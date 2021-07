***Diego y AMLO

El góber Diego Sinhue no ocultó que anda sentido con eso de que el presidente López Obrador recién recibió en Palacio Nacional a Enrique Alfaro, de Jalisco, y al electo de Nuevo León, Samuel García, pero el de Guanajuato aún espera la cita.

***Aquí lo esperan

Si no es en Palacio, Diego espera una pronta visita de AMLO ahora que retome su compromiso de visitar los municipios más violentos del País junto con su Gabinete de Seguridad. Uno de ellos, hoy en crisis, es León. Pero tampoco hay todavía fecha.

***Violencia y silencio

De la ola de violencia en León que este mes de julio promedia tres homicidios por día, Diego prefiere no hablar. Todos esperan las respuestas para pacificar la capital económica del estado, pues es evidente que no vamos bien.

***San Miguel, agarrón

La tensión político-partidista en San Miguel de Allende no se diluye, por el contrario el pleito del panista derrotado, Luis Alberto Villarreal García, en contra del alcalde electo, el tricolor Mauricio Trejo, escala y caldea los ánimos en espera de que el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato resuelva sobre la impugnación.

*Villarreal encara

El sábado Luis Alberto, quien buscaba la reelección, ofreció un acalorado discurso a sus seguidores en una comida de agradecimiento. Se le fue duro y directo a Mauricio a quien en tribunales acusan de rebasar el tope de gasto en la campaña.

*Listos para pelear

Ayer fue el PAN Estatal el que convocó a la prensa para hablar de la impugnación a la elección, aunque sin la asistencia de su candidato, sino de su abogado, Eduardo Aguilar; el jefe estatal del PAN, Román Cifuentes; y con el respaldo del coordinador Jurídico del Comité Nacional del PAN, Raymundo Bolaños. La batalla la van a dar.

*Mauricio, despreocupado

En tanto Mauricio presume reuniones con el gobernador electo de Querétaro, Mauricio Kuri, y con el jefe de gabinete en el Estado, Charly Alcántara. El priista salió ayer a defenderse y acusar “a los Villarreal” de ser malos perdedores y más.

***La guardería

Vaya recibimiento el que tuvo Gerardo Trujillo al tomar las riendas del DIF Estatal. Le explotó en sus primeras horas la bomba del cierre de un Centro de Desarrollo Infantil en Guanajuato capital, de donde además el funcionario es originario y radica. Las madres de familia con la toda la razón piden explicaciones y no van a dejarse.

*Doble discurso

No parece una buena idea enarbolar por un lado el discurso en contra del Gobierno federal por eliminar el programa de Estancias Infantiles, y, por el otro cerrar este espacio, así sea solo uno y con el argumento de las limitaciones presupuestales.

*DIF, sacrificado

Este año al DIF Guanajuato le fue asignado un presupuesto de 745 millones 584 mil, que significó una disminución de 36% respecto a los 1 mil 167 millones de 2020.

*Sorpresa

Lo que no explicaron en diciembre que aprobaron el Presupuesto de Egresos del Estado, ni el Gobernador, ni los directivos del Sistema DIF ni los legisladores, es que ese tijerazo incluía no tener 14.8 millones al año para operar el centro infantil. ¿Qué otros programas sociales prioritarios no tienen recursos? Que lo digan claro.

***Ediles virtuales

Los ediles leoneses llevan más de un año sin tener sesiones de pleno o comisiones presenciales, como muchos otros guanajuatenses la pandemia los obligó a dejar sus oficinas y la Presidencia Municipal para realizar sus reuniones en lo virtual.

*Mejor en casa

Pero resulta que los ediles se niegan a regresar, son muy cuidadosos pues a pesar de que la mayoría ya están vacunados los únicos que ya asisten a Palacio Municipal es la regidora morenista Vanessa Montes de Oca; el alcalde Héctor López y el secretario de Ayuntamiento, Felipe de Jesús López Gómez. El resto vía zoom.

*Rechazo

En la pasada sesión Vanessa exhortó a sus compañeros a retomar las reuniones presenciales pues muchas actividades ya se realizan así, eso sí, acatando las medidas sanitarias. Hasta hay Feria, les dijo, pero la propuesta no encontró eco.

*Sin problema

Lo que se acordó fue valorar esta posibilidad en conjunto con Salud Municipal, aunque el titular de la dependencia, Juan Martín Álvarez Esquivel, ya señaló que sí es viable este regreso del Cabildo leonés a las actividades presenciales en tanto se puedan ventilar los espacios y se sigan con las medidas sanitarias. Qué esperan...

Alejandra con la Coparmex

La alcaldesa electa de León, Alejandra Gutiérrez, fue invitada a la sesión del Consejo Directivo de Coparmex León que comanda Héctor Rodríguez Velázquez.

Los consejeros le externaron preocupaciones en tres temas centrales: seguridad, desigualdad y pobreza y participación ciudadana. La panista les ofreció sumarlos a las mesas de trabajo para diseñar a la de ya el Programa de Gobierno 2021-2024.

También les habló de su reciente visita a San Pedro Garza García, Nuevo León, un municipio modelo en los resultados de seguridad pública y en el compromiso de su sector empresarial y social con esta agenda, para la que convocó a trabajar juntos.

A la reunión la acompañó su primer síndico, José Arturo Sánchez Castellanos.

Foto: Cortesía