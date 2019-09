Los fenómenos sociales se interpretan desde la particular manera de pensar de quien los impulsa y quien los observa. La Ciencia Social se ha ocupado desde sus orígenes del concepto de “hecho social” y la mayoría de las escuelas de pensamiento señalan que este “hecho social” no es algo que despierte interpretaciones comunes.

Este pluralismo intelectual se debe poner a debate pues no todo lo que se dice es cierto, ni se pueden aceptar como válidas todas las opiniones y menos cuando se utilizan “bots” y se promueve que funcionarias y funcionarios públicos salgan en defensa de su gobierno y de su gobernante.

Lo anterior se relaciona directamente con los acontecimientos sucedidos durante la última semana sobre la desaparición de poderes en Guanajuato. Comparto a las y los amables lectores mi punto de vista al respecto, mediante cinco estampas que encierran una complejidad enorme y difícil de ser abordada a fondo en este espacio.

Primer momento

Desde hace ocho días se declara por parte del PAN la necesidad de solicitar la desaparición de poderes en Veracruz. El lunes en la noche el PAN presenta formalmente la petición al Senado y a su vez, el Senador Monreal presenta la misma solicitud para los gobiernos de Tamaulipas y Guanajuato; acción suscrita por todo el grupo el parlamentario de Morena.

Que quede claro, la Constitución faculta al Senado, y fundamenta las razones y motivos con precisión en la Ley Reglamentaria de la Fracción V del Artículo 76 Constitucional.

Segundo momento

Esto originó un linchamiento en las redes sociales y en otros medios de comunicación en donde se nos denostaba a las Senadoras de Morena de Guanajuato, con el pretexto de haber atentado contra la voluntad del pueblo guanajuatense; se les olvidaba que en 2018 nosotras también fuimos electas por la voluntad de la ciudadanía, que la gente nos escogió como sus representantes desde Morena. Pareciera que un enemigo ajeno a la vida política de Guanajuato quisiera destruir el estado, ¡qué visión tan reduccionista!

Tercer momento

Estamos acostumbradas a las campañas en nuestra contra pero la orquestación de una multitud de mensajes personalizando esta disputa legal y política desbordó los límites del debate democrático.

Debe quedar claro que es una iniciativa del grupo parlamentario, a la que nos sumamos. En tanto, nos informaron de la instrucción dada por el gobierno panista y sus grupos aliados de salir a defender al gobernador; al mismo tiempo se comenzaron a repartir apoyos económicos a habitantes de la ciudad de León para asistir a una manifestación que se efectuaría este domingo. Incluso fue utilizada una fotografía del Gobernador para exaltar sus magros logros.

Es justo decir que en las redes cientos de personas a quienes no conozco en su mayoría, apoyaron la petición y aportaron elementos útiles para el debate, de cara a la situación de violencia e inseguridad que todos y todas padecemos en nuestra entidad y que representa el punto de partida y llegada de la solicitud para la desaparición de poderes.

Cuarto

El miércoles, la presidenta de la mesa directiva del Senado, Mónica Fernández Balboa, leyó las tres peticiones y al día siguiente tanto el Delegado del Gobierno Federal para Guanajuato, Mauricio Hernández y el Presidente Andrés Manuel López Obrador plantearon una postura distinta a la del grupo parlamentario de Morena en Guanajuato; cada quien en su campo hace lo que su consciencia le dicta.

Esto es importante por dos cuestiones: una, los poderes de la Federación son independientes y dos, el gobierno federal en Guanajuato tiene su propia lógica de actuación.

Quinto

Las solicitudes ya se turnaron a las Comisiones pertinentes e intervendremos en las discusiones que se tengan al respecto.

Soy mujer de diálogo y reitero mi disposición al mismo, lo que por cierto ha sido interpretado por algunos opinadores como una especie de arrepentimiento.

No es así. El diálogo es un principio con el que trabajamos por el bien de Guanajuato y es un instrumento dentro del campo de lo político, las dos cosas al mismo tiempo.

No estoy haciendo nada que Morena no haya prometido en su campaña: mejores niveles de vida para toda la gente. Lejos de atemorizarnos, seguimos en pie de lucha. No nos moverán. Porque lo que a mí me mueve son principios, convicciones y la lealtad.