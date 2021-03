***Diputados, licencias

A las de Libia García e Israel Cabrera, la primera para asumir la Secretaría de Gobierno y el segundo competir por el Verde a la Alcaldía de la capital, se sumaron la solicitud de licencia de siete diputados locales más, todos de Acción Nacional.

***A campaña

Los panistas que solicitaron retirarse para hacer campaña por la reelección -en su mayoría- y algunos por otro cargo público son: Cristina Márquez, Katya Soto, Víctor Zanella, Martha Delgado, Germán Cervantes, Miguel Ángel Salim y Noemí Márquez.

***Glosa y suplentes

En sesión de hoy se ingresan al Pleno del Legislativo para turnarlas a la Comisión de Gobernación donde se dictaminan y regresan a aprobación del Pleno en la sesión del jueves 18. Con varios suplentes llega la Glosa del Informe, del 22 al 24.

***Estadio, suspenso

Aunque ya el góber Diego Sinhue les pidió prisa al Ayuntamiento de León para procesar la compra del Estadio León, lo cierto es que todavía no hay una fecha anunciada para que sesione el Comité de Adquisiciones y comience el análisis.

*Sin información

Los integrantes del Comité consultados tampoco han recibido la documentación legal y financiera con la que pretende el Municipio sustentar la polémica compra.

*Ni presupuesto

No les reportan aún el monto que esta compra representa. Y tampoco estaba considerada en el presupuesto de egresos que de inicio se aprobó para el 2021.

*El voto ciudadano

Y, si bien el PAN tiene cuatro votos en el Comité y la oposición tres, la balanza la pueden inclinar los tres consejeros ciudadanos que también tienen voz y voto.

*Tras bambalinas

Hasta donde sabemos la fracción panista revisa el asunto y no ha fijado postura. Están en un análisis previo porque el debate se pondrá sabroso. Seguramente será uno de los asuntos generales que el alcalde Héctor López abordará hoy en sesión.

*En su cancha

La presidenta del Comité de Adquisiciones es la síndico Leticia Villegas (PAN). Los regidores: Ana Carpio (PAN), Ana María Esquivel (PAN), Gilberto López (PAN), Fernanda Rentería (Verde), Gabriela Echeverría (Morena) y Alfonso Orozco (PRI). Y tres ciudadanos: Uriel Izaskún González, Luis Sandoval y Guillermo Ruiz Esparza.

***De La Madrid y Coparmex

En el marco de la iniciativa de “GTO 2021”, con la que Coparmex León y otros organismos empresariales y ciudadanos buscan promover el voto, ahora el invitado fue el exdirector general de Bancomext y ex Secretario de Turismo en el sexenio peñista, Enrique de la Madrid, para dialogar del tema “México ante el mundo…”

*2024, en la mira

Para cerrar la plática AM preguntó directo si el priista se veía buscando algún cargo público en el 2024, si alguno en específico. Y, como buen político, no dijo no, o lo que es lo mismo, sí trae la espinita clavada de regresar a la vida política nacional.

*'Nos veremos'

Así dijo: “Sí creo que México tiene condiciones para ser un país mejor que el que es, un mejor México es posible y a eso me quiero sumar. Un México que nazca de la colaboración, la solidaridad, y no de la frustración, de los prejuicios y el enojo”. Ale Magaña, moderadora, le reviró si eso era un sí: “Tal vez nos veremos por ahí”, dijo.

***Agenda mujeres

El movimiento ciudadano “Sí Por México en Guanajuato”, que en lo nacional tiene como vocera a Dessiré Ángel, directora de Coparmex León, presentó la “Red de Mujeres”, un nuevo proyecto para construir una agenda de la mujer guanajuatense.

*Que la firmen

La coordinadora de esta Red será Nelly Miranda, quien explicó que, una vez que definan la Agenda de las Mujeres, se presentará a los candidatos para firmar. Y, concluido el proceso electoral, solicitarán integrarse a los observatorios ciudadanos.

*Temas en la mesa

Las mesas de trabajo virtuales comenzaron desde este 10 de marzo y comprende temas como: democracia plena, seguridad y acceso a la justicia, salud y educación de calidad, economía inclusiva, medio ambiente sano y sustentable, entre otros.

Cierra PRI filas con Juan Pablo

Los exdirigentes del PRI en León cerraron filas con quien será su candidato a la alcaldía, Juan Pablo López Marún, en una reunión en Hacienda del Conde, con Luis Fernando Gómez como anfitrión, en la que además definieron que el coordinador general de la campaña será el abogado y exregidor Francisco Trejo Ortiz. Asistieron la dirigente del PRI leonés, Araceli Escobar; el diputado local Hugo Varela; el regidor y precandidato a diputación local, Alfonso Orozco. Y por los expresidentes: Martín Ortiz, Primo Quiroz, Germán Moreno, Fortino Batres, Rodolfo Rea, Alejandro Mares, Denny Méndez, y el exdelegado de Economía, Alberto Bello.

Foto: Cortesía PRI León.