Diego y los rebeldes

No sorprende, pero no deja de llamar la atención, que Diego Sinhue se sumara al bloque rebelde de 10 gobernadores que piden la renuncia del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, porque de su boca ha evitado toda crítica al funcionario.

*** SIN DISTRAERSE

Más polémica es la adhesión a una semana del convite con esos mismos mandatarios que hoy firman la carta. Está en su derecho de hacerlo, como en su obligación de concentrarse en cómo se atiende la emergencia desde el Estado.

*** NO TODOS

A excepción de Diego y Enrique Alfaro (Jalisco), quienes se sumaron al bloque de gobernadores del Pacífico, llamado “Alianza Federalista”, de la “Alianza Centro-Bajío” no la firman, ni el de Aguascalientes, ni el de Querétaro, ni de San Luis Potosí.

*** ATIZAN AL FUEGO

Los senadores panistas en voz de Mauricio Kuri, su coordinador, Xóchitl Gálvez y la leonesa Alejandra Reynoso, encabezaron este viernes una rueda de prensa virtual para atizar el fuego en contra del subsecretario de Salud, doctor Hugo López-Gatell.

* EL VOCERO

La “Wera” Reynoso cuestionó el papel del funcionario, quien ni siquiera es parte del Consejo de Salubridad General, que se supone es la máxima autoridad. “No entendí si es el vocero, si es el estratega, porque definitivamente autoridad no es”, expuso.

* COMPRAS EN SALUD

En otro tema reveló la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma a la Ley de Adquisiciones para la compra directa de insumos de salud en el extranjero. El argumento legal es que va en contra del artículo 134 que marca los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

* MUCHO OJO

La panista pidió poner ojo en que luego digan que compraron más barato, pero que oculten el costo de la distribución de los medicamentos, que antes venía integrado. “Teatro, show, que sigue haciendo el Gobierno federal, jugando con la austeridad”.

* EN LA GRILLA

La senadora por Morena, Antares Vázquez, respondió acusando a los gobernadores de dedicarse “a la grilla”, y cerraron filas con el hashtag de #MéxicoConGatell. Replicó fotos del banquete de los gobernadores en Guanajuato capital hace una semana y remató:“¿Quién con los gobernadores que abandonan a su pueblo?

*** PRI, SECCIONALES

Para dar seguimiento al trabajo de revivir al PRI en Guanajuato, ayer tuvo una reunión virtual la Mesa Técnica Estatal con dirigencias municipales y coordinadores regionales para revisar el proceso de la renovación de los comités seccionales.

* HORA DE TRABAJAR

Las planillas deben registrarse el próximo 18 de agosto. Son más de 6 mil comités por integrar, tarea que parece titánica para el debilitado otrora poderoso tricolor. Buscan alcanzar el mayor número con al menos un representante por sección.

* LEÓN, ARMARSE

Para darnos una idea, en León hay 723 secciones electorales, pero el PRI tiene formados (que es distinto a trabajando) solamente 108 comités seccionales. El nuevo Comité Municipal que comanda Juan Pablo López Marún tiene el compromiso de ponerse las pilas y tener al menos un representante en la mayoría.

* NO SE DUERMAN

Uno de los acuerdos de la reunión de ayer fue el de reportar los días 6 y 12 de agosto los avances en la integración de planillas. La Mesa Técnica la encabeza el secretario de Organización del CDE, David Mercado, identificado con el exsenador Gerardo Sánchez, un blindaje de la actual dirigencia a eventuales reclamos de no inclusión.

* A CHAMBEAR

El secretario general, Alejandro Arias, pidió unidad e hizo un llamado a la institucionalidad. Recordó que esos comités son la base del trabajo territorial del partido, así que o se ponen a trabajar o lo que no hagan (o simulen) pasará factura.

*** ALCALDES VERDES

Es temprano para las definiciones en las candidaturas pero en la cancha del Partido Verde podemos ir adelantando que una de las intenciones (al menos que ellos decidan otra cosa) es que sus dos alcaldes: Eduardo Maldonado, en San Felipe; y Moisés Guerrero, en Apaseo el Grande, aspiren a contender por la reelección.

DA