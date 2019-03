Día de la excelsitud femenina

Todos, estoy absolutamente seguro, tenemos en nuestra mente y en el corazón una especie de altar hacia una tía, abuela, vecina, profesora, amiga, novia o esposa que sembraron en nuestro campo fértil de la existencia una semilla de nobleza, luego de acunarnos en su vientre o en los brazos y llevarnos de la mano o con palabras de aliento hacia arriba, como impulsándonos a lo grandioso.

Esa es la historia viva y vivificante aunque igualmente en la raíz del universo tenemos heroínas imaginarias o de carne y hueso, para quienes prendemos una lámpara votiva inextinguible. Mencionemos, para los creyentes, a María, madre de Jesús, a Penélope, Juana de Arco, Josefa Ortiz de Domínguez, Marina “La Malinche” y nuestras aborígenes que hicieron florecer el mestizaje. Para ellas y cuantas féminas hoy en día luchan por el bien y contra la maldad social, nuestra gratitud ilimitada.

Pero no todo, en este marco de celebraciones, es nobleza ya que recientemente cierta noticia me llenó de pavor: el Consejo de la Universidad de Guanajuato había suspendido a varios profesores (campus León), por encontrarlos culpables de acoso sexual.

Catorce damas tuvieron el valor de denunciar tal tipo de agresiones.

Fueron analizados los hechos, valorados caso por caso por la Comisión de Honor y Justicia del Consejo General Universitario quien determinó en seis suspensión hasta por ocho días a los acusados.

En tres expedientes se aplicaron amonestaciones. Para otros tres faltaron pruebas. No procedió la denuncia en los dos restantes.

No voy a presentar aquí un alegato en contra de las normas de tan, por otra parte, noble institución, porque no cabe siquiera una sugerencia para la actualización de tales normativas ya que dada la realidad que padecemos en donde la mujer ha sido víctima no sólo de acoso sexual, sino de muerte en grado y número que sacude la conciencia nacional, un juicio que arroja tal tipo de sentencia nos pone frente a una evidencia atroz, catastrófica.Medito, con ustedes lectores, de manera simple pero firme en que:

La sanción resulta no únicamente penosa sino la muestra palpable de que en los más altos niveles de la cultura a la mujer, en su ser, valer y dignidad, se le considera un ente con derechos mínimos pero sin la dignidad que entraña su naturaleza.

Algún defensor de lo imposible me va a decir, con fundamento en la normativa interna de la UG que no era viable ir más allá de tales sanciones sin violar lo que estipula la normativa interna.

A ese alegato posible habría qué decir si, dada la situación que se ha generado en México contra las mujeres, en todos los niveles y ámbitos, ¿no sería tiempo ya de establecer un nuevo código, más realista, no digo severo, pero sí que haga honor a la justicia para proceder en casos como los que comentamos?

Una resolución suspensiva de labores por ocho días a los culpables se antoja ridícula, escasa de sentido y peor si no se les impone la obligatoriedad de acudir con un psiquiatra a sesiones que les ayuden a reencontrarse con la recta personalidad en su conducta. Más cuando se trata de profesores. No digo maestros, ya que el concepto les queda muy grande.

El acoso sexual, dicen los que han estudiado el tema a fondo, no es algo espontáneo, que despierta un apetito momentáneo, no; se trata de una conducta que nace en la psique que pierde el equilibrio en determinadas personas. Eso es lo que se debe reordenar.

Y si quienes influyen o manejan la máxima casa de estudios en nuestro Estado, no lo entienden, estamos en cuanto a proteger a la mujer en el ridículo, ni siquiera en pañales.

Algún huizachero o huizachera me ofrecerá luces a efecto de que comprenda que las actuaciones se apegaron en todo, por todo y para todo a la Ley Orgánica que, digo yo, no dio para más.

Ese rezago jurisprudencial nos da a entender que ya que en la Universidad se Guanajuato la balanza de la Justicia se enmoheció con el tiempo, lo que resulta alarmante, las personas agraviadas deben acudir a los tribunales penales ordinarios y solicitar a la vez la intervención de la Comisión de Derechos Humanos.

Quedarse con la resolución que la UG ha hecho pública sería tanto como alentar la maldad y aceptar la mutilación de sus derechos. Los acosadores, a los ocho días de su “penalización” regresarán a su cátedra como si nada. Las acosadas quedarán con el estigma. ¿No merecerán ellas, mínimo, asistencia psicológica?

Ilustro nada más como una aportación para que se entienda que sí se puede: En el año anterior, con motivo de la Feria en León, un sujeto, de buenas a primeras acosó a una dama tomándola con violencia por atrás. No describo el suceso mayormente porque sería morboso. Ella pidió auxilio al que acudieron varias personas junto con la Policía. El sujeto fue detenido, procesado y recibió la pena que merecía.

El próximo 8 de marzo se celebrará el Día Mundial de la Mujer. Habrá discursos de autoridades, programas culturales, conferencias, comelitones y acordes con banda, mariachis u orquesta. Todo para exaltar a la mujer. Al día siguiente, o apoco en esas mismas horas, el acoso seguirá en muchas partes, tanto que en León se han dispuesto orugas especiales para las mujeres, a efecto de evitar que se les agreda.

El acoso no únicamente se manifiesta en Guanajuato. Ya en Ciudad Juárez se asesinó muchas mujeres a las que inclusive y absurdamente se les criminalizó, al hacerlas responsables de fomentar la delincuencia por abandonar a sus hijos para ir a trabajar.

En la Ciudad de México los acosadores contra las mujeres actúan en todos los ámbitos, a grado que alguna autoridad, para llamar a la solidaridad de la gente en general, inventó el uso de silbatos, como los antiguos de policía, para que la mujer que se viera en peligro, lo activara y llamara la atención de los circundantes; pero, por desgracia nos hemos convertido en seres indiferentes, faltos de solidaridad.

La mejor prueba de esto último está en la resolución de la Universidad de Guanajuato contra los acosadores, que siendo tan absurda y por lo mismo ridícula no movió ni mínimamente la conciencia del pueblo en general, ni siquiera de los estudiantes.

¿Esperamos que los acosadores sexuales, victimarios de las mujeres en muchos ámbitos, como los antiguos corsarios, presuman una patente para delinquir? ¡Absurdo monumental!

Ojalá, es un deseo vehemente, que en este Día de la Mujer, cambiemos de actitud y nos solidaricemos con las que nos llevaron en el vientre nueve meses, nos amamantaron, enseñaron a caminar y rezar. Nos alentaron para tener aspiraciones. Amigas, parientes, vecinas, familiares, profesoras, que nos dieron la fuerza que nos impulsa para ser y hacer el bien.

Defendamos ahora y siempre a las mujeres, en todos los polos de la tierra, como un baluarte de dignidad.