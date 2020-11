***DIPUTADOS

Entre diputados locales del PRI y de Morena ya se han hecho costumbre las críticas y debates. El último surgió en la última sesión de Pleno del Congreso el jueves 19 de junio porque el diputado José Huerta Aboytes criticó las reformas laborales que restringen la subcontratación y que dijo criminalizan a los empresarios.

*CRÍTICAS

Entre varias afirmaciones que hizo el legislador, la que enojó a la diputada de Morena Magdalena Rosales Cruz, fue que señaló que la medida que busca evitar la contratación tiene la sospechosa intención de que "Napito" pueda reclutar a los desempleados para engordar las filas de la 4T.

***EN CASA

Rosales Cruz contraatacó enseguida y aseguró que el gremio empresarial con el amparo de la la CTM toleraba la explotación de los obreros. A la diputada se le olvidó que uno de sus compañeros diputados, Hugo Varela Flores, es líder de organización en Guanajuato.

*ENOJO

El enojo por las afirmaciones se le notó en el rostro a Varela Flores, pero evitó el conflicto, tal vez considerando que ambos son compañeros en la Junta de Gobierno y Coordinación Política y la discusión se cerró.

*** VIRTUAL

Las reuniones virtuales se prestan también para momentos cómicos, a los diputados les ha ocurrido en varias ocasiones, cuando dejan los micrófonos abiertos y se muestran como personas ordinarias.

*PEDIDO

El último de estos momentos lo vivieron en una de las sesiones ordinarias, cuando una diputada (no se supo con certeza cuál) hizo en vivo un pedido de hamburguesas, varios combos con papas y refresco grandes. Los diputados no pudieron aguantar la risa y tomaron el momento con buen humor, aunque se quedaron con el antojo.

***ABOGADOS

Nadie aprende en cabeza ajena, hace unas semanas surgió la polémica por un foro de empresarios hombres opinando sobre la participación de las mujeres en los consejos, y ahora en Salvatierra al Colegio de Abogados se le ocurre organizar una videoconferencia sobre la violencia contra los hombres.

*VIOLENCIA

La videoconferencia será impartida por el magistrado civil José Luis Aranda Galván, quien plantea abordar la vulnerabilidad de los hombres en los procedimientos de familia, y se realizará el 3 de diciembre.

***LICENCIA

En agosto, cuando fue nombrado secretario general en el PRD, el diputado Isidoro Bazaldúa Lugo presentó una solicitud de licencia a su encargado legislativo.

*OLVIDO

Los estatutos partidarios le impedían desempeñar un cargo público y a la vez una función en el PRD, esto en la letra porque en la práctica sigue en la función, recibiendo cómodamente su dieta y todos los beneficios que le implica ser coordinador de un grupo parlamentario.

*DOBLETEANDO

La solicitud de licencia no se ha resuelto en la Comisión de Gobernación y al parecer a él no le urge que la comisión se pronuncie, mientras los perredista no reclamen por incumplir las reglas, él puede seguir gozando de la representación.