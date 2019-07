*** DÍA D

Por fin llegó el día, desde muy temprano este viernes comenzó la mudanza de pacientes al Nuevo Hospital General de León, el que se ubica en la 20 de Enero cerrará sus puertas en espera de una rehabilitación.

*** MÁS GRANDE

La más atareada será la directora del Hospital, la doctora Angélica Maldonado, pues aunque ya estaba acostumbrada a dirigir uno de los hospitales más grandes de la región ahora aumentará su capacidad.

*** LOGÍSTICA

El traslado de alrededor de 150 pacientes llevará unas 15 horas, el nuevo hospital abrirá sus puertas a partir de mañana aunque la inauguración oficial por parte del Gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez, será el 1 de agosto.

***CITY MANAGER, PAUSA

El Ayuntamiento pospuso la aprobación para crear la nueva unidad administrativa de “Administración de Servicios Públicos” (un city manager que no es tal). El asunto no fue incluido en el orden del día porque no se tenía toda la información completa para adjuntarla con la convocatoria a la sesión de ayer.

*NO SE TOCA

Por la explicación del secretario de Ayuntamiento, Chuy López Gómez, se trata de un mero retraso para cumplir con las formas, pero no piensan recular para hacer modificaciones al acuerdo que en la semana aprobaron por mayoría en comisiones unidas de Gobierno y Hacienda, y que fuera cuestionado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCEL) y el Observatorio Ciudadano de León (OCL).

*SI NO HAY CHISQUEO

Así que seguramente en la siguiente sesión de Ayuntamiento (en dos semanas) la reforma reglamentaria será aprobada por la mayoría azul (con el voto en contra de la oposición). Y después de ese paso el alcalde Héctor López dará luz sobre quién será el famoso “administrador de servicios”, que si no hay chisqueo de última hora llegaría el exsecretario de Obra Pública Estatal, José Arturo Durán.

*OCL, INSISTE

Ayer Luis Alberto Ramos, presidente del OCL, insistió en su crítica de que un “administrador de servicios municipales no es un administrador de ciudad”. Les recuerda que la Asociación Internacional de Administración de Ciudades y Condados (ICMA por sus siglas en inglés) es un organismo que conoce a la perfección la figura y puede asesorar sin ningún cobro de honorarios sobre su implementación.

*ASÍ NO SIRVE

El OCL anexa una carta firmada por su director, Octavio Chávez Alzaga, en la que deja claro que lo que quieren aprobar en León no es para nada un “administrador municipal”. Incluso no se asemeja, dice, a figuras como el gerente municipal de Obras y Servicios de Culiacán o el secretario general en San Pedro Garza García, que sí tienen atribuciones de mando sobre varias dependencias.

*LE FALTA TODO

El organismo estudioso del tema de ciudades lamenta que el “administrador” que quiere León no tiene mando sobre nadie, tampoco definen requisitos para ocupar el cargo (perfil técnico y no partidista). De la propuesta original de los ciudadanos en campaña por un “city manager” simplemente nada quedó. “Así como fue configurada será una figura que difícilmente aportará lo que se espera de ella”, dicen.

***TOROS

Ayer el Ayuntamiento de León aprobó donar 150 mil pesos para una corrida de toros que se celebrará en diciembre, la decisión provocó el rechazo de la regidora del Partido Verde Ecologista de México, Fernanda Rentería Muñoz.

*LUCES

Propuso que en lugar de dar este dinero para la ya tradicional corrida de toros guadalupana, se invirtiera en un proyecto que impacte a más personas y que disfrutan muchos leoneses, como lo es Brilla León (en 2018 fue la primera edición para hacer atractiva la temporada navideña).

*NO PASÓ

Su propuesta se sometió a votación pero no fue avalada por el Cabildo azul, que tiene mayoría en el Ayuntamiento, y eso que la regidora se mantuvo firme en su argumento de que las corridas de toros no aportan mucho a la sociedad y mucho menos al público infantil.