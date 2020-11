Derechos de las personas adultas mayores

Me platicaba una amiga adulta mayor que hace poco fue al banco y al platicar su problema bancario a la señorita que la atendía, ésta respondía con una voz tan bajita que no la alcanzaba a escuchar. Le pedía a la chica que por favor hablara un poco más alto porque no escuchaba bien. Pero la empleada bancaria permanecía con el mismo tono imperceptible. Es claro que el cubrebocas dificulta que se escuche con claridad, pero en este caso había falta de voluntad. Así también la chica le pidió que firmara unos papeles. Mi amiga preguntó dónde tenía que firmar y la respuesta fue: Ahí lo dice, léalo. Por si fuera poco también se le había informado con rapidez que escribiera varias cosas en un formato que le proporcionaron. Ya no recordaba ni la primera de ellas, y todo bajo la impaciente actitud de la empleada. Fue una situación incómoda en la que mi compañera se sintió humillada y hasta discriminada por su supuesta falta de audición, vista y memoria. En ese momento se atrevió a decirle a la señorita que las personas mayores por lo general ya no oyen ni ven como antes. Sorprendentemente la chica cambió su actitud y comenzó un trato más amable y servicial.

La gente joven puede no ser consciente de la posible disminución de capacidades físicas del adulto mayor. Se pueden dar este tipo de situaciones tristes por la falta de sensibilidad de personas indiferentes a las necesidades de otras.

El adulto mayor requiere un servicio individualizado y humano. Espera ser escuchado, que le comprendan, le ayuden y orienten. No ser tratado como infante ni como persona con discapacidad sino de recibir un trato afectuoso y comprensivo en el que sean tomados en cuenta sus conocimientos, competencias y condiciones propias de la relación interpersonal.

La ley de adultos mayores contempla cinco principios: Autonomía y autorregulación, Participación, Equidad, Corresponsabilidad y Atención preferente. Este último punto obliga a las instituciones federales, estatales y municipales de gobierno, así como a los sectores sociales y privados a implementar políticas públicas en su beneficio.

Dar y recibir un buen trato no es una cuestión de edad sino una forma positiva de relación y consideración que implica reconocer al otro. El trato a los mayores en la sociedad merece el desarrollo de estrategias, modelos de atención y una formación generalizada a quienes trabajan en el ramo del servicio con el objetivo de garantizar el respeto de sus derechos y deberes y garantizar la calidad de vida del mayor.

Hay que escuchar, preguntar, dar sentido y valor a lo que la persona transmite, ser empático con sus emociones y preocupaciones. Es importante confirmar que la persona mayor ha comprendido la conversación y la información que se le ha dado.

Comparto esta reflexión que leí “Yo también fui joven, tuve tu edad. Tú llegarás a esta edad. Te pido respeto y paciencia, tú la pedirás también”.

