***Diego y los rebeldes

Diego Sinhue Rodríguez no quería abandonar la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) pero tuvo que jalar parejo con sus compañeros de la Alianza Federalista, el bloque rebelde, quienes se reunieron ayer en Chihuahua.

***No quería...

El viernes Diego se pronunció por no abandonar la Conago porque era un espacio de trabajo que iba más allá de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo Sinhue presidía la comisión para el desarrollo vitivinícola.

***Sin respuestas

En lo que sí coincide es que el modelo estaba agotado: “El Presidente nos escucha pero no nos da respuesta a las peticiones que son muy claras: recurso extra para el Covid-19, fondo para reactivar la economía, el tema de las energías renovables...”

***Mal pronóstico

El viernes Diego anticipó que los ánimos se habían calmado y no veía el ánimo de salirse, pero que la decisión se tomaría ayer lunes en Chihuahua. Con la leyenda detrás “Resistir en unidad nuestra mayor fortaleza”, el anfitrión Javier Corral, y los mandatarios de Michoacán, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, fueron los voceros.

***Sin diálogo

El deseo de Sinhue era:

No es lo más prudente, sí es importante manifestar la decepción que hubo de muchos gobernadores en la Conago porque no encontramos esa respuesta del Presidente, ni un sí ni un no, simplemente nos dio su discurso como el que da en las mañanera o el informe, pero no el diálogo”.

***Desplegado de 500

De cara a las elecciones del 2021 un grupo de más de 500 legisladores y ex legisladores de varios partidos políticos publicaron un desplegado en el que, entre otras cosas, demandan incluir candidatos (as) no militantes para puestos de elección, con perfiles idóneos, honestos y que aporten a la vida democrática.

*La agenda

Piden que los partidos y ciudadanía se comprometan con un proyecto político que responda a los grandes desafíos que representan la pobreza, la corrupción y la violencia. Anuncian que en próximas semanas presentarán una agenda legislativa.

*Los de casa

Son 42 guanajuatenses los que firman. Entre ellos anote a: Carlos Medina Plascencia, Juan Carlos Romero Hicks, Éctor Jaime Ramírez, Ricardo Alaniz, Juan Miguel Alcántara, Humberto Andrade, Fernando Torres, Miguel Alonso Raya (PRD).

*Más nombres

Otros más: Sergio Ascencio, José Ángel Córdova, Alfredo Ling, Ramón Lemus, Rubí Laura López, Eusebio Moreno, Ramón Muñoz, Alberto Cifuentes, José Luis Oliveros, Leticia Villegas, Elías Villegas, Lupita Suárez, Carlos Navarrete (PRD).

***Malú con Mario

La senadora leonesa por Morena, Malú Mícher, acompañó al INE al coordinador de sus diputados federales, Mario Delgado, para su registro como candidato a Presidente del partido. “Conozco a Mario desde hace más de 16 años y reconozco en él su trabajo incansable por la democracia y por materializar la 4T del país”, dijo.

***Feria suspenso

Con la confirmación del Festival Internacional del Globo en modalidad virtual, la presión ahora es para la Feria Estatal León 2021. La fecha tentativa es del 15 de enero al 10 de febrero, dos meses después que el FIG. La moneda está en el aire.

***Informe

Al final de cuentas, el segundo informe de gobierno de Elvira Paniagua tuvo que posponerse por los cientos de observaciones que se le hicieron al documento.

*Borrador

Dicen los que lo han visto que el informe tuvo más modificaciones de forma y no tanto de fondo ya que con el poco tiempo sería un milagro corregir un documento que no tenía ni pies ni cabeza.

*Sede

Con lo que sí se salió con la suya la Alcaldesa fue con el cambio de sede y es que ya no será en el Salón de Cabildos de la Presidencia Municipal sino que será el primer gran evento del nuevo Teatro de la Ciudad.

Diego, adiós a la Conago

Desde su cuenta de Twitter el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, confirmó el anuncio hecho en Chihuahua por la Alianza Federalista de la salida de la Conago, “con el propósito de construir un nuevo espacio de diálogo y colaboración con nuestros compañeros y los diferentes niveles de Gobierno”, dijo. Anunció otros cinco puntos de acuerdo: reforzar la capacidad de atención a pacientes Covid; crear la agencia de promoción de inversiones Invest in México; incorporar la energía a la agenda; exhortar a Economía a liberar el Fondo Minero. Y Jalisco presentará un protocolo para el regreso a clases, cuando sea conveniente.

Foto: Twitter Diego Sinhue.