¿Dónde están?

Violencia, sin reacción

Frente a los niveles de violencia en Guanajuato, el Observatorio Ciudadano de León (OCL) lanzará este martes 11 de febrero una campaña en redes sociales bajo el hashtag “#¿Dónde estás Diego?, ¿Dónde está el Fiscal? ¿Dónde estás Héctor?”.

Desde su toma de protesta el 20 de enero la nueva presidenta del OCL, la maestra Rocío Naveja Oliva, retó al gobernador Diego Sinhue Rodríguez y al alcalde Héctor López a presentar un informe semanal de los resultados en materia de seguridad.

Todos le respondieron en declaraciones a prensa que sí, que sin problema.

De manera formal hizo el planteamiento en reuniones de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia y en el Consejo Municipal de Consulta y Participación Ciudadana en Seguridad de León. Pero todavía esperan esos reportes que, de manera pública, puntualicen resultados concretos para frenar la violencia.

Por ahora en el planteamiento no incluyen al Gobierno Federal. Veremos después.

El OCL está puesto para mantener el trabajo colaborativo con los gobiernos, pero advierte que no olvidará la exigencia a las autoridades de rendir cuentas y que los resultados se noten en una baja en la incidencia delictiva, que es lo que importa.

La violencia récord de enero es de terror. En Guanajuato el registro es de 428 víctimas de homicidios dolosos (según los datos oficiales preliminares), que representan un 18% del total en el País. Muy lejos le siguen: Estado de México (205), Jalisco (167), Baja California (151), Michoacán (141) y Chihuahua (136).

Las víctimas de enero en Guanajuato equivalen a los homicidios dolosos registrados en las siguientes 18 entidades: Yucatán, Campeche, Aguascalientes, Durango, Querétaro, Baja California Sur, Tlaxcala, Nayarit, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Sonora, Coahuila, Chiapas, Colima, Tabasco, Morelos y Sinaloa.

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez sorprendió a la prensa nacional el viernes en la Ciudad de México al declarar que “Guanajuato no es Sinaloa”. Y tiene razón, esa entidad reportó 59 homicidios dolosos en enero, el 2.5% del total nacional.

En León fueron al menos 63 homicidios dolosos en enero, misma cifra récord que se tuvo en octubre 2019. En enero del año pasado fueron 30. La violencia sin freno.

El 2019 la ciudad zapatera habría cerrado con 538 víctimas, según el dato de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio a consulta en su portal de internet. Son menos que entidades como San Luis Potosí (494), Hidalgo (352), Querétaro (196), Nayarit (183), Tlaxcala (175), y de otras más que ya no citaremos aquí.

Todos fallan

Frente a la tragedia diaria los discursos oficiales de los tres niveles de gobierno no cambian, y las estrategias parece que tampoco. Se percibe que hacemos lo mismo, así que los resultados son, también, los mismos, bueno no, son cada vez peores.

Nos presumen cantidad de detenidos de células criminales, el decomiso de armamento, vehículos, sustancias ilícitas, etc, etc. Y el baño de sangre no termina.

En el día que es noticia nacional la liberación de Karina N. la pareja sentimental del presunto líder del cártel Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez “El Marro”, en su encuentro en Tierra Blanca el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, no dicen una palabra del tema.

De hecho ninguna mención en el evento a la grave crisis de violencia en la entidad.

En otros foros tanto el Gobernador como el secretario de Seguridad Federal, Alfonso Durazo, reclamaron a la justicia federal la liberación de esa persona.

Los partidos en su juego del reparto de culpas. Y nada pasa, mientras todo sucede.

Luego de los dimes y diretes y de fumar la pipa de la paz el secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca, se reunió en privado el miércoles con el Consejo Coordinador Empresarial de León que comanda José Arturo Sánchez.

Escucharon lo que el líder empresarial días antes calificó de “surrealista”, es decir, que aquí todo se hace bien pero las autoridades federales no ayudan en el combate de los delitos que son del orden federal (como narcotráfico, robo de combustible, el crimen organizado).

