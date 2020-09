Denunciando asumo, te defiendo y me cuido

Los meses pasan sin ella, su silencio envuelve mi soledad, quizá por eso el desánimo se escurre ante mis dedos y cuando leo indignación, propuesta, acción un cansancio denso barniza mi cuerpo que balbucea un ni modo, así están las cosas ¡perdimos¡ ayer leí a Adriana escribiendo “urge que nos unamos y tomemos acciones” en referencia a la modalidad violencia que chorrea a mi comunidad, anunciando fracaso respondí: ¿con qué? Estamos impotentes ante tanta maldad.

Más tarde la voz de tantos iba languideciendo, los suspiros, la rabia, la desilusión daba las buenas noches, en ese silencio, metódicos mis dedos anudaban puntadas para una nueva manta recordé a Juan David con la punzante pregunta ¿es bonito vivir en Celaya? La garganta escoció al recordar el vil e inútil saqueo que hicieron en el rancho; la limpiada que le dieron a la escuela -creo que se llevaron hasta los borradores- los mares subieron a mis ojos para inundarme de impotencia al revivir cuando le arrancaron del cuello su querida cruz mientras me esperaba para entrar a escuchar misa. La volví a imaginar, no hubo necesidad de cerrar la vista ahí estaba buscando equilibrio con su bastón en un cuerpo que la traicionaba, con ese espíritu fuerte, indomable que la hacía enderezar su cuello, su mirada me pareció escuchar entonces aquella determinada sentencia: No te rajes Cacho, puedes, da batalla. Cierto es, me enseñó a luchar, a no rendirme por más dura que fuera la marea.

Tomé de nuevo el telefonito y busqué la respuesta que describe como solución Adriana: Decisión y acción.

Entonces, amable lector fiel a mis convicciones, hoy te convoco a DENUNCIAR FORMALMENTE a que entre todos publiquemos el número de esa denuncia, las respuestas que dan las autoridades ante el trámite. Cerquemos por ambos lados. ¿Te imaginas? Generala, Rebeca, Mauricio, Eduardo K, Carlos, Llanero, Roxana, Yo quiero a mi Celaya, Eduardo M, Expresa TV , Carla más TODOS los que tenemos páginas, Instagram, WhatsApp, mensajes y cuanto medio de publicación a nuestro alcance está escribiendo: yo XXXX el día x a las XX con el folio XXX denuncie, el seguimiento es xxx. A tal punto que cada una de estas denuncias sea viral hasta que sea resuelta, acotada por las autoridades, esa sí es acción, presión de la buena.

Grande es la confianza que deposito en el secretario Miguel Ángel Simental, hombre probo, experto, con amplias y reconocidas credenciales, cuenta con mi voto de confianza ¿qué tal si TODOS se lo damos? ¿qué tal si cooperamos con esa denuncia legal que promueve el estado de derecho, sabiéndonos apoyados por miles de ciudadanos que estarán con nosotros y que se suman a esa denuncia haciendo mi problema su problema para juntos encontrar respuesta? Dicen los que saben de estrategias, batallas y guerras que para obtener resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes, y, esto no se ha probado o ¿cuál es tu sugerencia? Si la compartes, seguro y la comparto, promoveré esta denuncia, pues este silencio lejos de ser prudente apesta a complicidad. Para someter al enemigo escribió Sun-Tzu cansa a los enemigos manteniéndolos ocupados y no dejándoles respirar. Es momento de sacar la casta, cambiemos el método.

Próxima semana iré a poner mi denuncia no tanto por lo que se robaron sino porque NO es correcto hurtar, posteriormente la publicaré en mi página. Sé que la difundirás, gracias. ¡Fuerza, ánimo y valor Celaya!