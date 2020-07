***DEL DICHO AL...

Como en cada visita presidencial López Obrador y Diego Sinhue se mostraron su lado más amable, evitaron cualquier reclamo y gesto incómodo, y aseguraron que están puestos para coordinarse por la seguridad y la paz.

*** EL FRACASO

Eso sí, no dijeron cómo es que lo van a hacer, ni para cuándo veremos mejoría. Su mayor anuncio es que van a coordinarse, prueba tácita del fracaso de su estrategia.

*** EL AUSENTE

El que no estuvo en la encerrona fue el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien vaya que tiene ‘vela en este entierro’ y no ha respondido a la solicitud del Gobernador de fortalecer la investigación en delitos de delincuencia organizada.

***SILENCIOS

Lo que se reprochan en ausencia lo evitan en su presencia. Así Diego Rodríguez y AMLO. El primero no sabemos si lo dijo en los encuentros privados pero en público se guardó un llamado respetuoso a que la Federación atienda los delitos de su competencia, como: delincuencia organizada, narcotráfico, robo de combustible, tráfico de armas.

*EL FISCAL

López Obrador ya mejor no ‘echó más leña al fuego’ con sus cuestionamientos al fiscal de casa, Carlos Zamarripa. De cualquier manera Diego tomó la bandera de su defensa hasta donde tope y emocionado dijo que el pueblo (no sólo el Presidente lo evoca, ¿eh?) representado en el Congreso, lo ratificó 10 años, que en realidad son nueve.

*NI TIEMPO

Una gira de pisa y corre, con una reunión de una hora para revisar temas de seguridad, una mañanera de una hora y 45 minutos de mucho rollo, un desayuno y una visita a la refinería, poco tiempo hubo y no se supo que hayan abordado otros temas urgentes, como por ejemplo el respaldo a proyectos claves de infraestructura.

*SIN NOTICIAS

Desde hace rato que no hay noticia alguna sobre El Zapotillo, veremos si hoy en Jalisco se dice algo. Tampoco sobre la petición que Diego hizo desde hace uuuh… y que supuestamente habría apoyo, para la ampliación de la carretera federal Silao-San Felipe.

*EVASIVAS

López Obrador le da vueltas a petición de gobernadores, uno de ellos el de Guanajuato, de revisar el Pacto Fiscal para incrementar recursos a estados y municipios. “Lo mejor es que haya crecimiento, aumente la recaudación y la distribución”, dijo en la mañanera cuando de refilón le preguntaron del tema.

*AMIGA OLGA

Hay buena química entre el Góber y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a quien le adelantó su felicitación de cumpleaños -que es hoy- y que cuando AMLO hablaba que Segob ya no es donde sólo iban a que los regañaran (como decía Fidel Velázquez), Diego dijo desde su silla que “ahora nos orienta”.

*EL CUBREBOCAS

Diego Sinhue y el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, fueron los únicos del presidium de ‘la mañanera’ en Irapuato que aparecieron usando cubrebocas. No así el Presidente ni los titulares de la Sedena, Marina, Segob y Guardia Nacional.

***MUTIS

Pese a las exigencias ciudadanas y la crisis que vive Celaya, ni el presidente Andrés Manuel López Obrador ni el gobernador Diego Sinhue Rodríguez mencionaron nada en la mañanera celebrada en Irapuato.

*SIN RESPUESTAS

Los celayenses se quedarán sin respuestas, de hecho ni siquiera la alcaldesa Elvira Paniagua Rodríguez logró entregarle al Presidente directamente una carta con peticiones en materia de seguridad.

***CAMBIO

Después de la reunión de Seguridad con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al alcalde de Irapuato Ricardo Ortiz le surgió lo dócil y ahora resulta que todo está bien, que se va a trabajar de lo mejor en pro de la seguridad.

*OLVIDO

Atrás quedaron los señalamientos constantes de falta de apoyo por parte de la Federación, que eran recurrentes en los discursos del ‘bronco’ Alcalde panista, que no se cansaba de decir que la estrategia de ‘abrazos, no balazos’ no servía.

*QUIETOS

La cara que muestra la autoridad municipal es completamente diferente tras esta visita presidencial, que parece haber sido un “estate quieto” para algunos panistas.

Licitan UNAM San Miguel

En la plataforma CompraNet ya está publicada la licitación de la “Primera etapa de la Unidad de Extensión” del plantel de la UNAM en San Miguel de Allende.

Desde el 20 de junio de 2019 en la sede de la UNAM se firmó el convenio entre el Municipio y Estado con el rector general, Enrique Graue. El 23 de octubre 2019 el Ayuntamiento aprobó el proyecto arquitectónico en un terreno de 4.5 hectáreas.

La inversión total es de 49 millones de pesos entre Estado, Municipio y la UNAM.