***Diego en Europa

El gobernador Diego Sinhue ya está en Suiza, la gira incluye Alemania, Italia, Francia y Austria. Estará de regreso a Guanajuato el domingo 12 de septiembre. No difundieron las empresas a visitar, en su mayoría del sector automotriz-autopartes.

*La comitiva

Lo acompaña el secretario de Desarrollo Económico, Mauricio Usabiaga Díaz-Barriga; el subsecretario de Atracción de Inversiones, Alejandro Hernández Fonseca; y el coordinador general de Comunicación Social, Alan Shair Márquez.

*Y sin cita

Diego parte todavía sin haberse concretado ni cita ni visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que tiene rato solicitando para hablar de seguridad, infraestructura, El Zapotillo, y claro, los dimes y diretes sobre el Fiscal.

***Desde san lázaro

Este domingo se dio el banderazo a la LXV Legislatura en la que Guanajuato estará representado por 15 diputados federales del Partido Acción Nacional y dos de Morena. El resto de los partidos políticos no tienen representantes del terruño. El PAN gana uno, Morena pierde uno, Verde y MC se quedaron sin el que tenían.

*Michel, secretaria

La Mesa Directiva será presidida por el diputado de Morena, Sergio Carlos Gutiérrez. Entre los 11 integrantes figura en una de las cuatro Secretarías la panista representante del distrito 7 con cabecera en San Francisco del Rincón (abarca Purísima del Rincón, Manuel Doblado y Pénjamo), Karen Michel González Márquez.

*Bancada azul

Entre los 15 panistas, 13 son de mayoría y dos por la vía plurinominal: Román Cifuentes, dirigente estatal del PAN hasta el 24 de octubre que elijan a otro, y Diana Gutiérrez, quien hasta un día antes fue la Secretaria Ejecutiva del Gobernador.

*El coordinador

El coordinador de los panistas de Guanajuato fue durante tres años el leonés Jorge Espadas Galván. La decisión de dejarlo o cambiar está en manos del jefe estatal y diputado, Román Cifuentes. Dentro del Grupo Parlamentario del PAN, Espadas pudiera tener una de las Vice-coordinaciones, quizá la de Proceso Legislativo.

*Los reelectos

De los 15 distritos en disputa el PAN ganó 13, en ocho con legisladores que repiten, como son: Éctor Jaime Ramírez, Fernando Torres, Jorge Espadas, por León; Juan Carlos Romero, Guanajuato; Saraí Núñez, Celaya; Justino Arriaga, Salamanca; Ricardo Villarreal, San Miguel de Allende, y Michel González, por San Francisco.

*Los de estreno

El resto de los panistas que ganaron distritos y serán legisladores por primera vez en su carrera son: Ana María Esquivel, por León; Berenice Montes, San Luis de la Paz; Jorge Romero e Itzel Balderas, por Irapuato; Esther Mandujano, Acámbaro.

*Dos de Morena

Morena arrebató dos distritos de mayoría al PAN: el 13 con cabecera en Valle de Santiago con Emmanuel Reyes, quien repetirá como legislador luego de que en 2018 ganara como perredista en la coalición “Va por México” con el PAN y MC. Por el distrito 10 de Uriangato sorprendió Pedro David Ortega a Alejandrina Lanuza.

*El rol de Romero

Lo que falta por definirse es la integración de las comisiones legislativas. Todos tendrán al menos una Secretaría y, de los panistas de Guanajuato, lo que se espera es que Juan Carlos Romero Hicks, y alguien más, tengan alguna Presidencia. Romero ya no es más el coordinador pero ahora es un suspirante más al 2024.

***La Wera en el senado

En el Senado también quedó integrada la nueva Mesa Directiva. La preside la morenista Olga Sánchez Cordero, y hay tres vicepresidentes: José Narro (Morena), Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI) y Alejandra “La Wera” Reynoso Sánchez (PAN). “El objetivo será el diálogo y el consenso para beneficio de México”, dijo la leonesa.

***Futbol fresero

El Grupo Tecamachalco está claro que no es del agrado del alcalde fresero Ricardo Ortiz Gutiérrez, que ya les cerró por completo las puertas del Sergio León Chávez.

*El anuncio

El grupo de Fernando San Román ya había anunciado visorías y participación en la próxima temporada de la Liga Premier con el Club Deportivo Irapuato.

*Los paran

De inmediato el Alcalde no dudó en decir que esto podría ser un engaño para la afición y los jóvenes que estarían interesados en formar parte de la Trinca Fresera, que no pudieron probarse porque las visorías no se llevaron a cabo.

*Puertas cerradas

Ortiz Gutiérrez dice que no se quieren ganar un pleito con la Federación Mexicana de Futbol pues las broncas con los San Román ni les van ni les vienen. Además señala que ya se dio fin al convenio firmado con el Grupo Tecamachalco, por lo que ya nada tienen que hacer en la plaza de Irapuato.

*Afición burlada

La afición parece ya estar cansada de la novela en la que se ha convertido el futbol de Irapuato y con manifestaciones y comunicados lo han dejado claro, un grito de basta a las burlas hacia los aficionados que un día están tristes y el otro ilusionados.

*¿Alguien se anima?

De la última manifestación se escucharon rumores de que habría sido gente afín al Gobierno Municipal la que orquestó, sin probarse. Parece que Irapuato continuará sin futbol, al menos hasta que algún empresario local o foráneo se anime a entrarle.

