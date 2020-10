Día de la Salud Mental

Antier se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la salud mental es un componente integral y esencial de la salud siendo ésta un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afectaciones o enfermedades. Una importante consecuencia de esta definición es que considera la salud mental como algo más que la ausencia de trastornos o discapacidades mentales determinadas por múltiples factores socioeconómicos, biológicos y medioambientales, hay estrategias e intervenciones multidisciplinarias muy eficaces y rentables de promoción, protección y restablecimiento de la salud mental.

Más del 4% de la población mundial padece depresión según la OMS por lo que se le considera la enfermedad del siglo XXI siendo la primera causa de discapacidad, mas prevalente en mujeres, jóvenes y ancianos ya que los hombres tienden a buscar alivio mediante el abuso del alcohol y otras drogas y entonces padecen las comorbilidades.

Las manifestaciones de la depresión son el aislamiento, el desinterés por realizar las actividades cotidianas más simples como el aseo, la alimentación, asistir a la escuela o el trabajo, convivir con la familia, hay tristeza, cansancio, irritabilidad, trastornos en el sueño, ira, ansiedad, desesperación, disfunción o inapetencia sexual. Los pacientes sienten como estar metidos en un hoyo, con una visión cerrada de las cosas y se acostumbran.

Se sienten como una carga, un estorbo, que nadie los comprende y no hay ayuda, se sienten menos, no valorados como personas, esposos, trabajadores, madres, como si nada hicieran bien y que nada tiene sentido. En México una de cada cinco personas sufrirá depresión antes de los 75 años y pocas acuden a tratarse con especialistas o toman medicamentos. Las principales causan son biológicas a nivel cerebral, psicosociales como problemas de familia, antecedentes de abuso sexual, problemas económicos, de salud, cambios o perdidas de trabajo o de ciudad, divorcio, muertes etc.

Afortunadamente los tratamientos farmacológicos para la depresión han mejorado notablemente los últimos años y ya no se usan los llamados inhibidores de la monoaminoxidasa que tienen muchos efectos indeseables, ahora se usan los inhibidores de la recaptura de la serotonina con mejores resultados y menos resultados secundarios, también hay buenas respuestas al combinarse con terapias cognitivo-conductuales.

Ahora que padecemos una pandemia mundial, aumentan los casos de depresión por el temor exagerado de contagiarse y la tendencia a confinarse totalmente sin oportunidad de convivir con la familia, compañeros o amigos y por la creencia de todas las malas noticias, incluidas las falsas y las intencionadamente malévolas que afectan más a los susceptibles y a los que no buscan otras informaciones, de quienes se abusa por su gran credulidad.