Frente a la desgracia la única certeza es que ninguna autoridad hace lo suficiente.

Seguridad, desde lo local

Para atreverse a salir de su zona de confort el OCL ha convocado a autoridades a buscar experiencias exitosas en materia de seguridad y justicia en otras regiones.

Este 21 de febrero estarán en Guadalupe, Nuevo León, y han invitado al Gobierno del Estado y a las autoridades de León, Celaya y San Francisco del Rincón. También van del CCEL, Coparmex, organizaciones sociales, y representantes de las mesas de seguridad de Tamaulipas, Michoacán, Irapuato, Celaya y León.

Los recibirá la alcaldesa, la priísta Cristina Díaz, y los titulares de Seguridad Pública (Gerardo Palacios, a quien por cierto el Observatorio de León propuso hace algún tiempo como asesor de Seguridad, pero la autoridad no resolvió su contratación) y de Desarrollo Social. Les compartirán el plan integral de seguridad del Municipio.

En Guadalupe el 55.2% dijo sentirse inseguro, y en León un 80.1%, según la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del INEGI en diciembre del 2019.

Y dos días antes, el 19 de febrero, tienen programada una visita al vecino Querétaro, para conocer el programa “Cosmos” de procuración e impartición de justicia (en un proceso integral que va desde la denuncia hasta la prisión y la sentencia). Los recibirá el secretario de Gobierno Estatal, Martín Granados.

Se invitó al Gobernador y el Alcalde de León, con la batuta del OCL y de Coparmex León a través del programa “Alternativas por México” de formación de líderes.

Como esos dos ejemplos a explorar hay muchos otros que pueden ser útiles para entender qué hacen otros para mantener la paz (Yucatán) o bien para recuperarla en entidades que han reducido sus niveles de criminalidad (Tamaulipas, Nuevo León).

De lo que se trata al final es de construir seguridad desde lo local. Sí se puede.

Ni pleitos, ni obras

La gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por Tierra Blanca dejó la promesa de ‘amor y paz’ con el Gobierno de Guanajuato, pero no la certeza de una mayor coordinación con la autoridad para los temas que preocupan a todos.

Como siempre en las visitas de AMLO al terruño (en León, San Luis de la Paz, Salamanca y ahora Tierra Blanca) Diego Sinhue le suplica por el respaldo Federal para los proyectos estratégicos de infraestructura que tiene Guanajuato: Zapotillo, autopista Silao-San Miguel de Allende, la ampliación carretera Silao-San Felipe.

“Le encargamos la carretera Silao-San Felipe, es nuestra salida al norte. Déjeme le platico que viven un millón y medio de guanajuatenses en Estados Unidos, Presidente, y que cada año vienen a visitar a sus familiares, ellos bajan por esta carretera que viene de San Luis Potosí, pasa por San Felipe y llega a Silao.

“Es una carreterita de dos carriles, pasan muchos tráileres que suben con mercancía a Estados Unidos, tristemente es la carretera más peligrosa que tenemos en el estado y una de las más peligrosas del país”, expresó Diego en su mensaje.

La respuesta del Presidente a esos planteamientos es siempre la misma. El silencio. A excepción de la carretera a Atarjea, que el viernes reiteró que habrá de cumplirla.

Salud, a competir

AMLO empieza y termina con el conocido discurso anticorrupción y su informe de los programas sociales que el Gobierno Federal ha puesto en marcha. Lo aderezó esta vez con el reto de haber quién es quién en la prestación de servicios de salud.

“Porque es como la democracia, significa competencia y vamos a ver quién es quién. ¿De acuerdo? Nada de pleito, tenemos que trabajar juntos”, expresó AMLO. “Este país lleva muchos años dividido. No más división, hay que unirnos y trabajar por la gente que es la que nos paga”, comentó minutos antes el Gobernador.

Diego presumió, como muestra de coordinación, que habrá nuevo hospital en Xichú. Pero al final la sensación es más bien de una competencia, que de colaboración.

