreglará si dejamos que sean otros los que hagan y pongan, seamos dueños de nuestro destino.

Comentarios :papeleria_velia@hotmail.com