***Diego y Beatriz

Con la novedad de que la alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández Núñez, participó este lunes en la reunión del Gabinete Estatal de Seguridad que encabezó el gobernador Diego Sinhue Rodríguez. Los acuerdos concretos no se informaron.

***Pipa de la paz

Reiteramos los acuerdos para fortalecer la seguridad y el total apoyo del equipo del Gobierno de Guanajuato para devolver la tranquilidad a los salmantinos”, dijo Diego.

Ahí estuvieron el secretario Álvar Cabeza de Vaca, y el fiscal Carlos Zamarripa.

***Buen momento

Ahora que Sinhue está cumpliendo con reuniones diarias de seguridad es pertinente aprovecharlas para integrar también a los alcaldes en lo individual. Dirán que hay un Consejo Estatal de Seguridad y giras en los municipios, pero ningún espacio sobra.

***CCEL, relevo

Los capitanes de las cámaras que integran el Consejo Coordinador Empresarial de León sostuvieron ayer su primera encerrona para declararse en sesión permanente y definir pronto el relevo en la Presidencia que hoy comanda José Arturo Sánchez.

*Bajo reserva

Ya sabe usted que por estatutos el acuerdo debe ser por unanimidad, así que acostumbran ser reservados con la baraja de nombres hasta tener ‘humo blanco’.

*Voz fuerte

Uno de los nombres que dicen no le desagrada la idea es el ex presidente de los zapateros, Luis Gerardo González, pero no será el único así que habrá que esperar. En año electoral requerirán una voz fuerte ante la 4T pero también ante el panismo.

***Portazo a Profeco

El titular de Profeco, Ricardo Sheffield, reveló este lunes en la mañanera junto al Presidente que de las denuncias atendidas a través de la app Litro por Litro, hubo cuatro gasolineras que no dejaron a los inspectores verificar, y dos son del estado.

*Las estaciones

Citó a Servicio del Centro en Irapuato-Guanajuato, en Paseo de la Solidaridad 9818; y a Servicio Seca, en Salamanca-Guanajuato, bulevar Morelos 1903.

*Inmovilizada

Otro caso que reportó Ricardo fue el de una estación de Juventino Rosas, con número de permiso PL/20057/EXP/ES/2017, donde en las pruebas de medición el 6 de septiembre se detectó faltantes que van desde los 589.44 mililitros, hasta los 672.30 mililitros. Se colocaron sellos de inmovilización a ocho instrumentos.

*Los precios

Una buena noticia es que las estaciones de Guanajuato no aparecen en las de precio más alto con corte al día 6. Sí en cambio una de San Luis de la Paz es la más baja de la región occidente en gasolina regular con un precio al público promedio de $17.68. Y una de Doctor Mora es la más baja en premium a $17.74

***Engaño

En conferencia de prensa en el Senado la panista leonesa Alejandra “La Wera” Reynoso acusó trampa en la propuesta del presupuesto de Salud para 2021 pues, otra vez, toman recursos de lo que era el Fondo de Gastos Catastróficos aplicado en el anterior Seguro Popular para financiar enfermedades graves de alto costo.

*Más recortes

Y no es todo, 21 de los 29 programas de la Secretaría de Salud plantean recortes, destacan: mantenimiento de hospitales, vacunación, prevención e infraestructura.

***Recurso al FIG

En la Comisión de Turismo la síndico panista Leticia Villegas puso sobre la mesa el revisar el apoyo de 5 millones de pesos para el Festival Internacional del Globo 2020, cuya edición del 13 al 16 de noviembre se realizará en modalidad virtual.

*A revisión

Lety apuntó que, aunque gastos tendrán, el evento no costará para nada lo mismo. Gloria Cano, directora general de Hospitalidad y Turismo del Municipio, comentó que para revisar ese punto habrá una mesa de trabajo el próximo 25 de septiembre.

*Brilla León

No será el único tema, también hay que afinar detalles del programa Brilla León, que es un festival de iluminación navideña. La presidenta de la Comisión, la regidora Ana María Carpio, comentó sobre el problema de concentrar visitantes en el primer cuadro de la ciudad, por lo que planteó extenderlo a más calles de la Zona Centro.

Guanajuatenses de la 4T

En la mañanera del lunes aparecieron dos políticos de casa: el leonés Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco, con su informe semanal del ¿Quién es quién en los combustibles?; y esta vez el salmantino Ernesto Prieto Ortega, director general de la Lotería Nacional que hoy habrá de celebrar la rifa del no avión. Ernesto presentó que al 11 de septiembre habían vendido 4,179,000 cachitos, equivalente al 69.6% del total, para un total de ingresos de $2,089.5 millones. Si son 100 premios de $20 millones cada uno, apenas es el monto de ventas.

Foto: Presidencia de la República.