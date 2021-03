Dinosaurios y cucarachas

¡Saludos amigables! Cada vez que el libro gana un amigo, la comunidad de la que forma parte, sale ganando. En primer lugar, el primer ganador es ese nuevo lector. Es probable que el segundo ganador sea alguien de la familia o la familia completa. Por otra parte los abuelos, quienes son los que tienen tiempo de sobra, pueden cooperar en crear lectores empezando por sus nietos, (no se sorprendan) nietos que anden entre los 6 y 36 meses que pueden iniciarse como grandes lectores. Un nuevo lector es una persona que puede ayudar a que nuestro país, México, vaya aumentando nuestro nivel intelectual y por eso mismo podemos ser mejores competidores en este universo globalizado. En esta columna tenemos la oportunidad de deleitarnos con dos pequeñas historias anunciadas en el inicio de la columna. “Hace muuuchos millones de años vivían juntos un tiranosaurio, un brontosaurio y una cucaracha. El tiranosaurio era tan grande como una casa, el brontosaurio pesaba más que un camión y la cucaracha era pequeña y débil. ¿Adivinen quién se murió primero? -¡La cucaraaacha! -dijo alguien. ¡No! Fue el tiranosaurio. Éste había crecido con su papá tiranosaurio y su mamá tiranosauria, pero no tuvo descendencia. Quedaron, pues, el brontosaurio y la cucaracha. ¿Adivinen quién se murió primero? -¡La cucaraaacha! -volvió a decir alguien. ¡Pues no! Fue el brontosaurio, que también había crecido con su papá brontosaurio y su mamá brontosauria, pero él tampoco tuvo descendencia. La cucaracha empezó a cantar: “Se murió, se murió, el tiranosaurio se murió; se murió, se murió. El brontosaurio se murió; quedé yo, quedé yo, en la tierra quedé yo.” -¡Quedabas! Dijo un mamut que pasaba por ahí, y que al ver a la cucaracha la aplastó con su enorme pata. Pero ella sí había dejado una gran descendencia: muchas cucarachitas que tuvieron sus propias hijas, nietas, bisnietas y tataranietas. Por eso, las cucarachas siguen viviendo en la tierra y mucha gente, cuando las ve las quiere aplastar tal como lo hizo el mamut”. La segunda historia es la siguiente: “Un día, Hermanita le dijo a Hermanito: -¡Huyamos de aquí! Nuestra madrastra es una malvada bruja y ya no podemos vivir en su casa. Así, los dos niños se fueron a la aventura por el bosque. Al darse cuenta de que los niños habían desaparecido, la madrastra, loca de rabia, gritó: -¡Esto no se va a quedar así! Y embrujó todos los manantiales del bosque. Cuando Hermanito quiso beber en uno de ellos, fue convertido en un pequeño ciervo. Conmovida, pero valiente, Hermanita tranquilizó a su hermano. -No te preocupes Hermanito, encontraremos un refugio y cuidaré de ti. ¡Nunca te abandonaré! Después de caminar durante mucho tiempo encontraron, en lo más profundo del bosque, una vieja casa abandonada donde se refugiaron. Todos los días Hermanita cuidaba de que no le faltara nada a Hermanito. Por la noche se acurrucaba cerca del cervatillo y éste la llenaba también de calor y amor. Un día, el cervatillo fue levemente herido por un cazador. ¿Por qué entraría el pequeño ciervo en esa casa? Decidido a saber lo que sucedía, se acercó a la casita y, al empujar la puerta... ¡quedó fascinada con lo que vio! Hermanita con tanto cariño y delicadeza que el joven se enamoró de ella al instante. Hermanita estaba muy contenta. No tanto porque sería princesa sino por ser la esposa de un príncipe tan bueno y amable. Después de algún tiempo tuvieron un hermoso niño. Desgraciadamente, la bruja, que era muy envidiosa y mala no podía aceptar que Hermanita fuera feliz. -¡Desaparece, niña tonta!, rugió usando todos sus malos poderes. – Desde este momento solo verás a tu bebé algunos minutos por la noche. De esa manera la princesa, prisionera por el hechizo, solo pudo ver a su bebé y a su pequeño ciervo a la media noche. Pero el príncipe que siempre vigilaba, descubrió el embrujo y cuando le dio un beso a Hermanita se rompió el hechizo. ¡Qué felicidad para Hermanita y Hermanito! ¡Liberados por fin del odio de la malvada bruja!” Nos leeremos en la próxima. El Pilón Filosófico: “El futuro universal lleva prisa, nos está ganando. Se necesitan lectores que con su imaginación encuentren soluciones”.

Editorial: Hemma y MC Editores

Precio: $21 y $99

Capturista: Mónica Caballero