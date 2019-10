***DIEGO PRISA

A una semana de que inició el segundo año legislativo, el gobernador Diego Sinhue les urgió a que le aprueben la solicitud de deuda por 5 mil 350 millones de pesos lo antes posible.

*DESALENTADOR

Ante el sector constructor de Guanajuato lamentó los recortes federales al presupuesto 2019, “y para 2020 pinta peor”, reiteró. Les pidió que presionen a los legisladores federales a fin de que hagan lo que puedan, que seguramente no sea mucho.

*** EN SUS MANOS

Lo que sí está en su cancha para activar la inversión es aterrizar lo que desde noviembre anunció: utilizar los fondos de pensiones de trabajadores del Estado para invertirlos en infraestructura.

***TRISTE PANORAMA

En el foro que se pare (ayer tocó con constructores y financieros de empresas), Diego Sinhue Rodríguez Vallejo repite la queja de recortes presupuestales y el incierto panorama. Lo que quiere (ataja a la oposición que le cuestiona pidan más dinero que no siempre ejercen bien) es que les digan qué proyectos hay para Guanajuato, los ejecute quien los ejecute, pero algo ¡ya!

*2020, PEOR

“Ya no la quieren con chongo, nada más no tan despeinada”, es la frase del Góber para referir que al menos en el gasto federalizado ordinario 2020 no pierdan con la inflación.

*HASTA RETRASO

De la bolsa extraordinaria para proyectos de infraestructura de plano no hay noticia alguna. Y algo que nunca había pasado, reveló ayer, es que las participaciones no llegan a tiempo.

*TOC, TOC

Los gobernadores panistas insistirán con AMLO y con el titular de Hacienda, Arturo Herrera, incluir algunos proyectos para 2020, sobre todo demandan certeza sexenal. La ampliación de la Silao-San Felipe y la autopista Silao-San Miguel de Allende, no pueden esperar más.

*NUEVAS REGLAS

Diego comenta que no quitarán el dedo del renglón en que se convoque a una Convención Nacional Hacendaria -la última fue en 1991- que dicte nuevas reglas del juego presupuestal.

*ISR COMPARTIDO

Una de las peticiones es que la Federación cobre sólo el 20% del ISR y los Gobiernos estatales fijen una sobretasa que ellos administren; suena bonito pero qué dirá la Federación con lo apretado de sus ingresos tributarios y los compromisos del gasto público.

*ANGUSTIA GRATIS

El Mandatario le puso dramatismo ante los constructores cuando dijo que el PAN solamente tiene 19 de 36 diputados y se requiere de 24 para la aprobación de la deuda, como si los otros cinco votos fueran realmente una apuración cuando todos saben que están en la bolsa (sólo Morena ha dicho que no va, aunque incluso con PRI y Verde queda la chiquillada siempre fiel).

*DEUDA, PACIENCIA

A Diego le preguntaron si tenía la lista específica de las obras a financiar con la deuda, pero solamente habló de los rubros generales, “No me quiero ahorcar solito”, aceptó. Dice que esperará a tener los proyectos pues la nueva legislación obliga a invertirla en un año. Así que -luego de aprobarse- sabremos los proyectos hasta que se contrate con los bancos.

***SENADO, PRÓRROGA

Como se advirtió, lo de la solicitud de desaparecer poderes para Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz, no tiene futuro. La Comisión de Gobernación abordó ayer el tema sin saber por dónde. Pidieron tiempo para un análisis jurídico que debieron solventar desde que se presentó la petición.

*¿EN QUÉ TE AYUDAMOS?

Aunque no es integrante de la misma participó la senadora leonesa por Morena, Malú Mícher Camarena, quien aceptó que se incumplen los requisitos de tal solicitud pero advirtió a sus compañeros que en Guanajuato algo está fallando. A Diego le lanzó ¿en qué ayudamos? ¿en qué colaboramos para que las cosas vayan mejor? Ojalá de algo sirva esta pachanga.

***MARISA VA

La poblana titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) en Guanajuato, Marisa Ortiz Mantilla, fue nombrada como Vicepresidenta de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales (ANAAE, A.C.) que será encabezada por el procurador de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo, Miguel Nadal Novelo.