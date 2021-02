Si algo puede hundir a México (más) a un desastre inevitable, es el fanatismo que emana de la 4aT y que inspira el Presidente al no usar cubrebocas a pesar de haber sido infectado de COVID-19.

S- Anecdótico, por no decir aberrante, el mensaje y el fanatismo del Presidente de México, quién, con más de 300 mil muertos y contando, se aferra en ir contra la ciencia y dar el mal ejemplo; cito de la Revista Expansión/política a Lidia Arista: “Ni la sana distancia, ni los “detentes”, ni el "escudo protector de la honestidad", ni el protocolo de prevención y control en Palacio Nacional pudieron evitar que el presidente Andrés Manuel López Obrador contrajera el Covid19”...

“Miren, lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar; hay que abrazarse, no pasa nada”, dijo AMLO el 4 de marzo del 2019… En la Mañanera del 18 de marzo volvió a la carga con sus vaciladas que cuestan vidas: "Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. Pero no hay ni siquiera enemigos, son adversarios, yo no tengo enemigos, ni quiero tenerlos", ese fue el comentario del Presidente, donde mostró una estampita de la oración "Detente" que llevaba en su cartera como "escudo protector" contra el COVID.

R- Guarraguauuu, el problema, mi Santias, es que AMLO no es el único ni el peor. La nota en Milenio del 15 de febrero del presente, escrita por Antonio Hernández, y replicada por muchos medios, no deja lugar a dudas: “Usar cubrebocas ante covid-19 es no confiar en Dios, dice obispo (Antonio González Sánchez) de Ciudad Victoria”.

Me puedo enfermar, reconoce el Obispo, pero no usaré el cubrebocas, yo confío en Dios; lo que deja mal parado al Papa Francisco, quien si usa el cubrebocas; por lo que, de acuerdo a los dichos del Obispo de Ciudad Victoria, El Papa no confía en Dios.

S- Entiendo tu juego de ideas, perro, pero es muy diferente que el Presidente de México haga y diga tonterías que traen como resultado la muerte de mexicanos y otra que un cura medio loquito y fanatizado, por muy Obispo que sea, diga tonterías similares.

R- Grrr, tengo una opinión alternativa, mi Santias. El poder y la representación de AMLO, al día de hoy, solo incide en algunos mexicanos; lo que puede ser suficiente para ganar las elecciones al no tener una oposición ciudadana organizada y no contar, en el sistema de partidos, salvo honrosas excepciones, con opositores veraces, capaces y honestos; porque no se necesita ser un genio para ver que la alianza del PRIANPRD en “Va por México”, en donde las cúpulas, a nivel nacional se reparten candidaturas a modo, para cuates, cómplices y aplaudidores, es una vacilada.

S- Entiendo tu comentario, mi Rufo, pero el tema de hoy no es político, es de salud mental y sanitaria.

R- Grrr, no me dejas terminar, mi ínclito amo, decía que el Presidente solo influye en algunos mexicanos, en cambio el Obispo influye en toda la cristiandad, con dos argumentos poderosos: 1.- Como mentir es pecado, debemos asumir (equivocadamente) que el Obispo no miente, por lo que, entonces, el usar cubrebocas es no confiar en Dios, y 2.- Que, al ser el Obispo representante de Dios en la tierra (según sus dichos), su palabra de algún modo es palabra de Dios; por lo que ya entramos en el terreno del fanatismo que cancela la razón, similar al que manipula a los musulmanes que dan su vida por Alá o a los japoneses que murieron sacrificando la vida (Kamikaze) a lo pendejo por el Emperador.

S- ¡Tienes razón, perro!, no lo había visto así; AMLO se va en cuatro años, pero la Iglesia puede quedar por otros mil y es muy distinto que un Presidente terrenal diga tonterías, a que alguien en representación del Creador haga afirmaciones criminales.

R- Guau, me da gusto ver que entendiste, mi Santias, concluyo entonces la idea política diciendo que: No importa quien gane el Congreso en el 2021, AMLO va a tener los votos que necesite, ya sean de Morena o de diputados de “Va por México” que venderán su voto por dinero en efectivo o por miedo a que les saquen sus trapitos al sol y terminen en la cárcel; porque muchos de los candidatos de la “Alianza”, tienen más cola que un dinosaurio.

S- Bueno, perro, dando por bueno tu argumento, tendrás que reconocer que Morena también está presentando bazofia política, como el mentado, acusado de violador, Félix Salgado Macedonio.

R- Auuu, es verdad, mi Santias; pero, para fines prácticos en función de la cultura nacional, el candidato de Morena es un macho al estilo película de Pedro Infante, además, a mí no me violó, en cambio las ratas del PRI si nos robaron a todos y eso va a pesar en junio; como va a pesar, hablando de fanatismos, que el Peje ya exoneró a Félix, mientras sigue exhibiendo, con pruebas, a corruptos de sexenios anteriores. Es por eso que invito a los políticos honrados y decentes, que hay muchos, a ser congruentes para el 2024, dejarse de alianzas contra natura y trabajar hombro con hombro con la ciudadanía para construir el México del futuro; en otras palabras, dejar de ser club de cuates y correligionarios, para incorporar talento… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

Escritor y soñador