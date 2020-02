***DESAPERCIBIDO

Durante cinco horas diputados y activistas intercambiaron comentarios y propuestas sobre el proyecto de la ley en materia de desaparición forzada y Sistema Estatal de Búsqueda de Personas, del ejercicio en el que se supone participaría Alberto Estrella, secretario general en la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato.

*** ASUNTOS GRAVES

Pero el funcionario no emitió un solo comentario pese a los temas que se trataron, como fosas clandestinas y el estatus de “no localizados”. Eso sí, anduvo muy pendiente de lo que pasaba... en su teléfono.

***DE 10 QUE había...

Una decena de legisladores iniciaron la revisión de la urgente ley, pero al término de la sesión solo tres permanecieron en el diálogo con activistas y sus asesores para pulir el proyecto que todavía será revisado por comisiones.

***COMPRAS

En los últimos días, entre los temas que se han tratado en el cabildeo entre ediles panistas y de oposición en el Municipio de León está la aprobación para la compra directa de un software para la Secretaría de Seguridad Pública.

*OJOS

Dicen que se trata de una tecnología de patente israelí con la cual se busca, ahora sí, conectar todas las cámaras posibles (públicas y privadas) para ampliar la vigilancia en las calles de la ciudad.

*UTILIDAD

Pero no es lo único que se podrá hacer con esta tecnología, pues también servirá para implementar otras tecnologías como el reconocimiento facial y la lectura de placas, entre otros alcances.

*COSTO-BENEFICIO

Del costo total de esta plataforma nada se sabe, pero seguro estamos hablando de millones de pesos; sólo esperamos que no pase lo mismo que ocurrió a nivel estatal con el programa Escudo, pues el gasto de miles de millones de pesos no se justifica ante la falta de resultados. A la fecha nadie sabe para qué sirvió.

*ACUERDO

Dicen los ediles que si se logra planchar lo más seguro es que la próxima semana el Comité de Adquisiciones en el que participan las regidoras Vanessa Montes de Oca, Fernanda Rentería, Ana María Carpio y Gabriela Echeverría, el regidor Gilberto López, la síndica Leticia Villegas Nava, y además del Tesorero Enrique Sosa Campos, apruebe la compra.

*TRANSPARENCIA

También jugará un papel muy importante el contralor Leopoldo Jiménez Soto para que el proceso de compra por licitación restringida o compra directa sea totalmente transparente y no haya “gato encerrado”.

***FERIA

La regidora leonesa Ana María Carpio Mendoza, presidenta de la Comisión de Turismo Municipal, aprovechó la reunión que tuvo ayer con el resto de los ediles integrantes para hablar de la invasión que en los últimos años se ha hecho al Parque Explora durante los días de Feria.

*RENUNCIA

Carpio sabe bien de lo que habla, pues fue consejera del Patronato ferial pero renunció el año pasado cuando el alcalde Héctor López Santillana decidió impulsar a Juan Carlos Muñoz Márquez para que presidiera este patronato.

*PARQUE

La Edil simplemente no se creyó el cuento de que Muñoz Márquez no buscaba una plataforma para luego aspirar a otro puesto, por eso ayer pidió la voz para exigir que se respete la vocación del Parque y no se invada cada enero con puestos y juegos mecánicos.

*DE RANCHO

“Si nos remitimos al origen queda muy claro por qué caminos debemos conducir porque si comenzamos a invadir y parecemos feria de rancho, ya no se cabe en la plaza principal ahora me voy al patio del cacique”, dijo la Regidora panista.

***ACCIDENTE

El accidente de un vehículo oficial del municipio de Celaya en avenida Las Fuentes, que ocasionó el derribo de un bolardo recién colocado, podría traer más consecuencias de lo que se pensó al principio.

*NOVIOS

El vehículo era conducido por un empleado municipal recientemente contratado en la Dirección de Comunicación Social y aparentemente era acompañado por la también recién integrada Community Manager, quien es su novia.

*¿AUSTERIDAD?

Al inicio de la administración de la presidenta Elvira Paniagua Rodríguez, recortaron al menos cinco plazas en Comunicación Social y redujeron sueldos como parte de su programa de austeridad, pero con la llegada de Gustavo Gómez a la dirección se contrataron a tres nuevos integrantes, centrándose en una nueva estrategia en redes sociales para mejorar la imagen de la alcaldesa celayense.

***POLICÍAS MUJERES

Tras haber aprobado durante la sesión de Ayuntamiento que las mujeres que laboran para el municipio de Irapuato puedan faltar al trabajo por el paro nacional “El Nueve Ninguna Se Mueve” el alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez, comentó que las elementos de Seguridad Pública sí tendrían que trabajar.

*BOLA CALIENTE

Sin embargo, Ortiz Gutiérrez dijo que a quién le corresponde determinar si trabajan o no es a Pedro Cortés, secretario de Seguridad Ciudadana, pues se debería de verificar si se cuenta con los suficientes elementos para cubrir la chamba de ese día. Habrá que esperar a ver qué decisión toma. Esté pendiente.