Dos candidatos jóvenes y sorprendentes para León

El miércoles 12 de mayo se organizó y se transmitió en vivo y directo por TV4 el Debate convocado por el Instituto Electoral del Estado entre los once candidatos a la Alcaldía de León, Guanajuato, el cual transcurrió prácticamente durante dos horas.

Despertó mi interés este ejercicio por el gran número de aspirantes a la Presidencia Municipal, sobre todo para conocerlos a todos, pues confieso que aún cuando he estado muy al pendiente de este proceso electoral, me faltaba por ubicar a tres de ellos, específicamente a Marcos Vaquero del Partido Nueva Alianza, a Elizabeth Rangel del Partido Encuentro Solidario y a Paola Aceves del Partido de la Revolución Democrática.

Dado el número de participantes, es obvio que el formato que se diseñó tuvo que ser de poco tiempo para cada uno de ellos, tanto para la exposición de sus propuestas y planes, como para las réplicas que fueron equitativas en tiempo y forma, lo cual repercutió en una carencia de precisión sobre determinadas acciones que mencionaron, así como en la discusión directa entre sí por cada uno de ellos.

No obstante lo anterior, el ejercicio fue bueno porque los ciudadanos tuvimos oportunidad de conocerlos a todos al menos visualmente y luego su forma de expresar, de razonar, de proponer sus ideas y la seguridad y competencia que proyectan.

La joven candidata Nancy Fonseca Caldera aparte de su formación profesional, su experiencia en el ámbito empresarial y de carácter internacional, le otorgan una facilidad de expresión y calidad de sus ideas y propuestas muy bien expuestas, y su comportamiento nos pareció que desahogó el debate con dignidad y gallardía, aunque no se entendió bien la manifestación sobre su experiencia personal durante esta campaña en que “dos partidos le han ofrecido bajarse, pero no lo hará y nuevamente llamó a quitar el control del Ayuntamiento al partido en el poder” (A.M. página A2 13/5/21), lo cual podríamos deducir o intuir que se lo ofrecieron probablemente el PAN y/o MORENA, aunque no lo expresó.

Lo cierto es que fue muy agradable percatarnos de la existencia en nuestra ciudad de personajes como ella con un currículum destacado, aunque percibamos un desfasamiento y falta de coincidencia de su formación y experiencia profesional con la ideología del partido que la postula, pero posteriormente, podría ser aprovechada por organismos privados o públicos.

Por lo que respecta al candidato del partido Movimiento Ciudadano, Juan Pablo Delgado Miranda, desde el lanzamiento de su campaña o postulación inicial ha ido de sorpresa en sorpresa, pues aparte de su discurso crítico a la administración actual, es de admitir que también ha sido propositivo y en el debate del miércoles sobresalió con dos preguntas muy audaces que formuló a la candidata Alejandra Gutiérrez “¿Qué nos responde con su slogan de “Con la fuerza de todos”, cuándo usted no escuchó a la sociedad al momento de ratificar al Fiscal del Estado (cuando fue diputada) y participar en la simulación que fue la imposición del Procurador de los Derechos Humanos del Estado? Se lo dejo de tarea” (A.M. página A2 13/5/21).

Este joven profesionista, abogado, egresado de la Universidad Iberoamericana de León, con estudios de maestría en la Universidad de Georgetown Washington, ha destacado por sus propuestas novedosas y revolucionarias para la administración municipal, las que han permeado ya a los seguidores de su campaña.

Por lo demás, casi todos coincidieron en eliminar diversos cargos y reducir personal en algunas dependencias municipales como la del llamado “City Manager” o administrador municipal, al que calificaron como “no sirve para nada y significa un gasto ocioso”.

En cuanto a los candidatos como Ricardo Sheffield, Juan Pablo Marún y la misma Alejandra Gutiérrez, solamente se concretaron a manejar sus agendas y propuestas ya muy conocidas en sus diferentes participaciones, mostrando como cierta conformidad con el nivel de preferencia electoral donde los ubican las encuestas. Por lo que hace a Sergio Contreras, candidato por el PVEM, por ser la tercera vez que participa en estas contiendas electorales, son palpables sus “tablas” en este tipo de eventos, pero desafortunadamente el tiempo y la reiteración de su postulación pareciera que no redunda en crecimiento de su preferencia electoral, en lo personal él si ha crecido, pero probablemente el problema sea su instituto político.

Finalmente, los amables lectores no me dejarán mentir, de que hay algunos candidatos infumables, pues inclusive en su propaganda de campaña se auto denigran bailando y cantando, imitando a ciertos artistas en relación con sus siglas de partido que los hacen ver ridículos, en lugar de su pretensión por ganar votos.