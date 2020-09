Del trapecio y algo más

"Hay personas que, en política, carecen de ideales, no buscan servir, sino usar la cuchara grande para servirse. Verdad a la vista". - Juan Aguilera Azpeitia

Hace la friolera de sesenta y dos años, llegué a Cuautla, Morelos. En la casa de don Lucio Aldana, que era el jefe local de mi agrupación, fuí muy bien recibido. A los tres días, la primera dama de ese hogar me preguntó si conocía los chapulines y los había comido. Respondí que sí y no. "Mañana los vamos a preparar", dijo.Para cumplir su oferta esa tarde salimos al campo todos papá, mamá y sus cuatro hijos. Uno, el mayor, invidente. Para cazar los animalitos llevaban unas redes que ya tenían preparadas.Entre surcos y yerba saltaban las pequeñas langostas. El muchachito que no veía era el mejor cazador. Al preguntarle cómo le hacía, respondió que oía el zumbido y zas, los atrapaba.

La cosecha fue buena pues llenamos tres botellas de litro. Ya en casa les vaciaron jugo de limón, para que se desalojaran; por la mañana se colocaron a pleno sol a efecto de secarlos, luego sobre un comal y poco aceite los animalitos daban sus últimos saltos antes de que nos banqueteáramos con ellos; buena salsa y tortillas recién hechas.La doña me comentó con sencillez pueblerina: "son mucho alimento".

No sabía, lo confieso, en tal tiempo, que en política también se dan aficionados al saltarinismo o alambrismo. ¡Y de los dos sexos!. Son seres racionales que buscan acomodo; en un grupo, asociación o partido brincan cuando olfatean que algo atrae sus intereses. Perciben que ahora aquí, luego allá y hasta acullá, para nutrirse a efecto de no ser pobres político por carecer de recursos. Como saben que "quien a la iglesia sirve, de la iglesia vive", el refrán lo aplican sin el mínimo pudor.

¿Y sus ideas, principios, conceptos o lo que se llama ideología que los ha de guiar con el fin de ser serviciales?. Para no pocos y pocas resultan puntos de referencia,entelequias que callan; pero hay quienes dicen que se casan con su pareja, pero no con siglas y menos principios políticos.Por lo mismo van de un bando a otro con suma naturalidad, pese a que esa bandera que ahora tremolan, sea la antítesis de la que anteriormente empuñaban. El asunto es estar a la hora indicada en la afiliación que les rinda mejores frutos personales.

Hay partidos completos, como el Verde, el Panal ya fallecido que a sus actores principales nada les importaron o preocupan los programas. La oferta gananciosa es la que decide todo. Hoy apoyan al PRI, mañana al PAN o a Morena. Los frutos deciden si se van con melón o con sandía. Da lo mismo.¿Se acuerdan de las "juanitas"?.

En las cámaras, de senadores o diputados se prestan legisladores o legisladoras para hacer mayoría calificada y obtener posiciones. Puede ser por día, horas o sesiones. No creemos que tales acuerdos sean de gratis y si lo fueran...¡qué estúpidos!. Ajá y otra vez ajá. ¿Se podrá ver o comprobar que hay de por medio dinero?. No, claro que es imposible, ni filmando una entrega; pero lo que no se puede ocultar son ganancias de esas transas, maniobras u operaciones ya que el feudo o partido que presta obtiene posiciones o sea utilidades en especie. Ahora mismo en la Cámara de Diputados, para que llegara Dulce María Sauri Riancho a la Presidencia y cerrarle el paso a quien ya le dicen "Fernández Llorona", el Partido de la Revolución Democrática (PRD), le prestó, por unas horas, al PRI, algunos de sus legisladores, que pasado el evento retornaron con tranquilidad, la que da el deber cumplido,al redil. ¿Se vale hacer esas maniobras?. Sí, acorde al reglamento; pero no en sentido ético. Me van a decir que tal palabra, ética, se confunde con la que se denomina estética, que es en mucho superficial. ¡Vaya por confundirme con esos términos!.

Se nos puede aclarar también que hay "chapulines o chapulinas", en política, honestos, que se cambian por convicción. Puede ser, pero los saltos en ocasiones son mortales y a la vista de todos ya que quien les enmiela las chequeras generalmente no es con ideas sino con el encanto de prebendas o puestos jugosos. ¿Y los principios?. A esos hay que buscarles acomodo en la conciencia que se torna en estos y otros asuntos muy laxa. ¡Ya hasta una ex alcaldesa de León, anda a caza de otro y tal vez urgente trampolín!. Puede que lo encuentre de color no muy prieto,sino moreno.

Por cierto cuando logre registro el partido de Felipe Calderón, personaje que fue centralista en el PAN, desde el Ejecutivo Federal, que decidía puestos, cargos y candidaturas, ahora no será, es seguro, la excepción. Su controlismo operará a nombre de Margarita pero él mecerá el columpio que va a encantar a cuantos saltarines le caigan si se da la diáspora en las filas del albiazul.

La ingenuidad también sustancia la política. Quien lo dude conozca que Dulce María, priísta y ex gobernadora de Yucatán, que en ese cargo sacó ocho de calificación, se comprometió a presidir la Cámara Baja, "con la agenda de Morena". ¿Y quién mueve la cuna en la que descansan esas directrices?. ¡Adivínelo el lector y la lectora que estén con los ojos abiertos y las neuronas funcionando.

DA