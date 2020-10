Día de Muertos trágico

El Día de Muertos ha sido una de las tradiciones más emotivas de México. Toda una mezcla de costumbres indígenas y cristianas. Imaginar el regreso de los que ya no están durante el 1 y 2 de noviembre son muy significativos en nuestro país. Traemos a la memoria a los seres queridos que trascendieron el plano terrenal buscando la forma de mantener vivo su recuerdo. Sin embargo, el Coronavirus ha limitado esta usanza de honrar a los muertos. El colorido y vistoso desfile de la CDMX ya no podrá llevarse a cabo como anteriormente y los cementerios estarán cerrados.

La relación con nuestros difuntos ha cambiado a raíz de la pandemia. De pronto dejaste a un ser querido en el hospital relativamente sano y no lo volviste a ver. No tuviste oportunidad de despedirte y pensaste que lo verías al siguiente día. Después fue muy tarde porque ya no te permitieron entrar a visitarlo. Tampoco pudiste acompañarlo en sus momentos de agonía. Posiblemente ni siquiera te fue permitido ver el cuerpo y mucho menos abrazarlo. Tampoco pudiste darle un funeral digno. Quizás pasaste momentos de angustia y soledad al no poder reunirte con familiares y estar acompañado en esos momentos de dolor. Así ha sido el calvario de muchas personas.

Fueron bastantes las familias que perdieron un integrante y tuvieron que agregar a su pena, el ir de una funeraria a otra buscando lugar para incinerar a su difunto. Los crematorios trabajaron turnos extra para inhumar y cremar las 24 horas del día, de lunes a domingo. La pandemia provocó una gran demanda de servicios que a veces se retrasaban mientras la familia reunía el dinero para pagarlos.

Realizar velorios se ha complicado y eso hace más difícil el duelo. Es importante llevar a cabo un ritual de despedida para encontrar consuelo. Aunque sabemos que la muerte es parte de la vida, ahora con la situación del Covid 19 y la violencia que acecha frecuentemente se vive en una continua zozobra en la que no se sabe si es peor un contagio o una bala perdida. Ambas amenazas nos provocan un estado de intranquilidad difícil de superar; han dejado tantos muertos que resulta difícil conformarse.

Este Día de Muertos será trágico. Más de ochenta mil decesos por Covid 19, miles de homicidios ocasionados por la delincuencia, policías ultimados en el servicio de su deber, feminicidios, fallecidos de cáncer por falta de medicamentos. Y no podemos desentendernos de las alarmantes fosas clandestinas que albergan cadáveres anónimos. Miles de sueños sin realizarse, miles de proyectos de vida truncados, miles de personas extrañando a ese ser ausente.

Sentir dolor por la ausencia de esa persona querida y aceptar que no estará más con nosotros es un sentimiento muy penetrante. Difícilmente las calaveritas de azúcar y el pan dulce podrán ayudar a pasar ese trago amargo de tristeza. Para sobrellevar esta pena hay que llenar el corazón de recuerdos y experiencias felices.

acentodemujer@hotmail.com