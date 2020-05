Duras pérdidas

Los números no mienten. Tan sólo del 17 de marzo al 25 de mayo el sector servicios y turismo en México dejó de percibir ingresos por 590 mil 177 millones de pesos. La razón todos la conocemos. Por eso la noticia de que algunos negocios del sector podrían regresar a partir del próximo lunes en el estado de Guanajuato, luego de una pausa de más de dos meses de suspensión, causó muchas sonrisas.

Y, no, no es que se hayan olvidado que nos encontremos en plena fase 3 de esta pandemia, pero no hay dinero que alcance para aguantar por mucho tiempo la crisis y los ahorros ya no dan para más. El monto de las pérdidas lo compartió la Canaco Servytur, que preside José Manuel López Campos, basándose en la información que las delegaciones de la cámara proporcionan al INEGI. Y si no se toman precauciones los daños seguirán, por eso el también empresario recomienda trabajar en las formas para reactivar la economía, respetando normas y medidas de sanidad.

Antes de...

A 4 días de que las plantas cerveceras reactiven su producción; en el Grupo Modelo informaron que hicieron entrega de 10 mil tapabocas a la Secretaría de Movilidad en la Ciudad de México. La marca compartió que los cubre bocas de algodón serán para taxistas, personal de trámites vehiculares, choferes de rutas y corredores de la capital mexicana, y son reutilizables.

La compañía que preside, Cassiano De Stefano, mencionó que esta es parte de las diversas acciones que han venido realizando durante esta pandemia, pensando en diferentes sectores y en esta ocasión será para aquellos relacionados con la movilidad.

Un dato a destacar es que esto es parte de su proyecto #PonteLaMascara de Cerveza Victoria en el que hicieron equipo con Carla Fernández, diseñadora mexicana y maestros mascareros de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Colima y Chiapas, que vaya que la están pasando mal desde mediados de marzo.

Pantalla grande

“El cine nos enseñó que siempre hay un final feliz, te vamos a extrañar. Cuídate” ¿Lo recuerda?. En Aguascalientes, esperan este fin de semana retirar esta frase que fuera compartida en los complejos de Cinépolis en México para reactivar la cartelera. Al ser este estado uno de los que menor número de contagios registró, están listos para su reactivación, aunque hasta ahora la cadena no ha hecho algún anuncio oficial. Pero, cómo sería ese regreso que posteriormente podría replicarse en Guanajuato.

De acuerdo al portal líder empresarial, sería con uso de cubrebocas y careta en su personal, mientras en los visitantes al menos con cubrebocas. Dispensadores de alcohol en diferentes zonas, señalamientos que indiquen el respeto de la sana distancia sobre todo en filas de dulcería y accesos a las salas. En las butacas, se habla de que dejarán una fila de personas y una ausente de ellas para autorizar una capacidad del 50%, así como una butaca libre entre cada dos personas, y desde luego una constante sanitización de las instalaciones.