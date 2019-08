***DEUDA, YA VIENE

La solicitud de endeudamiento del Gobierno estatal está “a punto de turrón” para presentarse al Congreso local. El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo adelantó que es probable que sea en este mes.

*CINCO MIL MILLONES

El monto dependerá de las calificadoras, para no perder las buenas notas que tiene Guanajuato. Pero no se advierte ningún problema, como ya lo había adelantado el secretario de Finanzas, Héctor Salgado Banda, para que pidan sobre cinco mil millones de pesos sin que afecte a la calificación crediticia.

*SALIR TABLAS

Diego proyecta que al final del sexenio entregará las mismas cuentas que recibió cuando entró, “con una deuda baja y calificación alta. Si pedimos la deuda ahorita podemos entregar al final de sexenio cinco mil millones de deuda”, dijo. El modelo es más o menos lo que hizo su antecesor, Miguel Márquez Márquez, quien también mantuvo el saldo de deuda del Estado sobre los cinco mil millones de pesos.

*SIN ‘NUBARRONES’

Falta la definición puntual de los proyectos de infraestructura para los que iría destinado el nuevo crédito. La presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, la panista leonesa Alejandra Gutiérrez Campos, es sincera en que no observa “nubarrones” que puedan impedir que eso se apruebe.

*LAS RAZONES

Y da sus razones: Guanajuato tiene finanzas sanas y capacidad de pago, además de urgencia de recursos para compensar recortes que en total, asegura, suman sobre 12 mil millones de pesos.

***DOLORES, COMPLICADO

Hoy la única solicitud formal de deuda en el escritorio del Congreso es la del Ayuntamiento de Dolores Hidalgo por 137.7 millones de pesos que piden para renovar el alumbrado público a luminarias LED. Con los legisladores ya estuvieron los del Consejo Coordinador Empresarial de Dolores en rechazo.

*NO CONVENCEN

El Poder Legislativo requirió al Municipio más información y la opinión de Finanzas del Estado. “Lo que no queremos es que hereden problemas a futuras administraciones y sobre todo un análisis de costo-beneficio, pues aparte hay que pagar de intereses a 15 años más de 150 millones de pesos”, apuntó.

*LEÓN, SIN PLAN

En el Municipio de León no hay ningún plan -por ahora- de solicitar deuda pública. Eso sí, técnicamente pudiera existir la capacidad de pago si en un futuro lo consideran, apunta Ale Gutiérrez, quien fuera Tesorera Municipal en el último tramo del trienio 2009-2012 con Ricardo Sheffield Padilla.

*LA TENTACIÓN

El mensaje de la responsable de revisar las solicitudes para todos los alcaldes es el de “no caer en la tentación; todos tienen el sueño de hacer cosas para sus municipios, pero hay que hacer una evaluación técnica de hasta dónde y cómo tomar esa decisión, se puede hacer pero que se genere un bien mayor”.

***FONDO, AL AIRE

Con la obra de “Ampliación de la Ciclovía Norte-Sur”, León está por terminar de ejecutar lo que bajó por el Fondo Metropolitano 2018, donde esta región era favorecida cada año con recursos. Para 2019 ya no hay recurso etiquetado del Fondo, hay que concursar por bolsas federales y no han visto ni un peso.

*¿OBRA FEDERAL?

Presentaron proyectos de ciclovías, sexta etapa del Parque Juárez y otras pero no les dicen algo. Y no sólo ese fondo, no hay hoy información sobre alguna obra importante con dinero federal para León.