El subsecretario de Salud Federal, Dr. Hugo López-Gatell, exhibió el 28 de enero en una “mañanera” indicadores de rezago en la atención en el país. De Guanajuato por ejemplo refirió que tiene una baja tasa de camas hospitalarias, personal médico, odontólogos, psicólogos, está regular en personal de salud, y bien en cuanto a promotores de salud.

De atender esos indicadores son responsables ambas autoridades (Estatal y Federal) que deben planear y responder con recursos suficientes. Así que los ciudadanos lo que demandan a sus gobiernos es trabajo coordinado. Punto.

Y en otro mensaje que tampoco quedó claro, el Presidente dice que “mientras no hay elecciones, trabajar todos juntos”. Mmm... con o sin elecciones a eso están obligados.

Otra prueba del trabajo en conjunto que se esperaría es que resuelvan a lo que fueron a Tierra Blanca, las peticiones de la comunidad indígena, con años de olvido.

León Rodríguez, autoridad indígena otomí, habló de: recuperar la autonomía comunitaria, plan de seguridad con guardias comunitarias coordinadas con el gobierno municipal y estatal, contaminación de agua, basura, erosión y tala, falta de señal telefónica y de internet, electrificación, agua, empleo y servicios de salud.

La visita terminó con Diego invitando a López Obrador a conocer el jardín de las cactáceas gigantes que el Presidente presumió con un video en sus redes sociales.

Los gobernantes sonrientes para la foto. No hay pleitos, tampoco coordinación.

Mensajes distantes

Las declaraciones de la comisionada de seguridad del Estado, Sophía Huett, sobre que en Celaya los negocios estaban cerrando debido a la propagación de noticias falsas, calaron hondo en la ciudadanía.

Para nadie es un secreto que pese al discurso de las autoridades de que las denuncias de extorsiones van a la baja, en Celaya el cobro de piso sigue registrándose, además de las bajas ventas por la menor clientela que también ha provocado el cierre de negocios.

Es fácil darse una vuelta por las principales calles y avenidas de la ciudad a cualquier hora del día y ver la gran cantidad de establecimientos que se encuentran cerrados y otros locales con lonas de ‘se renta’.

A esto le sumamos que bares y centros nocturnos han anunciado a través de redes el cierre a causa de la inseguridad.

Por otro lado, está la propagación de mensajes vía WhatsApp que corren como pólvora donde se exhorta a no salir por las presuntas amenazas de grupos delictivos. Es indudable que estas cadenas falsas han causado aún más alarma en la ciudadanía que ha preferido alejarse de la vida nocturna de la ciudad.

Sin embargo, Sophía Huett cometió el error de mezclar ambos temas al decir que esos mensajes estaban provocando el cierre de negocios, haciendo hincapié en que las denuncias por extorsiones y robos de vehículos han ido a la baja. En minutos, la noticia también corrió como pólvora en redes sociales donde los celayenses mostraron su descontento.

La Vocera de Seguridad publicó esa misma noche su entrevista íntegra en sus redes, tal vez tratando de dar a entender que se malinterpretaron sus palabras.

Esta situación no le funcionó y al día siguiente no sólo tuvo que lidiar con la noticia de que dejaron en libertad a la pareja sentimental del líder de la banda criminal que opera en la región sino que tuvo que salir a dar entrevista tratando de retractarse de lo que dijo.

Y qué decir de la alcaldesa Elvira Paniagua, quien esta semana soltó el comentario de que los negocios cierran por la mala situación económica del país y que es algo que está sucediendo en todos lados.

A la Presidenta Municipal le preguntaron sobre los cierres de bares que hay anunciado en sus redes sociales que cierran por la inseguridad que vive Celaya, pero a Elvira le pareció mejor idea decir que la falta de crecimiento económico, léase culpa de Andrés Manuel López Obrador, era el motivo.

Igualmente, la ciudadanía reaccionó indignada en redes y el jueves en la inauguración de Toyota la Presidenta trató de enmendar el descontento aceptando que Celaya tiene un problema con las extorsiones a negocios.