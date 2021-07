Dios también se manifiesta en la debilidad

XIV domingo del tiempo ordinario

Ante lo mucho que nuestras debilidades nos complican la vida, qué rica y valiosa se vuelve la experiencia que nos comparte San Pablo: “Llevo una espina clavada en mi carne, un enviado de Satanás, que me abofetea para humillarme” (2 Cor. 12, 7). Se trata de una situación que a fondo no se sabe cuál era el problema: algunos, como San Agustín, creen que era una enfermedad física, dolorosa; otros, como San Juan Crisóstomo, opinan que se refería a las tribulaciones que le causaban las continuas persecuciones; y otros más, como San Gregorio, consideran que se refería a alguna tentación especialmente difícil de rechazar. Pero lo más valioso es el provecho que el apóstol saca de aquella situación: “tres veces le he pedido al Señor que me libre de esto, pero él me ha respondido: te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad” (2 Cor. 12, 8).

San Alfonso María Ligorio enseñaba que “nos hemos de gloriar en el conocimiento de nuestras flaquezas para adquirir la virtud de Jesucristo, que es la santa humildad” (Selva de materias predicables, II, 6). Son muchas las flaquezas que nos aquejan, las circunstancias adversas e incómodas, las penas, etc. y cómo le encantaría al demonio vernos derrumbados ante ellas. Le gustaría que sacáramos la conclusión de que no vale confiar en Dios, para hacernos caer en situaciones más graves.

Pero, para el creyente, las mismas miserias, las penas dolorosas, son ocasión para aprender a confiar y a vivir más en Dios. Nos reafirman lo mucho que dependemos de Él. Por eso, la respuesta que el Señor le da a Pablo: “Te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad”.

El mismo Pablo saca su conclusión: “porque cuando soy más débil, soy más fuerte”. Se aprende a depender más de Dios. Se toma conciencia de lo poco que uno es y cómo Dios es capaz de lo que humanamente parece imposible. El juicio humano desde la debilidad hunde a cualquiera. El juicio desde lo que Dios puede aportar a cada uno, nos ayuda a ver siempre hacia adelante.

La debilidad ocasionada por el pecado, nos cierra el entendimiento para no percibir la presencia de Dios que actúa en nosotros, como sucedió con los habitantes del propio pueblo de Jesús, quienes, ante la sabiduría de sus palabras y la grandeza de sus prodigios, lo juzgan desde visiones muy terrenales, sin advertir la dimensión divina de sus actos: “¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le vienen esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el hijo del carpintero…? Y no pudo hacer allí ningún milagro” (Mc. 6, 3ss).

Cómo contrastan la fe de los paisanos de Jesús, con la fe de la hemorroísa y la fe de Jairo, que nos dieron ejemplo del domingo pasado. En definitiva, la falta de fe impide entender los caminos y los horizontes divinos, y, en consecuencia, el ser humano termina no entendiéndose a sí mismo. Por eso, San Pablo agradece ese aguijón que le hace voltear a Dios, en vez de cerrarse a Él.

Al creyente, explica Santo Tomás de Aquino, a veces Dios le permite males físicos y morales, para luego canalizarlo hacia bienes mayores y necesarios. Cuántas veces hemos sacado fuerzas de la flaqueza. La dificultad nos hace esforzarnos y descubrir que tenemos talentos que Dios nos ha dado, pero que ahí estaban escondidos, y que si no fuera por las pruebas, allí se hubieran quedado para siempre.

Los paisanos de Jesús buscaban muchos milagros para poder creer. Nosotros, simplemente, pidamos el milagro de creer para aprender a vivir.