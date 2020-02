Donación de sangre: panorama 2020

Uno de los ejes de desarrollo proyectados para nuestra nación es el de “salud para toda la población”. No obstante, esta premisa no puede cristalizarse si no se tienen políticas públicas definidas para garantizar un abasto seguro y suficiente de sangre y sus componentes.

El año 2020 es el que estableció la Organización Mundial de la Salud (OMS), para que sus estados miembros alcanzaran el 100% de las donaciones de sangre de donadores voluntarios no remunerados (altruistas). De acuerdo con el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea (CNTS) en su “Informe de Rendición de Cuentas de Conclusión de la Administración 2012-2018”, se proyectaba aumentar a 20% el número de donaciones altruistas, tomando como base el indicador de 2012 de 2.9%. Sin embargo, el porcentaje final reportado en dicho documento fue de 5.19%, es decir, hubo solamente un avance de 2.29%. Es de resaltar que en 2009 cuando se realizó la “Declaración de Melbourne”, en la que se establecía este compromiso de los gobiernos suscritos a la OMS, el porcentaje de donación altruista en México era de 2%. En 2019, nos mantuvimos alrededor del 5%, por lo cual resulta evidente que a poco más de 10 años de establecido el compromiso, es paupérrimo el avance en esta materia.

Winston Churchill comentaba que “el éxito es la habilidad de ir de fracaso en fracaso, sin perder el entusiasmo”. En este 2020 esta frase cobra mucha importancia, pues si bien han fracasado los intentos de lograr el 100% de donaciones provenientes de donadores altruistas, el entusiasmo, el trabajo, la dedicación, el esfuerzo y tesón, no deben decaer y vale la pena recordar ciertos principios que pueden ayudarnos a retomar el camino, entre ellos:

Establecer que la sangre segura y sus componentes, así como la donación y transfusión de los mismos, son un aspecto crítico de la salud pública (incluso asunto de seguridad nacional) y que salvan miles de vidas y mejoran las condiciones clínicas de muchos pacientes.

Reconocer y proteger al donador altruista, pues su donación representa un regalo de vida.

Implementar políticas públicas que promuevan de manera eficiente la captación de donadores voluntarios no remunerados, pues la evidencia científica y clínica establece que ellos son la piedra angular de un sistema de abasto seguro y suficiente de sangre y sus componentes.

Tener en claro que el concepto de donación familiar o de reposición (donar solamente cuando algún familiar, amigo o conocido lo necesita) compromete sustancialmente el abasto seguro y suficiente de sangre y aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades asociadas a transfusión.

Considerar que el liderazgo y participación activa, con directrices claras, razonadas y orientadas a resultados de parte de los órganos rectores de los servicios de sangre nacionales, estatales y locales, es imprescindible.

Reconocer que se puede tener un abasto seguro y suficiente de sangre y sus componentes si existe un compromiso gubernamental para el logro de este objetivo. Otras naciones han podido lograrlo, no podemos quedarnos atrás.

Dar a conocer las diversas recomendaciones sobre el uso correcto de la sangre y sus componentes en escenarios clínicos y establecer mecanismos de hemovigilancia.

Establecer una normatividad actualizada, basada en la evidencia médica y científica, adecuada a la realidad mexicana y con sustento en la dinámica de la medicina transfusional.

Existe un atraso monumental en materia de seguridad sanguínea, sin embargo, como decía aquel científico alemán de apellido Einstein: “En medio de las dificultades, residen las oportunidades”. Esta es nuestra oportunidad, vamos por ella.